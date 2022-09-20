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Автор Ирина Шлионская

Пациентов домов престарелых будут развлекать роботы

Наука » Технологии

Команда исследователей из Университета Миннесоты разработала модели роботов, предназначенных для помощи людям с физическими, эмоциональными и когнитивными нарушениями. Сегодня их уже используют в одном из домов престарелых штата для ухода за пациентами с ранней стадией болезни Альцгеймера.

Пациентов домов престарелых будут развлекать роботы

Оказать помощь

Первый робот высотой в два фута носит имя NAO, а второй, высотой в четыре фута, зовётся Пеппером. Конечно, роботы не могут заменить собой живых людей, но они могут их дополнять, говорит руководитель команды разработчиков, профессор компьютерных наук в Университете Миннесоты и сотрудник Колледжа науки и инженерии имени Свенсона в Дулуте Аршиа Хан.

В её лаборатории насчитывается уже 25 моделей таких роботов-помощников.

Интерес Хан к этому направлению в робототехнике возник, когда её отец умирал от сердечной недостаточности, и её мать вынуждена была заботиться о нём. Тогда Аршиа начала работать над моделью робота, который помогал бы ослабевшим пациентам вставать с постели.

Но постепенно поняла, что помощники требуются людям с различными проблемами, и в первую очередь — тем, кто страдает деменцией. Так как роботу всё-таки будет сложно перестилать бельё или менять памперсы, а вот коммуницировать с пациентами на определённом уровне он вполне может. Между тем, у живых сотрудников может не быть времени и других ресурсов на интенсивное общение с пациентами. Тем более, речь идёт о государственных, а не частных домах престарелых.

Бинго и "терапия воспоминаний"

"Они нужны больше для познания и эмоциональной поддержки, — рассказала профессор Хан в интервью порталу DailyMail.com — Они пытаются улучшить пациентам настроение, рассказывая анекдоты и истории. Робот может танцевать, петь, проигрывать музыку и взаимодействовать. Для развлечения робот может провести сессию бинго. Это важный шаг в процессе улучшения качества жизни пожилых людей".

Кроме того, по словам Хан, роботы способны помочь в том, что называют "терапией воспоминаний". Считается, что для восстановления забытых событий полезно окружить человека людьми и предметами, имеющими отношение к этим событиям. В домах престарелых есть такая практика. Но это весьма трудоёмкие мероприятия. В них обязательно должны принимать участие близкие обитателей учреждения, а они есть не у всех. И не у всех родственников есть возможность приезжать сюда и заниматься этим.

"Мы можем заставить робота показывать изображения, видео и воспроизводить музыку того времени, и таким образом напоминать людям об этом конкретном событии", — считает Хан.

Роботы повсюду

Сейчас роботов затребовали также дома престарелых в других штатах, например в Колорадо и Пенсильвании. В ближайшее время число учреждений, использующих в качестве помощников гуманоидных роботов, существенно расширится. В одной Миннесоте их будет насчитываться целых восемь. Это должно произойти благодаря гранту в размере 2 миллионов долларов, выделенному Министерством социальных служб.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Владимир Губарев
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