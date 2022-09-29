Корейские учёные разработали покрытие от царапин на авто

Много шуток, но ещё больше нешуточных переживаний автовладельцев посвящено проблеме царапин, остающихся на покрытии машины в результате мелких аварий. Неудивительно, что и этому вопросу в мире современных технологий было уделено особое внимание.

Царапины, оставленные на машине в результате аварий, — настоящая головная боль автовладельцев. Но, похоже, эта проблема может вскоре быть решена благодаря корейским учёным

Встречайте — защитное покрытие для машин, способное "заживлять" повреждения за считанные минуты. Всё что нужно — это солнечный свет и немного терпения.

Ценное изобретение подарили миру учёные из Корейского научно-исследовательского института химической технологии (Южная Корея).

Как работает новое покрытие

Само понятие "самовосстанавливающееся покрытие" не ново — такие вещества разрабатываются в разных уголках мира уже несколько лет. Однако до сегодняшнего дня на пути создателей вставала двоякая проблема. Если для покрытия выбирался эластичный материал со свободным молекулярным движением, он быстро изнашивался и легче покрывался царапинами. Если же учёные делали выбор в пользу более жёсткого покрытия, оно повреждалось меньше, но если всё-таки получало царапины, то восстанавливалось хуже, чем эластичное вещество.

В погоне за идеалом корейские изобретатели "погнались за двумя зайцами" — и неплохо в этом преуспели. Взяв за основу износостойкое каучуковое покрытие, учёные добавили к нему основанный на акриловом полиоле полимерный материал, химические связи которого способны распадаться и затем соединяться заново. Также полученную субстанцию дополнили прозрачной фототермической краской. В результате получилось прозрачное покрытие, способное, подобно человеческой коже, многократно "заживать" после получения повреждений.

Самовосстанавливающееся защитное покрытие "залечивает" царапины под воздействием солнечного света

Единственное, что потребуется бедолаге-автомобилисту, чтобы "залечить" боевые ранения своей любимой машины, — это вывезти автомобиль под солнечный свет. Попадание инфракрасного солнечного излучения на покрытие и запустит в нём процесс своеобразной регенерации.

Фототермическая краска в составе покрытия поглощает солнечное инфракрасное излучение длиной 1000-1100 нанометров. Энергия света превращается в тепловую энергию, и температура защитного покрытия повышается.

За перегрев машины переживать не стоит: чрезмерного нагревания удаётся избежать за счёт того, что переводимое в "рабочее" тепло инфракрасное излучение ближнего диапазона составляет всего лишь 10% полуденного солнечного света.

Химические связи защитного покрытия при нагревании разрываются и соединяются заново, возвращая автомобиль в первозданный вид

Что происходит дальше? Под воздействием тепла химические связи в полимерном материале покрытия разрываются и пересоединяются заново. В результате этого процесса поцарапанное покрытие постепенно восстанавливается и вновь становится гладким.

Насколько эффективно и быстро пройдёт восстановление, зависит от многих факторов, в том числе от интенсивности света.

Но текущие исследования показали обнадёживающие результаты — для "заживления" видимых повреждений потребуется держать машину под ярким солнечным светом примерно 30 минут. А если использовать лупу для большей концентрации излучения, время сокращается до рекордных 30 секунд.

Такие результаты были получены при небольшой площади повреждений — для экспериментов исследователи использовали маленькую модельку автомобиля. Но исследователи уверены, что не менее эффективно покрытие будет работать и на полноразмерных машинах.

Жителям пасмурных регионов, где солнечные деньки пребывают в серьёзном дефиците, переживать не стоит: структура покрытия позволяет заменить солнечные лучи излучением лазера ближнего инфракрасного диапазона (лазерные приборы можно свободно приобрести через интернет).

Наносить покрытие, как планируется, также будет просто — при помощи обычного спрея.

Что интересно, для фототермической краски в составе защитного покрытия фактически впервые было использовано органическое вещество. До этого для аналогичных целей рассматривались в основном неорганические материалы, которые подчас были непрозрачными (что невыгодно при желании сохранить заводской цвет автомобиля) и требовали огромные количества энергии для реакции (для её проведения приходилось использовать тепловую пушку или концентрированное ультрафиолетовое облучение). Другие краски работали при более мягких условиях, но процесс "самозаживления" длился крайне долго. Третьи вещества могли восстанавливаться в одном и том же месте только один раз. Однако новому защитному покрытию, похоже, удалось успешно обойти все эти препятствия.

Новое покрытие не только для авто

Бюджетное в силу небольшой стоимости компонентов покрытие может пригодиться не только для облегчения жизни автомобилистов, но и в других сферах жизни. Вряд ли откажутся от самовосстанавливающегося покрытия строители зданий, конструкторы кораблей и самолётов, и уж точно не пренебрегут такой инновацией создатели компьютерной техники. Только представьте себе: поцарапался по несчастливой случайности ноутбук или смартфон (что нередко случается в нашей беспокойной жизни), однако единственное, что нужно сделать — это дать ему полчаса "позагорать" на солнышке, и любимый гаджет вновь будет как новенький.

Отказ от перекраски автомобиля при царапинах крайне важно для защиты окружающей среды — ведь при покраске машины используется большое количество токсичных органических растворителей

Ещё один актуальный в наше время бонус нового защитного покрытия — его (неожиданная) польза для экологического баланса нашей планеты. При перекраске автомобиля используется большое количество токсичных органических растворителей, вредных для окружающей среды. Что логично, если поцарапанные машины не надо будет лишний раз перекрашивать — не будет и данной проблемы.

Прямо у нас на глазах сбывается фантастический идеал не одного и не двух автолюбителей. Хочется сказать только одно: мечтайте чаще, дорогие читатели, ибо в мире современных технологий мечтать, судя по всему, не только не вредно, но и очень даже полезно.

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