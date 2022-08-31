Роскосмос готовит перевалочный пункт для миссий к Луне

Кажется, совсем недавно был анонсирован проект российской орбитальной станции. И вот, уже на международном форуме "Армия-2022" впервые представлен макет будущего детища российских учёных. В связи с этим знаменательным событием продолжаем знакомиться с деталями грядущего масштабного звёздного строительства. Итак, добро пожаловать на борт русской орбитальной станции с воистину говорящим названием — РОСС!

Как будет проходить масштабное космическое строительство? По словам Владимира Соловьёва, который также является и руководителем полёта российского сегмента МКС, запуск первых модулей РОСС состоится не ранее 2028 г.

В основу РОСС должен лечь научно-энергетический модуль (НЭМ), который, по планам, выведет на орбиту ракета-носитель "Ангара-A5М". Изначально РКК "Энергия" создавала этот модуль для МКС, на что ушло практически десять лет (!) — но, похоже, теперь у специалистов на НЭМ другие планы.

Предварительно модуль планируется немного изменить: усовершенствовать системы управления, питания и стыковки, дополнить различными специальными системами (в том числе, гиродинами*) и оборудовать пространство для длительного нахождения в нём космонавтов, чтобы модуль мог спокойно играть роль основного в течение нескольких лет. В то же время остальные модули, в отличие от уже готового НЭМ, необходимо будет создавать с нуля.

Уже к "подвешенному" на орбите научно-энергетическому модулю на той же "Ангаре-А5М" подбросят в одной связке узловой и шлюзовой модули. Узловой модуль будет представлять собой модификацию уже работающего в составе МКС российского модуля "Причал". Предполагается, что в тот же год на РОСС уже смогут прибыть первые космонавты — и не только расконсервировать станцию, но и приступить непосредственно к работе: взяться за первые исследования и проделать эксперименты!

В интервью "Русскому космосу" Владимир Соловьёв сообщил, что доставку пионеров-космонавтов на РОСС можно будет обеспечить на корабле типа "Союз" (в его трёхместном варианте) при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1б". Однако, также существует вероятность, что к новой станции наши ребята полетят уже на проектируемом сейчас "Орле". Интересный факт: пока что ракеты-носители "Союз-2.1б" не обладают сертификатом для пилотируемых полётов, но, вероятнее всего, в скором времени его получат.

Затем к станции пристыкуют Базовый модуль, по внешнему виду похожий на НЭМ. И на НЭМ, и на Базовом модуле будут установлены комплекты мощных батарей, которые позволят вырабатывать до 55 кВт электричества для работы приборов, проведения научных наблюдений и экспериментов (вот они — истоки обещанной энергетической мощи). Планируется, что в обоих модулях будут располагаться туалеты и по две каюты для космонавтов — так что даже временно прибывающие на станцию члены экипажа будут располагаться на РОСС с комфортом.

На этом первый этап строительства отечественной станции закончится. В результате РОСС сможет вместить четырёх космонавтов. Планируется, что в начале строительства экипажи будут прилетать на РОСС два раза в год. Грузы, предположительно, будут доставлять корабли "Прогресс" на уже упомянутых ракетах-носителях "Союз-2.1б".

На втором этапе к станции планируется пристыковать ещё два объёмных модуля:

целевой,

производственный.

Производственный модуль должен стать настоящим сокровищем для экспериментаторов и учёных: он будет предназначен для исследований в области нанотехнологий, микро- и нано-электротехники, космических технологий, космического материаловедения и даже биотехнологии. В числе уже запланированных изысканий — получение полупроводниковых кристаллов и плёнок. Также в Производственном модуле будут собираться и испытываться автоматические космические аппараты и готовиться и чиниться приборы. Здесь же, в Производственном модуле, будут храниться необходимые комплектующие.

В Целевом модуле будут располагаться внутренние универсальные стойки для подключения научного оборудования, связанные с высокопроизводительным компьютером. Программное обеспечение необходимо сделать универсальным — ведь в зависимости от конкретных миссий в модуле нужно будет размещать технику для исследований в самых разных областях науки — от космической медицины до наблюдений Земли и образовательных экспериментов (пока не забегаем вперёд, об этом чуть ниже).

Также на втором этапе РОСС пополнится частично герметичной платформой обслуживания, на которой можно будет с комфортом "парковать" автономные космические аппараты — ремонтировать их, дозаправлять и оснащать новым оборудованием.

