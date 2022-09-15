Российские учёные нашли способ профилактики ишемического инсульта

Минздрав предупреждает: в беспокойном современном мире одной из основных причин смерти и инвалидности становится ишемический инсульт — нарушение, при котором прекращается питание мозга кровью, из-за чего происходит отмирание мозговых нервных клеток с последующими печальными результатами.

Но, похоже, вместе с проблемой беспокойный современный мир предлагает нам и её решение: российские учёные выяснили, что помочь в профилактике ишемического инсульта могут микроскопические частицы селена

Когда при ишемическом инсульте мозг перестаёт снабжаться кровью, вместе с кровотоком к нервным клеткам перестаёт поступать кислород. В результате клетки мозга в буквальном смысле "задыхаются" и гибнут, что приводит к серьёзным нарушениям — в том числе, потере чувствительности и парализации.

При этом, возможности лечения инсульта ограничены по двум причинам: в мозге слишком быстрый обмен веществ, и большинство защитных лекарств плохо проникает в мозг через кровь.

Однако, похоже, российские учёные нашли средство, способное защитить (хотя бы частично) нейроны мозга от негативных последствий ишемического инсульта: частицы селена. Этот элемент содержится в отрубях, рыбе, яйцах и бобовых и сам по себе необходим для организма, так как стимулирует уничтожение раковых клеток и защищает здоровые клетки от повреждений при гипоксии.

Эксперименты показали, что частицы селена не всегда достаточное время циркулируют в крови и "активничают": иногда они просто накапливаются в печени и селезёнке, так и не добираясь до головного мозга — места, где в критическую минуту могут оказаться действительно нужны. Причина такой "недоработки" проста: селеновые частицы часто оказываются неподходящего размера.

Эти данные и подтолкнули исследователей изучить влияние частиц селена разного размера на нервные клетки чуть подробнее. Если есть предпосылки, так почему бы не усовершенствовать уже существующий природный механизм?

В работе приняли участие специалисты из МГУ имени М. В. Ломоносова, Пущинского научного центра биологических исследований РАН, Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, Всероссийского научно-исследовательского института фитопатологии РАН и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова.

Для эксперимента учёные вырастили в чашках Петри астроциты головного мозга мышей — вспомогательные клетки нервной ткани, своеобразные "телохранители" нервных клеток, которые создают для нейронов благоприятное окружение и поддерживают их работу. К выращенным астроцитам добавили растворы, содержащие наночастицы селена разного размера: 50, 100 и 400 нанометров. Такие крошечные частицы учёные получили с помощью лазерного измельчения.

Обнаружилось, что любые частицы селена улучшали проникновение внутрь астроцитов из среды ионов кальция. Попадание ионов кальция в астроциты служит для этих клеток своеобразным сигналом к действию, после которого сеть астроцитов "включается" и начинает подавать собственные сигналы своим "подопечным" нервным клеткам. Такая "поддержка" астроцитами нейронов предохраняет их от губительного перевозбуждения, вызываемого стрессом организма при инсульте. Это подавляет процессы отмирания нервной ткани.

Однако, самый сильный выброс ионов кальция в астроциты вызвал только один вид наночастиц селена — диаметром 100 нм. Причина такого отличия в том, что частицы селена диаметром 50 и 400 нм активируют только один или два из существующих трёх путей попадания ионов кальция внутрь клеток, в то время как средние наночастицы активируют все возможные механизмы.

Кроме того, воздействие наночастиц селена диаметром 100 нм повысило жизнеспособность самих астроцитов при кислородном голодании на 38%! В дополнение к этому селеновые частицы данного размера помогали "включить" особые гены, предотвращающие самуничтожение клеток.

Получив эти впечатляющие результаты, учёные планируют глубже изучить взаимосвязь между размером частиц селена и их воздействием на нервную ткань.

Для дальнейших изысканий есть весомая причина: вероятно, что на основе проводимого исследования будет изготовлен новый лекарственный препарат для защиты организма при сбоях в кровоснабжении.

Высокие технологии позволяют достичь потрясающих результатов в восстановлении здоровья. Но, каким бы высокоразвитым ни был беспокойный современный мир, лучше всё-таки в нём стараться беречь себя. Чтобы высокие технологии для медицинских целей точно не пригодились.

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