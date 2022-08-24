Многие, наверняка, помнят знаменитую сцену из фильма "Терминатор-2: Судный День", где механический герой Арнольда Шварценеггера разрезает себе ножом руку, оголяя скрывающиеся под человеческой кожей механические детали и провода?… Похоже, этот жутковатый эпизод из фантастического кинофильма может совсем скоро стать реальностью — ведь японские инженеры уже научились покрывать роботов аналогом человеческой кожи — прочным и способным регенерироваться!
Для "очеловечивания" роботов специалисты Токийского университета использовали не что иное, как живые клетки кожи человека — и их вполне можно понять: зачем придумывать что-то новое, если под рукой уже присутствует прекрасный, взращенный матушкой-природой за века эволюции "расходный материал"?
Пока что кожей покрыли не полноценного робота-андроида, а лишь трёхфаланговый механический палец, но и его оказалось достаточно, чтобы продемонстрировать достаточную прочность и эластичность созданной робо-кожи: естественное покрытие с лёгкостью выдержало сгибание и разгибание модели.
Предыдущие попытки натянуть на роботов человеческую кожу оказывались не слишком удачными. Поэтому японские учёные нашли совершенно новый подход к задаче. Зачем насильно оклеивать (обивать, оборачивать и т. п.) машину кожей? Пусть кожа самостоятельно обволакивает стальные мускулы наших механических помощников!
Разработать метод покрытия роботов кожей без единого шва и надреза помогла сама природа используемого материала — и вот каким образом.
Чтобы покрыть механический палец подобием кожи, его погрузили в специальный раствор из коллагена и особых клеток — дермальных фибробластов человека. Эти два компонента — основа соединительных тканей нашей кожи. Их смесь благодаря своим особенностям склонна сжиматься — и потому сама плотно облепила механический палец.
Затем учёные погрузили палец в раствор эпидермальных кератиноцитов человека — клеток, составляющих 90% внешнего слоя нашей кожи. А обволакивающая механизм смесь из клеток соединительной ткани послужила для слоя кератиноцитов отличной клейкой основой.
И вот, на выходе специалисты получают механический палец, покрытый слоем почти настоящей человеческой кожи!
Инновационное покрытие не только внешне похоже на кожу: оно обладает влагоудерживающими барьерными свойствами и отталкивает воду, а его верхний слой достаточно толстый (в среднем толще 2 мм), чтобы не разорваться при захвате пинцетом. Кроме этого, робо-кожа благодаря своим свойствам удобна для работы с электростатически заряженными материалами — например, пенополистиролом (пенопластом), который часто используется в упаковке.
Существует и нюанс, в котором созданная японцами искусственная кожа значительно превосходит человеческую: она способна самостоятельно регенерироваться после повреждения при накладывании специальной коллагеновой повязки. Коллагеновый "пластырь" постепенно встраивается прямо в кожу и становится её частью, после чего кожа вновь "на отлично" выдерживает повторяющиеся движения механических суставов.
Так почему же кожа "почти человеческая", несмотря на все её преимущества?
Главными целями разработки учёные называют возможность придать машинам более человеческий вид, чтобы вывести отношения роботов и людей на новый уровень, а также наделение механических созданий осязанием. Именно поэтому следующей целью японских специалистов значится дополнение разработанной кожи не только ногтями и волосяными фолликулами, но и сенсорными нейронами!
Наделение роботов кожей позволит им выполнять работы, требующие бережных, но сильных прикосновений. Кроме этого, учёные отметили, что спроектированную кожу можно будет использовать в трансплантации и покрывать ею протезы. Сбережёт инновация и братьев наших меньших: новый материал предлагается использовать в экспериментах по изучению кожи, что предотвратит испытания косметики и медикаментов на животных.
Изобретение исследователей из Токийского университета очень важное и необычное, ведь оно открывает человеку массу новых возможностей в различных областях — и не только в механике и робототехнике!
В то же время, учитывая огромные успехи программистов в сфере создания "человекоподобного" искусственного интеллекта, вполне возможно, что скоро наша жизнь превратится в увлекательный квест по поиску собратьев из плоти и крови среди тех, кто будет скрывать механические приводы под человеческой кожей. Прямо как в советском фильме "Дознание пилота Пиркса" — фантасты снова всё предусмотрели…
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