Пассажирские самолёты без иллюминаторов набирают популярность

Большую популярность среди инженеров обретает концепция пассажирских самолётов без иллюминаторов. Взамен путешественникам предлагаются высокая скорость, повышенная безопасность, мультимедийное пространство и… панорамный обзор небосклона в 360°. Разбираемся в перспективах новой технологии и знакомимся с наиболее интересными проектами.

Проект первый: IXION Windowless Jet

Французская компания Technicon Design занимается разработкой бизнес-джета без иллюминаторов с поэтичным названием IXION уже почти десятилетие. Проект частного самолёта даже победил в конкурсе Yacht&Aviation Awards в 2014 году.

Чтобы пассажиры не заскучали и не начали страдать клаустрофобией в замкнутом пространстве, на борту IXION иллюминаторы будут заменять огромные гибкие сенсорные экраны с высоким разрешением, вмонтированные в стены и в потолок салона. На экраны с внешних камер будут в режиме реального времени транслироваться виды, окружающие самолёт. Благодаря необычной технологии взору пассажиров будут открываться невероятные высотные панорамы с обзором в 360°, которые невозможно наблюдать сквозь обычные иллюминаторы — тем более, если попались места у прохода.

За расточительную трату энергии мощными мониторами переживать не стоит: подпитывать экраны будут солнечные батареи, встроенные в крышу самолёта.

По словам разработчиков, на экраны при желании можно будет вывести не только панорамы окружающего неба в реальном времени, а любую другую картину — от солнечного пляжа (для тех, кто посреди рабочей командировки вдруг заскучал по отпуску) до колец Сатурна (если вдруг серьёзный деловой пассажир окажется фанатом межзвёздных путешествий).

Кроме фантастического эффекта "прозрачных стен" мониторы будут нести и полезные функции. Так, с помощью настенных экранов можно будет посмотреть любое видео в широкоформатном режиме, выйти в Интернет или даже провести видеоконференцию! Причём, технология экранов позволит демонстрировать несколько изображений одновременно: то есть, смотреть любимый фильм или общаться с коллегами можно будет, не отрываясь от наблюдения заоблачных высот или горных вершин. Управление дисплеями обещают сделать интуитивно понятным: картинку можно будет с лёгкостью перемещать по монитору движением руки!

Но хватит лирики. Перейдём непосредственно к выгодам и преимуществам необычного изобретения, которых имеется немало — ведь не стали бы инженеры заниматься разработкой инновации в целях исключительно "косметических"!

Начнём с того, что отказ от иллюминаторов повышает безопасность полётов: корпус самолёта становится прочнее. Дело в том, что при вырезке отверстий в корпусе целостность конструкции самолёта нарушается. В результате фюзеляж приходится дополнительно укреплять и делать более массивным. Таким образом, отказ от иллюминаторов упрощает процесс строительства и позволяет уменьшить вес и габариты самолёта.

Идём дальше. Если самолёт весит меньше, значит, меньше топлива необходимо, чтобы поднять его в воздух. Экономия топлива ценна не только с точки зрения удешевления полёта, но и с позиции заботы о безопасности нашей планеты: чем меньше топлива сгорает в ходе полёта, тем меньше загрязняется атмосфера выбросами углекислого газа.

Есть у изобретения и дополнительная экономическая выгода. Для создания самолёта без иллюминаторов нужно меньше материалов, поэтому его строительство становится дешевле. Кроме этого, отсутствие иллюминаторов расширяет возможности дизайна самолётного интерьера, благодаря чему создавать новые модификации самолёта также будет проще — и, как следствие, дешевле.

Проект второй: Windowless Fuselage

Ещё один концепт самолёта с экранами вместо иллюминаторов представила британская компания CPI (Centre for Process Innovation). По заявлениям разработчиков, их самолёт будет летать с обычной скоростью - 805 км/ч на стандартной высоте — примерно 11 км.

Настенные дисплеи британского самолёта так же, как и у IXION, будут транслировать панорамы с внешних камер в высоком разрешении. Подчёркивается, что камеры будут установлены в позициях, наиболее выгодных с точки зрения аэродинамики (то есть, они не будут нарушать обтекаемость самолёта). При этом, крылья и двигатели самолёта не будут попадать в кадр, портя вид. Кроме трансляции дисплеи будут показывать информацию о полёте, фильмы и предлагать сервисы для пассажиров. В отличие от IXION, экраны в самолёте от CPI будут встроены не только в стены, но и в спинки пассажирских кресел, чтобы даже сидящие в проходе имели возможность насладиться высотными видами.

Стены британского самолёта будут покрыты не одним сплошным экраном, а множеством совмещённых мониторов. Преимуществ у такой "мозаичной" технологии несколько. Во-первых, каждый отдельный экран сможет выполнять выбранную конкретным пассажиром функцию. Так, на каждом из дисплеев пассажир сможет выбрать понравившуюся трансляцию с любой из самолётных камер или вообще отказаться от просмотра видов с камер и переключить экран на режим осветительной панели.

