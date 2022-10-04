Люди в эпоху динозавров и первобытные мобильники: сенсации, оказавшиеся фикцией

Периодически появляются сообщения о сенсационных открытиях и артефактах, способных, казалось бы, перевернуть наши представления о ходе истории. Однако, не стоит спешить делать выводы.

Человек рядом с динозаврами

В середине XIX века в Техасе, на берегу реки Пэлюкси, обнаружили окаменелые следы доисторического ящера, а рядом — такие же окаменевшие следы человека. Пресса начала публиковать статьи о том, что первые люди появились на Земле ещё в эпоху динозавров.

Изъятые экспонаты попали в Музей свидетельств сотворения мира, основанный в 1984 году в Глен-Роуз (Техас) Карлом Бо, который пытался ввести в научный обиход термин "Homo Bauanthropus" — так он окрестил людей, являвшихся якобы современниками ящеров.

Но более поздние детальные исследования показали, что "палеонтологическая находка" — это мистификация. После чего экспонат из долины Пэлюкси был удалён из музея.

"Кардиффский гигант"

16 октября 1869 года фермер из Кардиффа (штат Нью-Йорк) по имени Уильям Ньюэлл нанял двоих работников — Гидеона Эммонса и Генри Николса, чтобы они выкопали на его участке колодец.

Во время земляных работ мужчины неожиданно наткнулись на человеческую фигуру из камня высотой три метра. Когда фермер увидел её, он заявил, что это, должно быть, окаменевшие останки одного из древних великанов, некогда обитавших на территории Америки. Ньюэлл быстро придумал, как на этом заработать, и вскоре начал брать плату с желающих посмотреть на загадочную находку.

Об этой истории активно писали газеты, её обсуждали учёные и теологи. Однако, впоследствии выяснилось, что "останки великана" на самом деле являлись гипсовой статуей, изготовленной по заказу некоего Джорджа Халла.

Халл был атеистом, и однажды ему пришло в голову разыграть своего знакомого, по профессии священника-методиста, очень любившего рассуждать о том, что в ветхозаветную эпоху на Земле жили люди гигантского роста.

Для осуществления розыгрыша Халл нанял рабочих, которые откопали для него гипсовый блок нужной величины. Затем он отвёз блок в Чикаго и там заказал резчику изготовить скульптуру, попросив хранить детали заказа в тайне. В ноябре 1868 года статую доставили на ферму кузена Халла. Им как раз и оказался Ньюэлл. Конечно, он был посвящён в эту историю и специально подстроил всё таким образом, чтобы рабочие обнаружили "окаменевшего великана".

В итоге, Халлу удалось продать статую за 23 000 долларов. Ещё до того, как был раскрыт её секрет, ею заинтересовался сам Финеас Барнум — антрепренёр знаменитого цирка. Однако, Халл ему отказал. Тогда Барнум тайком сделал с фигуры копию, и принялся рассказывать всем, что это настоящие останки, а статуя на ферме Халла — фальшивка. Но 10 декабря 1869 года Халл поведал журналистам о придуманной им мистификации. 2 февраля 1870 года состоялся суд, в ходе которого обе статуи были признаны поддельными.

"Доисторический мобильник"

В декабре 2015 года пользователи Сети могли полюбоваться на странные фотографии, на которых был изображён некий глиняный предмет. В сообщениях говорилось, что его нашли во время археологических раскопок в окрестностях австрийского города Зальцбург.

Артефакт был почему-то очень похож на модель мобильного телефона фирмы "Nokia". На его лицевой стороне виднелись рисунки, похожие на изображения дисплея и кнопок. А ниже располагались знаки, в которых эксперты угадали шумерскую клинопись. "Мобильник" якобы обнаружили в культурном слое, относящемся к XIII веку до нашей эры.

Исследователи принялись выдвигать свои версии. Одни полагали, что это просто глиняная шумерская табличка. Другие — что древние люди изготовили из глины муляж аппарата, которым пользовались у них на глазах космические пришельцы… Появилась и гипотеза о путешествиях во времени.

Какое-то время спустя загадка разъяснилась самым прозаическим образом. Оказывается, "артефакт" изготовили в январе 2012 года немецкие скульпторы Карл и Карина Вейнгартнер. Они опубликовали снимок изделия в своём сетевом аккаунте, разместив ниже пост о том, что так бы мог выглядеть сотовый телефон у представителей цивилизации древних шумеров. Впоследствии кто-то позаимствовал фото со страницы Вейнгартнеров и разместил в Сети без каких-либо пояснений. Так история о "мобильнике древних шумеров" пошла в народ и стала обрастать легендами…