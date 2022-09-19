Мумии из Хакасии оказались родственниками сибирских скифов

Команда палеогенетиков из Европейского университета в Санкт-Петербурге во главе с Артёмом Недолужко, в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем, Медико-генетическим центром "Genotek" и компанией "Гротекс", секвенировала гены так называемых таштыкских мумий, найденных на территории Минусинской котловины в Хакасии.

Выяснилось, что эта цивилизация генетически близка к представителям более древней тагарской культуры, населявшим предгорья Тянь-Шаня, а также к сибирским скифам.

Случайная находка

Погребение входит в состав Оглахтинского могильника, датируемого III-IV веками нашей эры. Сам могильник, расположенный в Боградском районе Республики Хакасия, на левом берегу Енисея, был случайно обнаружен ещё в 1902 году местным жителем, провалившимся вместе с лошадью в погребальную камеру из лиственничных брёвен. Уже в следующем году в этом месте начались археологические раскопки. Кстати, благодаря местному климату останки, одежда и деревянные предметы внутри могильника довольно хорошо сохранились.

В 1969 году археологи вскрыли на территории могильника погребение, внутри которого лежали две мумии, мужчины и женщины, две погребальные куклы и останки ребёнка. Также в могиле находились погребальные принадлежности: подголовья, покрывала для лиц, деревянная и глиняная утварь, кости животных…

Весь комплекс, включая сруб, передали в Государственный Эрмитаж, где с ним работали исследователи. Они провели радиоуглеродный анализ, установивший возраст погребения — 254-306 годы нашей эры.

Кто кому родня?

Но лишь недавно учёным удалось "прочитать" ДНК находок. Для взятия образцов биологического материала использовали фаланги мизинцев левых рук мужчины и женщины, а также зуб и плюсневую кость ребёнка. С помощью секвенатора HiSeq2500 эксперты выяснили, что геномы обеих мумий принадлежат к одному и тому же субкладу I4a1 митохондриальной гаплогруппы I, что указывает на их родство по материнской линии. Возможно, они приходились друг другу братом и сестрой. И скорее всего, захоронение принадлежало членам одной семьи.

Исследование генома мужчины показало, что его возраст составляет от 20 до 45 лет, а ДНК принадлежит к Y-хромосомному субкладу R1a1a, то есть к гаплогруппе R1a, распространённой среди населения Евразийской степи и Северного Кавказа в бронзовом и раннем железном веках. Такие же характеристики предположительно имеет и геном женщины. Похожие образцы, датированные I тысячелетием нашей эры, ранее находили в Восточном Казахстане и Киргизии.

И скифы, и азиаты…

В те далёкие времена в этих местах распространилась таштыкская археологическая культура, возникшая в результате смешения представителей местной тагарской культуры, относящейся к скифо-сибирскому миру, и монголоидов, мигрировавших в Южную Сибирь во II-I веках до нашей эры. Эта смешанная культура существовала здесь вплоть до VI-VII веков нашей эры. Таштыки занималась, в основном, скотоводством, земледелием и охотой на пушного зверя.

Исследования ранее найденных грунтовых могильников и склепов, расположенных вблизи древних поселений, показали, что таштыки хоронили своих усопших как по обряду ингумации, так и кремации. То есть, в первом случае тело клали в могилу как есть, а во втором останки сжигали, причём обожжённые кости иногда помещали в погребальную куклу (нечто вроде манекена). Кроме того, останки могли перемещать из одного погребения в другое.

Хоронили умерших в грунтовых ямах, в которых строились бревенчатые срубы. Сверху клали "крышу" из земли, брёвен, горбылей и бересты. Порой, сооружались каменные склепы, вероятнее всего, предназначавшиеся для местной "элиты". Мёртвых детей клали в небольшие срубы, либо в ящички или колоды, которые затем закапывали в неглубоких ямках. Не редкостью являлись и человеческие жертвоприношения.

Правда, полностью исследование останков ещё не завершено. Возможно, нам предстоит узнать немало интересного о древних обитателях Хакасии.