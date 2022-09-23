Учёные выяснили, что крысы могут учиться друг у друга

Сотрудники Норвежского университета естественных и технических наук пришли к выводу, что крысы могут осваивать новые маршруты и окружающую территорию посредством наблюдений за своими сородичами. Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Поиски "награды"

Крыс называют "конкурентами человечества". Более ранние исследования показали, что они умны, сообразительны, быстро обучаемы и обладают высоким уровнем выживаемости в экстремальных ситуациях.

В целях эксперимента учёные использовали двойную клетку. Причём, отделения в ней были не просто смежными, одно находилось внутри, а другое как бы окружало первое.

В каждое из отделений сажали по грызуну. Во внешнюю клетку клали еду, а затем находящаяся там крыса начинала её искать, бегая по клетке. Естественно, вторая крыса это видела. После того как первая крыса успешно справлялась с задачей, вторую крысу переносили в соседнее отделение, чтобы она тоже могла заняться поисками пищи. При этом исследователи фиксировали время, за которое животные добирались до вожделенного лакомства.

Проложить маршрут

Маленький нюанс: еда не лежала просто так на виду, она была довольно хорошо спрятана в недрах клетки. И крысам приходилось потрудиться, чтобы обнаружить искомое. Плюс крыса, которая искала пищу первой, вообще не знала, что "награда" находится в клетке. Она могла ориентироваться, разве что, на запах, если тот вообще присутствовал. То есть, была вероятность того, что она найдёт корм случайно, а вовсе не целенаправленно.

Человеку можно сказать, что ему надо найти еду. Но животному это не объяснишь. Разве что, если его выдрессировать, а в данном случае это было не так. Поэтому крысы-"первопроходцы" находили спрятанный корм лишь в 12% случаев.

А вот с их собратьями из соседнего отделения все было иначе. Попав в клетку с кормом, они находили его аж в 100% случаев! Ведь пищу не убирали в другое место, и они прекрасно видели, где та лежит, когда по клетке бегали их "соседи"!

Что нам даёт чужой опыт?

По мнению авторов исследования, такие эксперименты помогают понять, каким образом мозг составляет представление об окружающем пространстве. Пока эти процессы изучены плохо.

Считается, что мозг грызунов очень похож на человеческий, поэтому мы можем мыслить аналогичным образом. То есть, определённую информацию о мире мы можем получать, исходя из наблюдений за тем, что происходит с другими людьми. Недаром говорят: "Умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих".

Если мы видим, что кто-то прикоснулся к раскалённому предмету и обжёгся, ему больно, то мы придём к заключению, что поступать таким образом нельзя. Но если мы видим этот предмет впервые, то нам может не прийти в голову, что он опасен.

Точно так же, если кто-то уже ходил какой-то дорогой и рассказал нам об этом, мы будем в курсе, что это за дорога, и как себя на ней вести. Или, если мы своими глазами увидели, как кто-то прошёл определённый маршрут и достиг цели, нам будет, конечно, уже легче самостоятельно её достичь…