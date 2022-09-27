Учёные выяснили, чем человек отличается от других гоминидов

Почему именно наш биологический вид стал "хозяином" планеты? Возможно, потому что обладал качествами, которых не было у других гоминидов. Что же это за свойства, недавно задумались британские учёные. Об их исследованиях рассказал портал Haaretz.

Межвидовое скрещивание

Прежде всего эксперты выяснили, что чистокровных Homo sapiens не бывает. Так, около 2% генов современный человек получил от неандертальцев. У некоторых людей также присутствуют гены денисовцев. Это ближайшие "родственники" человечества, которые, однако, как считается, вымерли.

Кроме того, у части людей обнаруживаются следы скрещивания с ещё одной древней ветвью, которую пока не удаётся идентифицировать. Учёные называют представителей этого архаичного вида гомининами. По словам специалистов, чаще всего речь идёт о жителях Африки, но порой и о европейцах. "Разделение" с этим видом случилось у "хомо сапиенсов" около полумиллиона лет назад. И, скорее всего, это не единственные виды, которые "отметились" в наших генах.

Исследователей волнуют следующие вопросы:

было ли такое межвидовое скрещивание насильственным,

или оно происходило по доброй воле,

а если так, то могли ли древние люди общаться друг с другом с помощью языка или им было достаточно жестов.

Загадка языка

Развитие языка — это вообще одна из самых больших загадок, связанных с человечеством. Например, согласно исследованиям, устройство гортани и внутреннего уха у неандертальцев вполне позволяло им членораздельно говорить, а их мозг был достаточно развит, чтобы понимать речь. Многие антропологи убеждены, что язык уже тогда активно применялся при общении, так как его отсутствие сильно затруднило бы различные виды совместной деятельности, например, изготовление сложных орудий труда. Ведь наши предки уже тогда умели, предположим, изготавливать клей из смолы деревьев, чтобы прикреплять каменные наконечники к деревянным древкам копий.

Они придумали религии

Тот факт, что люди создали религиозные культы, свидетельствует, что им было свойственно абстрактное мышление, считают специалисты. Так, во время раскопок на стоянке эпохи палеолита на территории современного Израиля было найдено крыло лебедя с ощипанными перьями. Учёные задались вопросом, зачем это было сделано. Так как если целью было добраться до мяса или костей птицы, достаточно было бы бросить крыло в огонь.

Следовательно, первобытным людям требовались именно перья. Возможно, чтобы использовать их в каких-то религиозных ритуалах.

Религии, судя по всему, возникли очень давно, ещё задолго до появления письменности. Так, на юго-востоке Турции религиозные сообщества существовали уже 12 тысяч лет назад, когда в этих краях ещё не практиковалось земледелие. Между тем, ранее считалось, что земледелие и скотоводство возникли раньше, чем религии. Правда, что конкретно представляли собой эти древнейшие культы, мы не знаем.

Объём мозга

Ещё одна загадка, связанная с далёким прошлым человечества, — это размер нашего мозга. Дело в том, что мозг гоминидов в ходе эволюции не только не увеличился, но и, наоборот, уменьшился. Так, мозг современного человека по объёму намного меньше, чем у того же неандертальца. И наука пока не может ответить на вопрос почему.

Художественное творчество

И всё же есть одна черта, которая выделяет "хомо сапиенс" из любых других видов, как бы близко они к нам ни стояли. Это способность создавать сложные произведения искусства. Если судить по наскальной живописи, то ни у неандертальцев, ни у денисовцев ничего подобного никогда не наблюдалось.

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