Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Шлионская

Мумии из Хакасии оказались родственниками сибирских скифов

Наука » Экология » Человек

Команда палеогенетиков из Европейского университета в Санкт-Петербурге во главе с Артёмом Недолужко, в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем, Медико-генетическим центром "Genotek" и компанией "Гротекс", секвенировала гены так называемых таштыкских мумий, найденных на территории Минусинской котловины в Хакасии.

Мумии из Хакасии оказались родственниками сибирских скифов

Выяснилось, что эта цивилизация генетически близка к представителям более древней тагарской культуры, населявшим предгорья Тянь-Шаня, а также к сибирским скифам.

Случайная находка

Погребение входит в состав Оглахтинского могильника, датируемого III-IV веками нашей эры. Сам могильник, расположенный в Боградском районе Республики Хакасия, на левом берегу Енисея, был случайно обнаружен ещё в 1902 году местным жителем, провалившимся вместе с лошадью в погребальную камеру из лиственничных брёвен. Уже в следующем году в этом месте начались археологические раскопки. Кстати, благодаря местному климату останки, одежда и деревянные предметы внутри могильника довольно хорошо сохранились.

В 1969 году археологи вскрыли на территории могильника погребение, внутри которого лежали две мумии, мужчины и женщины, две погребальные куклы и останки ребёнка. Также в могиле находились погребальные принадлежности: подголовья, покрывала для лиц, деревянная и глиняная утварь, кости животных…

Весь комплекс, включая сруб, передали в Государственный Эрмитаж, где с ним работали исследователи. Они провели радиоуглеродный анализ, установивший возраст погребения — 254-306 годы нашей эры.

Кто кому родня?

Но лишь недавно учёным удалось "прочитать" ДНК находок. Для взятия образцов биологического материала использовали фаланги мизинцев левых рук мужчины и женщины, а также зуб и плюсневую кость ребёнка. С помощью секвенатора HiSeq2500 эксперты выяснили, что геномы обеих мумий принадлежат к одному и тому же субкладу I4a1 митохондриальной гаплогруппы I, что указывает на их родство по материнской линии. Возможно, они приходились друг другу братом и сестрой. И скорее всего, захоронение принадлежало членам одной семьи.

Исследование генома мужчины показало, что его возраст составляет от 20 до 45 лет, а ДНК принадлежит к Y-хромосомному субкладу R1a1a, то есть к гаплогруппе R1a, распространённой среди населения Евразийской степи и Северного Кавказа в бронзовом и раннем железном веках. Такие же характеристики предположительно имеет и геном женщины. Похожие образцы, датированные I тысячелетием нашей эры, ранее находили в Восточном Казахстане и Киргизии.

И скифы, и азиаты…

В те далёкие времена в этих местах распространилась таштыкская археологическая культура, возникшая в результате смешения представителей местной тагарской культуры, относящейся к скифо-сибирскому миру, и монголоидов, мигрировавших в Южную Сибирь во II-I веках до нашей эры. Эта смешанная культура существовала здесь вплоть до VI-VII веков нашей эры. Таштыки занималась, в основном, скотоводством, земледелием и охотой на пушного зверя.

Исследования ранее найденных грунтовых могильников и склепов, расположенных вблизи древних поселений, показали, что таштыки хоронили своих усопших как по обряду ингумации, так и кремации. То есть, в первом случае тело клали в могилу как есть, а во втором останки сжигали, причём обожжённые кости иногда помещали в погребальную куклу (нечто вроде манекена). Кроме того, останки могли перемещать из одного погребения в другое.

Хоронили умерших в грунтовых ямах, в которых строились бревенчатые срубы. Сверху клали "крышу" из земли, брёвен, горбылей и бересты. Порой, сооружались каменные склепы, вероятнее всего, предназначавшиеся для местной "элиты". Мёртвых детей клали в небольшие срубы, либо в ящички или колоды, которые затем закапывали в неглубоких ямках. Не редкостью являлись и человеческие жертвоприношения.

Правда, полностью исследование останков ещё не завершено. Возможно, нам предстоит узнать немало интересного о древних обитателях Хакасии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Владимир Губарев
Темы азия наука хакасия археология
Новости
Власти Польши потребовали от Шольца объяснить намёк на пересмотр границ
Министерство обороны показало работу "крылатой пехоты" на Украине
Генерал ВС РФ не исключил применение тактического ядерного оружия на Украине
Выставка о Дагестане открылась на "Роза Хутор"
Безсонов сообщил о неудачной попытке прорыва украинской ДРГ под Донецком
Марочко: старший офицерский состав ВСУ замечен неподалёку от Северска
В Курской области отменили праздник варенья из-за спецоперации на Украине
Мирошник: ВСУ постарались нанести максимальный ущерб во время отступления из ЛНР
Эксперты туротрасли: cезон-2022 в РФ провален из-за "южной жадности"
Ходарёнок: иранские БПЛА помогут массово охотиться на HIMARS и "Цезари"
Популярное
Силовые структуры
Баранчик: "Подразделения войск КНР зашли на Украину со стороны России"

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.

Баранчик: "Подразделения войск КНР зашли на Украину со стороны России"
ВС РФ захватили трофейные именные боеприпасы ВСУ в районе Запорожья
Силовые структуры
ВС РФ захватили трофейные именные боеприпасы ВСУ в районе Запорожья
Силовые структуры
Машина с Ходаковским и Кормухиным подорвалась на мине в ДНР
Мир. Новости мира
WSJ: БПЛА Ирана работают попарно и наносят урон ВСУ
Любовь Степушова Время пересматривать границы: после Украины приготовиться Румынии Любовь Степушова Ольга Лебедева Пока Европа пилит сук, на котором сидит, Россия может лишь наблюдать за этим процессом Ольга Лебедева Сергей Лебедев Украине Крым не нужен — всё равно продали бы Сергей Лебедев
Силовые структуры
Арестович пригрозил России: "Будет полыхать от Калининграда до Курил"
Силовые структуры
Итальянский генерал Мини: "контрнаступление" ВСУ — главная ошибка Киева
Сторонники РФ в Николаеве заявили, что Виталий Ким сбежал в Одессу
Силовые структуры
Сторонники РФ в Николаеве заявили, что Виталий Ким сбежал в Одессу
Последние материалы
Безсонов сообщил о неудачной попытке прорыва украинской ДРГ под Донецком
Марочко: старший офицерский состав ВСУ замечен неподалёку от Северска
В Курской области отменили праздник варенья из-за спецоперации на Украине
Мирошник: ВСУ постарались нанести максимальный ущерб во время отступления из ЛНР
Эксперты туротрасли: cезон-2022 в РФ провален из-за "южной жадности"
Ходарёнок: иранские БПЛА помогут массово охотиться на HIMARS и "Цезари"
Ходаковский: относительная стабильность не должна никого вводить в заблуждение
Небензя: ситуация вокруг Украины вскрывает двойные стандарты Запада
Военэксперты: Россия готовится к сдерживанию НАТО по всем фронтам
Военный ВС РФ об атаке ВСУ под Херсоном: "Вырвало бочину БТР, как кусок бумаги"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников