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Автор Ирина Шлионская

Учёные: цветное освещение благоприятно действует на психику человека

Наука » Экология » Космос

Космонавтам на орбите приходится непросто: они вынуждены много времени проводить в замкнутом изолированном пространстве, да ещё в условиях невесомости. А ведь в перспективе — исследования дальнего космоса, и не исключено, что полёты будут занимать уже не месяцы, а годы. Как сделать жизнь экипажа космического корабля более комфортной? Возможно, следует обратить внимание на освещение, считает доктор Ао Цзян из Европейского космического агентства.

Учёные: цветное освещение благоприятно действует на психику человека

Полезен ли "скандинавский" стиль?

Сейчас в большой моде так называемый "скандинавский стиль", при котором все окружающие поверхности окрашиваются в "умеренные" тона — серый, белый, коричневый.

Как известно, световой и цветовой фон могут определённым образом воздействовать на человеческий мозг. Так, если человек постоянно видит вокруг себя только монотонные цвета, это может способствовать депрессии. А если вы находитесь в изоляции и не можете выйти наружу из помещения, окрашенного в такой цвет?

Цветовой эксперимент

Команда под руководством Ао Цзяна отобрала 20 участников (10 мужчин и 10 женщин в возрасте от 21 до 27 лет), которые являлись студентами и сотрудниками университета Сянгана. Для каждого из них выделили изолированную палату в центральной больнице Сянгана. Длина помещения равнялась 3,5 метра, ширина — 3 метра, а высота — 2,2 метра.

Внутри палаты находились стол, стул, кровать и прикроватная тумбочка. При этом, предметы мебели и дверь были окрашены в цвет светлого дерева, стены и потолок — в белый, а пол — в тёмно-серый. В зоне между столом и кроватью разместили беспроводные динамические лампочки, способные генерировать до 16 миллионов цветовых оттенков.

Всех участников случайным образом поделили на две группы по 10 человек. Они должны были пробыть в своих палатах по семь дней. Одну группу, контрольную, оставили в монотонном интерьере, для второй ежедневно с 8 утра до 10 вечера включали многоцветное освещение. Каждые три часа цвет менялся.

Добровольцы из обеих групп не имели права во время нахождения в палатах пользоваться электронными гаджетами, будь то компьютер, телевизор, смартфон или планшет. В то же время, им разрешалось читать бумажные книги, выполнять физические упражнения и заниматься другими видами деятельности.

Выяснилось, что в контрольной группе с течением времени нарастали тревожность и негативные эмоции, чего не происходило с членами второй, "цветовой" группы.

И в космосе тоже?

Исследователи пришли к выводу, что многоцветное освещение снижает уровень тревожности. Также они предположили, что случайная смена цветовых оттенков освещения в изолированной среде, по-видимому, вызывает эффект удивления, что помогает противостоять депрессивному настрою.

По мнению учёных, цветовое освещение и другие факторы сенсорной адаптации могут играть аналогичную роль и в условиях космических экспедиций, положительно влияя на психическое состояние членов экипажа.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Владимир Губарев
Темы наука космос психология технологии
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