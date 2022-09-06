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Автор Ирина Шлионская

Учёные: путешествия во времени возможны, но это опасно

Наука

В научно-фантастических произведениях средством путешествий в прошлое или будущее, чаще всего, служит машина времени. Но, если такие устройства и были разработаны, официально их функциональность пока не подтверждена.

Учёные: путешествия во времени возможны, но это опасно

Между тем, профессор астрономии и космологии факультета физики и астрономии Манчестерского университета Сара Бридл недавно заявила в интервью BBC Radio, что хронопутешествия возможны. Во всяком случае, если речь идёт о "поездке" в будущее. Вот только не всё так просто.

Первым делом — самолёты

Замечено, что часы у пассажиров самолётов всегда убегают немного вперёд.

"Так, если вы сядете в самолёт и отправитесь в кругосветное путешествие, вы переместитесь во времени на одну миллионную долю секунды вперёд", — говорит профессор Бридл.

Другое дело, что это будет совершенно незаметно для нас, так как за такой короткий отрезок времени в мире не произойдёт сколько-нибудь серьёзных изменений. А значит, пользоваться обычным самолётом, как машиной времени, бессмысленно.

Лучше — корабль!

"Если вы хотите продвинуться во времени намного больше, вам придётся двигаться быстрее, — считает Бридл. — Вам придётся двигаться со скоростью, близкой к скорости света".

По словам исследовательницы, если бы мы находились на космическом корабле, способном семь раз за секунду облететь вокруг Земли, то для нас прошла бы неделя, а на Земле — сто лет. Мы вернулись бы в будущее.

Правда, такой космолёт потреблял бы огромное количество энергии, признаётся Сара Бридл. Поэтому вряд ли кто-то бы взялся осуществить подобный эксперимент.

Приближение к чёрной дыре

Считается, что у чёрной дыры время течёт не так, как в нашей реальности, и если бы мы добрались до неё, то имели бы неплохие шансы перенестись на много лет вперёд в земных масштабах. Однако, мы пока мало что знаем о свойствах таких объектов. А что, если, очутившись вблизи дыры, мы просто распадёмся на атомы?

Между тем, теоретически во Вселенной есть такие точки, которые могут служить порталами в иные измерения, как пространственные, так и временные. Об этом говорят физики.

Но опять же, если в фантастических произведениях герои мгновенно и без всякого ущерба телепортируются, куда им надо и куда не надо, и потом спокойно возвращаются назад, то в нашем случае никто не гарантирует выживания и безопасности. Требуются годы, а может, века экспериментов, чтобы "отрепетировать" подобные путешествия. И даже если мы попадём в будущее, то назад, в своё время, вряд ли вернёмся. Одним словом, это вариант для камикадзе.

Технологии "прыжка"

Сара Бридл, впрочем, полагает, что сейчас человечество не обладает технологиями, способными по-настоящему перемещать людей в будущее. Но, если бы они и существовали, следует помнить, что при таком "прыжке" для нас просто будут потерян большой кусок времени. Готовы ли вы приспосабливаться к новым реалиям? А вдруг будущее вам вовсе не понравится?

В принципе, всем нам есть что делать в своём собственном времени. А до будущего лучше дожить, чем "перепрыгнуть" туда.

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Можем ли мы путешествовать быстрее света? [НАУКА]
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Владимир Губарев
Темы наука технологии путешествия
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