На втором этапе и космонавтов, и грузы уже планируется доставлять на РОСС и возвращать обратно на Землю на перспективном корабле "Орёл", который будет "подбрасывать" до станции ракета-носитель "Ангара-А5М".

Стоимость строительства РОСС предположительно составит 2,7 млрд рублей. И работа уже кипит! По сообщению издания "КоммерсантЪ", которое ссылается на официальные документы о госзакупках, уже 22 апреля 2022 года "Роскосмос" заключил с РКК "Энергия" им. С. П. Королёва контракт по созданию эскизного проекта "космического комплекса российской орбитальной станции". Значащийся в анализируемых "Коммерсантом" документах срок исполнения госзаказа очень символичен: 12 апреля 2024 г. — День Космонавтики. В русской космической отрасли своих героев не забывают!

По планам, предварительное проектирование РОСС, как и последующее развёртывание уже реальной станции, займёт два этапа.

На первом разработчики проанализируют различные варианты развёртывания и наклонения целевой орбиты РОСС, рассмотрят развёртывание станции на начальном этапе, обдумают возможность перевода космических аппаратов с орбиты РОСС на орбиту вокруг Луны. Не забудут учёные и животрепещущий во все века финансовый вопрос — а именно рассчитают, сколько будет стоить доставка на станцию 1 килограмма грузов. На втором этапе будет окончательно проработан эскизный проект станции. В дополнение к этому создатели решат вопросы связи с РОСС и подготовки к полётам на новую станцию космонавтов, а также рассмотрят, каким образом РОСС будет работать в беспилотном и пилотируемом режимах.

Задачи РОСС масштабны и многообразны: от вполне стандартных до остро актуальных в наши дни и весьма необычных. Так, станция предназначена не только для "классических" дистанционного зондирования и научных изысканий, но и для отслеживания техногенных катастроф, контроля над лесными хозяйствами, геологической разведки и даже осуществления учебных проектов в интересах вузов (да-да, именно для них на станции будут ставиться образовательные эксперименты)!

Высокие технологии позволят проводить на станции различные исследования в области компьютерной техники: к примеру, испытывать остро актуальные сейчас системы взаимодействия "человек-машина" и робототехнические системы. Кроме того, на РОСС планируется поработать над новыми системами жизнеобеспечения замкнутого цикла — такими, чтобы с Земли доставлялось максимум 5-7% расходных материалов. Вероятно, что РОСС будет использоваться и для проведения наблюдений в интересах государственной безопасности. Как говорится, "мне сверху видно всё…"

Благодаря высокоширотному расположению РОСС открывает для учёных неведомые доселе возможности по изучению атмосферы Земли над полюсами, геофизических явлений, происходящих над Землёй в зоне полярных сияний, предсказанию космической погоды.

С РОСС косвенно связаны и другие увлекательные отечественные космические проекты: например, бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в своём Telegram-канале, что при необходимости перемещения РОСС или её модулей на другую орбиту в будущем сможет использоваться межпланетный ядерный буксир "Зевс". В данный момент этот Бог-олимпиец космической техники разрабатывается конструкторским бюро "Арсенал" в Санкт-Петербурге, Центром Келдыша в Москве и предприятиями госкорпорации "Росатом".

Ещё один интересный проект, связанный с РОСС, — возможность добавления к станции модуля с искусственной гравитацией, создаваемой центрифугой. По словам Владимира Соловьёва, РКК "Энергия" совместно с НПП "Звезда" уже работают над возможностью добавления такого модуля в структуру РОСС.

Одна из перспектив применения станции в отдалённом будущем — "перевалочный пункт" для миссий к Луне. Предполагается, что космонавты будут сначала прибывать на РОСС и уже на станции дожидаться прибытия разгонного блока для отлёта к Луне. Также вероятно, что РОСС будет использоваться в качестве базы для сборки лунного или марсианского космического комплекса.

Проект российской космической станции очень интересен и подаёт большие надежды. Будем же с нетерпением и надеждой ждать того дня, когда РОСС оправдает своё гордое и символичное название и величаво отправится к звёздам, чтобы подарить стране и миру новые удивительные познания и открытия!

*Гиродины — специальные гироскопы (устройства из нескольких вращающихся деталей), поддерживающие правильную ориентацию космических аппаратов

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