Во-вторых, при наличии множества отдельных экранов в случае локального сбоя погаснет только один дисплей около отдельного места, а не целая самолётная стена. Кроме того, показываемая на отдельных экранах панорама будет больше похожа на настоящий вид из иллюминатора за счёт возможности скорректировать угол обзора. Предполагается, что для создания более качественного изображения показываемая на дисплее картинка будет даже подстраиваться под наклон головы смотрящего человека!

Дополнительно технология экранов в самолёте от CPI позволит регулировать освещение в салоне, делая его более ярким или, наоборот, приглушённым, имитируя ночные сумерки, рассвет и закат. Это позволит пассажирам облегчить эффект смены часовых поясов.

Для мониторов компания планирует применить гибкие и ультратонкие OLED-дисплеи (сделанные на основе органических светодиодов) и надеется, что технология этих экранов будет в ближайшее время достаточно усовершенствована, чтобы использовать её в самолёте. Планируется, что гибкие экраны смогут практически без швов "перетекать" со стен на потолок и спинки кресел, создавая полноценный "эффект присутствия"!

Для удобства покрытия стен авиасалона экраны будут созданы по экономичной технологии в виде гибких рулонов. Чтобы мониторы прослужили дольше, их покроют специальным защитным слоем. Электричество в дисплеях будет проходить по лёгкой напечатанной на 3D-принтере сети проводов, которые в случае сбоя будут успешно подменять друг друга, не давая экранам погаснуть.

Проект третий: Spike S-512

Третий проект принадлежит американской инженерной компании Spike Aerospace — и это не просто самолёт, а первый в мире сверхзвуковой частный джет, который, по заверениям создателей, сможет добраться от Лондона до Нью-Йорка меньше, чем за 4 часа!

Как и в случае с двумя предыдущими проектами, салон самолёта изнутри будут покрывать гибкие экраны во всю длину стен с высоким разрешением. На них с наружных камер будут транслироваться изображения, совмещённые в одну панорамную картину.

При желании пассажиры Spike S-512 смогут переключить "живую" трансляцию с наружных камер на один из загруженных в систему пейзажей или приглушить свечение экранов, если захотят поспать. На экранах можно будет смотреть фильмы или показывать презентации. Управлять мониторами можно будет при помощи встроенных в кресла сенсорных панелей либо через планшет или смартфон.

Инженеры подчёркивают, что отсутствие иллюминаторов вкупе с усовершенствованной конструкцией и мощным двигателем позволят джету развивать скорость 1706-1931 км/ч вместо стандартных 800-900 км/ч. Это сделает S-512 самым быстрым гражданским самолётом в истории!

Как и в случае с IXION, создатели отдельно подчёркивают такие недостатки самолётов с иллюминаторами, как большая масса, необходимость дополнительного укрепления фюзеляжа и обилие деталей. В то же время S-512 в силу отсутствия иллюминаторов будет более лёгким и обтекаемым, что позволит ему транспортировать 18 человек на скорости до 2204 км/ч! Благодаря такой быстроте путешествия на S-512 сократятся вдвое по сравнению с нынешними показателями авиаперелётов: например, перелёт из Лос-Анджелеса в Токио займёт не привычные 16, а всего 8 часов.

Кроме этого, создатели подчёркивают дополнительные преимущества S-512, ставшие возможными благодаря отказу от иллюминаторов: повышенную прочность самолёта и не имеющую аналогов звукоизоляцию салона. По словам разработчиков, уровень шума в самолёте снизится до 20 дБ — это аналогично шелесту страниц или шёпоту человека. Также отмечается, что в салоне будет поддерживаться более высокий уровень кислородного насыщения, чем обычно в самолётах.

Стоит отметить, что S-512 должен стать ещё и очень тихим самолётом: благодаря особой технологии создаваемая джетом ударная волна будет минимальной и не нарушит покой людей на земле.

Spike Aerospace рассчитывают, что S-512 придётся по душе бизнесменам и сотрудникам крупных компаний, которым подчас требуется если уж не быть в нескольких местах одновременно, то хотя бы максимально быстро перемещаться из одной точки мира в другую, при этом ни на минуту не выпадая из рабочего процесса. Сверхзвуковой самолёт американской компании предоставляет для этого все возможности — учитывая, что, помимо всего прочего, на борту S-512 доступен высокоскоростной беспроводной Интернет!

Кстати, на официальном сайте проекта компания уже предлагает пользователям забронировать персональную модель будущего фантастического самолёта. Всё, что нужно — ввести свои контакты. Желающим приобрести в будущем необычный скоростной транспорт стоит поторопиться!

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Самолёты без иллюминаторов — революционная идея, имеющая массу перспектив. Пока ещё рано делать прогнозы касательно введения таких летательных средств в эксплуатацию, ведь все существующие модели пока находятся в стадии разработки. Но разнообразие существующих проектов позволяет смотреть в будущее с оптимизмом и ожидать, какой из вариантов новаторского изобретения будет реализован первым.

Нам же остаётся только "бороться и искать, найти и не сдаваться"! И, кто знает, может быть, одним из первых в воздух взлетит и наш, отечественный самолёт, построенный по "безоконной" технологии?…