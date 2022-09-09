Робот-рука отыщет нужное в любой куче

Наверное, все мы не раз сталкивались с тем, что не можем отыскать какие-то вещи даже в пределах одного помещения. Причина — беспорядок и завалы.

Мы приблизительно знаем, где может находиться данный предмет, однако не в состоянии обнаружить его среди других многочисленных вещей. Чтобы разобрать их, может потребоваться несколько часов, которых у нас просто нет. Вот тогда на помощь и придёт роботизированное устройство, разработанное в Массачусетском технологическом институте.

Глаза не нужны!

Когда человек видит перед собой кучу вещей, он не может увидеть то, что лежит в самом низу или в глубине этой кучи. Чтобы найти это, требуется разобрать её всю. Роботу из MIT необязательно что-то видеть, он строит трёхмерную модель окружающего пространства, сканируя его с помощью встроенных камер. Затем робот включает функцию радиоволнового анализа. Благодаря тому, что радиоволны могут проходить через многие твёрдые предметы, устройству доступны даже объекты, находящиеся на самом дне кучи.

Далее алгоритм анализирует полученные данные и вычисляет наиболее вероятную область для поиска. Чтобы найти что-то определённое, в программу необходимо заложить конкретные характеристики объекта.

Но и после того, как робот вам всё преподнёс "на блюдечке", совершенно не требуется самостоятельно рыться в куче барахла. Устройство оснащено роботизированной рукой с пальцами для захвата нужных предметов, и оно по заданию просто вытащит вещь из кучи.

Навести порядок на складах

Предполагается, что, в основном, такие роботы будут использоваться для поиска вещей на складах. Хотя, по идее, скажем, товар на складе магазина должен быть разложен в определённом порядке, чтобы каждую позицию можно было быстро отыскать. На деле это не всегда бывает так. В силу разных причин вещи могут быть сложены беспорядочно, и необходимо приложить массу усилий, чтобы отыскать нужное.

А иногда вещь и вовсе не находится. Если на сайте магазина указано, что товар есть, а при попытке заказать его через какое-то время приходит информация, что он отсутствует, то дело может быть вовсе не в том, что товар реально закончился, а в том, что работники склада просто не могут его найти… Если будет задействован наш робот, то вероятность таких ситуаций должна резко уменьшиться.

Разберём хлам "по-научному"

Но робот может быть востребован и в офисной, и в домашней обстановке. В рабочих помещениях тоже часто возникают завалы — из папок и бумаг, например. Хотя, каким образом робот будет отличать одну папку от другой, ещё надо придумать. Но вот отличить бумажное содержимое от других вещей он, наверняка, сможет.

Возможно, устройство окажется полезно и при разборе домашнего хлама. Допустим, дома у вас есть чердак, подвал или, на худой конец, антресоли, куда вы складываете ненужные на данный момент вещи, старые или сломанные. Но в какой-то момент возникает необходимость их разобрать. При этом, естественно, какие-то вещи пойдут на выброс, а какие-то нужно будет оставить, так как они ещё вполне могут пригодиться. И здесь робот-рука окажется незаменимым помощником.

Понятно, что стоимость девайса пока довольно высока, но, как правило, по мере завоевания рынка цена постепенно снижается, и через пару лет такие модели могут стать вполне бюджетными.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.