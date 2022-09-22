Не позволяй отнять свою мечту: история американской девушки-астронавтки

…И — нет, я не о Булычёве и его "Алисиане". Хотя, забавных параллелей с произведениями фантаста в этой вдохновляющей истории хватает. Юная героиня, о которой пойдёт речь ниже, носит имя "Алисса" (именно так — с двойной "с"), хочет стать экзобиологом и… первым астронавтом, ступившим на Марс.

…На нас смотрит потрясающе улыбчивая девушка с большими карими глазами, которые сияют добротой и внимательным любопытством и придают ей сходство с персонажами японских мультфильмов. Стройная, длинноногая, атлетического телосложения — типичный позитивный американский студент, который любит спортивные тренировки и посиделки с друзьями… Если не считать лётного комбинезона с нашивкой "NASA" на груди, в котором девушка частенько появляется на фотографиях в своих блогах в Сети.

Что ж, знакомьтесь — Алисса Карсон: юная американка, которая к 21 году уже окончила Высшую космическую академию, посетила все космические центры NASA и получила сертификат по прикладной космонавтике, что даёт ей право на выполнение суборбитального исследовательского полёта и даже выход в открытый космос. Но это — только начало: ведь главная цель "девушки с Земли" — стать первым человеком, ступившим на Красную планету. И Алисса упорно движется к своей цели с самых юных лет, по пути вдохновляя всех нас достигать своей мечты, какой бы удивительной она не была.

Да, жизненную историю Алиссы действительно можно назвать удивительной — уже в три года юная героиня твёрдо решила, что в будущем хочет стать астронавтом и отправиться на далёкий и пустынный Марс. Забавный факт: на решение девочки повлиял, в том числе, и увиденный ею эпизод мультсериала "Фантазёры", в котором персонажи отправились на Красную планету.

"Постер к этому эпизоду годами висел на стене моей спальни", — делится Карсон.

Но мечта Алиссы оказалась куда серьёзнее, чем простые детские грёзы после просмотра мультфильма, и не осталась забавным воспоминанием из далёкого детства, когда, кажется, каждый второй на вопрос "Кем ты хочешь стать?" с гордостью отвечал: "Космонавтом!" Стремление к звёздам стало алиссиной страстью — и её главной жизненной целью.

Безусловно, всё могло бы закончиться прямо там, в городке Хаммонд штата Луизиана, где родилась будущая кандидатка в астронавты — закончиться на решительном детском восклицании "Я хочу полететь на Марс!" и снисходительной усмешке родителей. Однако, отец Алиссы, Берт Карсон, отнёсся к стремлению своей малышки серьёзно, хотя не вполне понимал, чем всё закончится.

"Тогда я ещё плохо себе представлял, чем всё обернётся, и что я буду поддерживать своего ребёнка в его намерениях покинуть нашу планету", — поясняет Берт.

История, которая началась с огромной карты Красной планеты на стене детской комнаты, завороженного прочтения тематических книг о Космосе и изучения звёздного неба сквозь окуляры первых в жизни телескопов, продолжилась, когда Алиссе исполнилось семь лет — и отец записал дочь в космический лагерь NASA в штате Алабама.

Звёзды нашей юной героине явно благоволили: о необычном месте семейство Карсонов узнало случайно — проезжая на машине мимо рекламного щита космического и ракетного центра США. Алисса раздобыла брошюры лагеря и обратилась к папе с горячей просьбой отправить её туда.

"Я всегда говорю, что это была судьба, — комментирует отец юной астронавтки. — Я чувствую, что Алисса отправится на Марс, потому что с ней происходили вещи, которые обычно не случаются".

Первая в жизни поездка в космический лагерь потрясла Алиссу до глубины души — и в очередной раз доказала, что, несмотря на малый возраст, своё призвание девочка избрала правильно.

"Мне понравились все виды деятельности: от систем моделирования до ракетостроения", — вспоминает девушка.

За путешествием в Алабаму последовала подготовка ещё в двух специализированных космических лагерях NASA (в Канаде и Турции), а также во всех 14 гостевых центрах американского космического ведомства. Стоит отметить, что в каждом из учреждений девочка успешно сдала все экзамены. Алисса стала первым человеком в истории, осилившим такую обширную программу до 12 лет.

Прохождение обучения в космических центрах имело вполне конкретную цель — оно не только давало девочке необходимые для будущей профессии навыки и знания, но и приближало её к мечте. На идею нашу героиню натолкнул Билл Парсонс — бывший директор космического центра Кеннеди, к которому юная Карсон обратилась за советом касательно своей будущей карьеры.

"…Одна из вещей, которые он рекомендовал (помимо того, что мне нужно получить лицензии дайвера, скай-дайвера и пилота), — достижения, которые <…> будут подтверждать что у меня есть квалификация для того, чтобы стать астронавтом", — сообщает Алисса.

И звёзды вновь приветливо подмигнули нашей героине: в 2013 г. NASA анонсировало особую программу, согласно которой гости его космических центров получают специальные "марки", подтверждающие, что посетители прошли там обучение.

…И вот, Алисса в свои 12 лет уже выходит из 14-го по счёту космического центра NASA с "паспортом" кандидата в астронавты в руках!

