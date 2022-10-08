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Автор Ирина Шлионская

Роберт Кох был выдающимся учёным, несмотря на ошибки

Наука » Экология

Как известно, возбудитель туберкулёза называют ещё "палочкой Коха". Именно немецкому микробиологу Генриху Герману Роберту Коху человечество обязано открытием этой бактерии. Впрочем, несмотря на то, что за свои исследования Кох в 1905 году был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине, в его научной карьере случались серьёзные провалы…

Роберт Кох был выдающимся учёным, несмотря на ошибки

И всё-таки инфекция!

Вплоть до середины XIX столетия западноевропейские медики сомневались в инфекционной природе туберкулёза. Чтобы доказать это, Кох "подсадил" поражённые туберкулёзом ткани двум морским свинкам. В результате у них действительно развился туберкулёз.

Главным выводом учёного стал тот факт, что различные формы туберкулёза вызываются одним и тем же возбудителем.

И ещё одна важная вещь — Кох выдвинул предположение, что туберкулёз передается воздушно-капельным путём, так как он обнаружил патоген в мокроте одного из пациентов. Следовательно, больные открытой формой туберкулёза представляли опасность для окружающих и подлежали изоляции.

Туберкулиновый скандал

Научные успехи Коха были оценены достаточно высоко. В 1885 году он стал профессором в только что созданном Институте гигиены при Берлинском университете, а в 1891 году занял пост директора Прусского Института инфекционных болезней.

В те времена от туберкулёза (который в России называли чахоткой) умирал каждый седьмой. Больным обычно прописывали хинин, который также употребляли как средство от малярии, но он не был слишком эффективен.

В 1890 году на Х международном медицинском конгрессе в Берлине Кох заявил, что изобрел препарат под названием туберкулин, который может служить вакциной против туберкулёза. Состав медикамента он держал в секрете, поскольку тогда ещё практически не выдавалось патентов на лекарства.

Участники конгресса встретили новость с восторгом. Кох даже получил награду — орден Красного орла. И тут же обратился к властям с просьбой выделить ему институт, где он вместе с коллегами мог бы заниматься производством туберкулина, обещая огромную прибыль. Но эта затея завершилась крайне неудачно.

Дело в том, что у людей, на которых испытывали препарат, возникали такие симптомы, как жар, тошнота и боли в суставах. Через некоторое время пошли сообщения о смертельных случаях после приёма туберкулина.

Патологоанатом Рудольф Вирхов, занимавшийся вскрытием умерших, обнаружил, что лекарство не только не убило туберкулезную палочку, но и активировало латентные бактерии, то есть те, которые присутствовали в организме, но не принимали участия в патологических процессах.

Роберту Коху пришлось раскрыть состав туберкулина. Оказалось, что основу препарата составлял экстракт из живых и мёртвых туберкулезных бацилл, помещённых в оболочку из глицерина.

Приключился скандал, после которого Кох уехал за границу, что было воспринято общественностью как бегство. В 1897 году он попытался модифицировать туберкулин, но и эта вакцина оказалась неэффективна против болезни. Вероятно, Кох вовсе не хотел кого-то обманывать, он просто заблуждался по поводу механизма действия туберкулина. Возможно, кому-то вакцина действительно помогла… Кстати, в 1907 году Клеменс Пирке успешно применил туберкулин для диагностики туберкулёза (знаменитая "реакция Пирке").

Что туберкулёз, что ковид…

Ещё одним заблуждением выдающегося исследователя стало убеждение в том, что человек не может заразиться туберкулёзом от представителей крупного рогатого скота, так как это различные формы патогена. Следовательно, люди могут спокойно пить молоко заражённых туберкулёзом коров.

Однако, более поздние исследования показали, что, хотя возбудитель туберкулёза крупного рогатого скота относится к особому виду, он всё же способен заражать людей, так же, как и люди способны заражать скот. Эта инфекция является зоонозной и, подобно тому же COVID-19, способна внедряться в организмы различных биологических видов, включая и нас с вами.

Несмотря на ряд ошибок и заблуждений, нельзя не оценить выдающихся заслуг учёного. Ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Владимир Губарев
Темы наука здоровье медицина туберкулез
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