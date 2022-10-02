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Автор Ирина Шлионская

Интеллектуальные хобби снижают риск деменции

Наука » Экология » Человек

Ни для кого не секрет, что с возрастом у людей часто развивается слабоумие. Это состояние практически необратимое, но, между тем, поддающееся профилактике. А единственной профилактикой тут является постоянная "тренировка" мозга. Люди преклонных лет обычно уже не работают, но есть различные виды досуга, способные повлиять на состояние их психики. К такому выводу недавно пришли специалисты из Пекинского университета, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Neurology.

Интеллектуальные хобби снижают риск деменции

Изучение метаданных о деменции

В основу работы лег так называемый метаанализ, включавший в себя данные 38 исследований, в которых участвовали более двух миллионов пожилых людей.

Вначале учёные отбирали только тех, у кого, судя по итогам тестирования, не было признаков деменции. В рамках различных исследований за испытуемыми наблюдали в течение трёх и более лет. За этот период у 74 700 из них развилось слабоумие.

В конце исследования участников попросили заполнить анкеты или ответить на вопросы интервью. Их спрашивали, в частности, и о том, какие формы досуга они предпочитают.

Хобби против деменции

Оказалось, что у тех, кто любит читать, писать тексты, играть в различные игры, заниматься музыкой, рисованием и ручным творчеством, риск развития нейродегенеративного заболевания был на 23% ниже, чем у не практиковавших подобные хобби.

Что же касается участников, предпочитавших в качестве хобби чисто физические занятия, такие как любые виды спорта, ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде, танцы или йога, то для них риск деменции уменьшался всего на 17%.

Заставить мозг работать!

Вероятно, такие результаты можно объяснить тем, что если мозг работает недостаточно интенсивно, то он физически деградирует, ткани начинают разрушаться. Это происходит, если человек перестает давать мозгу нагрузку.

Допустим, выйдя на пенсию, проводит дни у телевизора или за какими-то однообразными занятиями — приготовление одних и тех же блюд, походы в магазин, сидение на скамейке у подъезда, пустые разговоры… Далеко не все старики овладевают интернетом, так что их кругозор после окончания активного периода жизни существенно сужается.

Если пенсионер уделяет внимание своей физической форме, это, конечно, даёт эффект, так как физические упражнения благотворно влияют на весь организм, и в том числе на мозг. Но всё же это не так эффективно, как непосредственно интеллектуальная деятельность.

К сожалению, даже у профессоров наук порой происходят нарушения в когнитивной сфере. И часто это случается после того, как они прекращают заниматься научной работой, потому что физическое здоровье не позволяет трудиться.

Если же мы читаем, пишем стихи или рассказы, играем, занимаемся любыми видами творчества, то мы вынуждены "напрягать извилины", так как иначе просто невозможны ни процесс, ни результат. Таким образом идёт постоянная нагрузка на мозг, образуются новые нейронные связи, что препятствует "зарастанию бляшками". Разумеется, всё равно никто не застрахован от деменции, её развитие зависит ещё и от ряда других факторов. Тем не менее степень риска всё же ниже, утверждают учёные.

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Как уберечься от деменции: Простые правила для здорового мозга
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
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