Следующей ступенью на пути мисс Карсон к мечте стала Космическая академия PoSSUM по подготовке к суборбитальным полётам, куда девушка поступила в 15 лет. Наша героиня оказалась самой младшей среди обучающихся в Академии — так как организация была устроена при университете аэронавтики, большинство учеников либо были студентами старших курсов, либо уже получили высшее образование. Но, вопреки стереотипам, Карсон не была единственной девушкой на занятиях и тренировках — соотношение полов среди студентов было примерно 50/50.

Именно период обучения в Академии подарил Алиссе позывной Blueberry ("Черника"), который она позже будет использовать в качестве никнейма в соцсетях и названия для собственного фонда "Blueberry Foundation", который поддерживает детей в их стремлении заниматься наукой. Всё дело в том, что, когда Карсон поступила в Академию, обнаружилось, что ей велики выдаваемые студентам голубые лётные комбинезоны астронавтов — но девочка очень хотела "выглядеть как астронавт", поэтому отец нашёл ей подходящий комбинезон по размеру — и он был не голубого, как у всех, а черничного цвета. Видимо, выделяться из толпы было написано на роду Алиссы.

Параллельно девочка продолжала классическое школьное образование на четырёх языках — английском, китайском, французском и испанском. Сочетать две учебные программы было непросто — тем более, что, по словам Алиссы, теоретические занятия в Академии преподавались на университетском уровне, а практические тренировки были физически непростыми. Но мечта, вдохновляющая девушку, двигала её вперёд — и по результатам пройденного курса Алисса получила сертификат по прикладной космонавтике, официально подтверждающий её право совершать космические полёты!

Мы вновь разглядываем фотографии Алиссы, которыми девушка регулярно делится с фанатами в своих блогах. Несмотря на суровое будущее космического первопроходца, кроме заразительной широкой "голливудской" (или "гагаринской" — как кому больше нравится) улыбки, яркую внешность Алиссы дополняют длинные прямые каштановые волосы — правда, для удобства они по большей части собираются в хвост: обязывают тренировки в скафандре под водой и на специальных тренажёрах. Убранные волосы открывают большие оттопыренные уши девушки, что вкупе с искренней радушной улыбкой и маленьким курносым носиком придаёт скуластому лицу Алиссы задорное и добродушное выражение.

Однако, "волевой", с "ковбойской" ямочкой, подбородок девушки показывает, что, кроме девчачьего обаяния, мисс Карсон обладает ещё и силой воли и мужеством. А как же иначе — когда собираешься лететь на Марс в один конец!

Несмотря на лёгкое отношение к жизни, девушка прекрасно осознаёт опасности, которые поджидают её за пределами нашей планеты. Более того, собирающаяся принять участие в миссии NASA по освоению Марса девушка отчётливо понимает, что, ступив в числе первых колонистов на Красную планету, она не сможет завести семью и родить детей. Но это не останавливает Алиссу: она понимает, ради чего и на что идёт.

"Да, Космос — это опасное место, и я стольким пожертвую ради полёта к звёздам, но я считаю свою миссию великим делом, которое принесёт так много пользы всем нам. Главная задача — исследовать Марс и превратить его во вторую Землю, ещё одно место, где смогут жить люди. Я думаю, многие люди хотят быть астронавтами. Но одно дело — хотеть, а другое — делать всё, чтобы воплотить свою мечту", — раскрывает свои внутренние убеждения девушка.

Несмотря на то что мечту о полёте в опасный и неизведанный мир мы традиционно ожидаем от какого-нибудь дерзкого юноши, юная астронавтка в пух и прах разрушает созданный обществом стереотип, показывая, что выбор профессии не должен зависеть от пола и вдохновляя девчонок по всему миру делать то, что им действительно по душе и стремиться к своей мечте!

"Знаете, девочки, в частности, теряют интерес к науке в очень раннем возрасте. Потому что родители бессознательно внушают им, что в сфере науки и математики может преуспеть мальчик, а девочке нужно выбрать что-то другое. <…> И я хочу сказать всем девочкам: если вы поняли, что наука — это ваше, не слушайте сомнения окружающих <…> Берите и делайте. У вас получится. Неважно, насколько безумной кажется ваша мечта, следуйте за ней и никогда не сдавайтесь", — сообщает девушка.

Сейчас Алисса Карсон изучает астробиологию в Технологическом институте Флориды, параллельно продолжая космические (по всем параметрам) тренировки в специальных центрах. Однако, несмотря на огромную загруженность, героиня "поколения Марс" (как девушка сама окрестила себя и своих ровесников, которые стремятся стать космическими первопроходцами) не устаёт радовать друзей и поклонников новыми публикациями в блоге и даже трансляциями в Сети.

Болтая с фанатами в режиме "онлайн", Алисса не перестаёт искренне улыбаться, иногда шутит и сопровождает быструю, чёткую, заразительно-воодушевляющую речь активными жестами. Кажется, делиться своим опытом и вдохновлять людей достигать своих самых невероятных целей Алисса готова каждую минуту своей жизни. Голос у девушки ясный, задорный, звонкий — чистый, как сама её космическая мечта, захватившая Алиссу с самого детства — и такой же вдохновляющий.

"Никому не позволяй отнять свою мечту. Я верю, что если ты действительно живёшь своей мечтой, то сможешь её исполнить", — делится в интервью наша героиня.

И хотя, я всего лишь читаю текст беседы с Алиссой в Сети, мне очень легко представить, как в этот момент сияют её глаза.

И как сама Алисса сияет — как яркая путеводная звёздочка для современного поколения на большом чёрном небосклоне нашей космически-непростой и космически-увлекательной жизни.