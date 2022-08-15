Сибирские учёные изобрели уникальное транспортное средство

Проект РАН с таинственным названием "циклолёт" подаёт большие надежды и в будущем, возможно, встанет в ряды авиатехники наравне с привычными для нас вертолётами — как ни сложно в это поверить. Разбираемся, что такого уникального в циклолётах, как из циклодрона сделать циклокар и при чём здесь пароходные колёса.

Удивительное изобретение подарили миру учёные Сибирского отделения РАН из Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе. Необычность проекта — не только в вертикальном взлёте (пока доступном очень малому количеству видов транспорта), но и в самом способе подняться в воздух.

Взмыть к облакам циклолёту помогают… четыре особых пропеллера, напоминающих пароходные колёса. По-научному эти пропеллеры называются "циклоидные роторы". Внешне их конструкция действительно напоминает гребные колёса пароходов из старого доброго XIX века: те же лопасти, закреплённые между двух ободьев.

Отличие состоит в том, что у циклолёта эти лопасти не зафиксированы и могут менять своё положение в полёте. Функция лопастей проста: так же, как пароходные колёса загребали воду, толкая корабль, циклоидные роторы "загребают" воздух и отбрасывают его назад, создавая тягу. Когда угол наклона лопастей меняется, сразу же изменяется и направление создаваемой пропеллерами тяги. Это позволяет циклолёту быстро менять направление полёта и делает аппарат очень маневренным. Что интересно, при более компактных габаритах циклоидный пропеллер производит такую же тягу, как огромный винт вертолёта.

В ходе испытаний циклолет не только продемонстрировал способность зависать в воздухе, но и похвастался умением "причаливать" к наклонным и даже вертикальным поверхностям! Благодаря таким "суперспособностям" аппарат может пополнить ряды техники пожарных, медиков, спасателей и спецназа: на вертолёте к отвесной стене, чтобы кого-то спасти или защитить, вплотную не подлетишь по понятной причине — винт помешает. Может циклолёт и взлетать с наклонных поверхностей, что для вертолёта также недоступно. Плюс тому же вертолёту для посадки требуется специальная площадка — а циклолёт, по словам разработчиков, сможет спокойно приземлиться на обычную парковку. Такие свойства пригодятся не только боевой или спасательной машине, но и простому летающему автомобилю будущего!

Ранее успешное испытание технологии циклолётов было невозможным: чтобы аппарат устойчиво держался в воздухе и не заваливался набок, работа каждого его пропеллера должна постоянно регулироваться по отдельности. Задачу, явно непосильную для живого пилота, только недавно удалось возложить на автоматическую компьютерную систему управления, способную одновременно и независимо контролировать все четыре пропеллера циклолёта. Слава эволюции машин!…

Пока что, в конце марта 2022 года, Академия Наук представила небольшой прототип будущей летающей машины — циклодрон. Беспилотный летательный аппарат работает от аккумулятора, весит примерно 60 кг и может поднять в воздух 10 кг полезной нагрузки на 10 минут.

На основе этого "малыша" в Институте теплофизики и собираются создать циклокар — полноценную пилотируемую летающую машину, подобную разрабатываемым на Западе аэротакси. Масса аппарата должна составить 2,5 т, габариты — 6x6 метров, диаметр пропеллеров — 1,5 м, а полезная нагрузка увеличится аж до 600 кг! В воздух циклокар собираются поднять с помощью гибридной силовой установки (сочетающей "классический" тепловой и современный электрический двигатели) на основе бензинового мотора. Предположительно, такой "аэроджип" сможет разгоняться до 250 км/ч и покрывать 500 км без подзарядки. Садиться в циклокар можно будет и спереди, и сбоку.

Разработчики обещают, что управлять необычным аппаратом будет не сложнее, чем наземной машиной. Кроме того, для большего удобства и, очевидно, на случай непредвиденных ситуаций циклокар собираются оснастить дистанционным управлением через мобильное устройство — или даже из наземного командного пункта!

В очень-очень отдалённом будущем российскую линейку "цикло-машин" может пополнить ещё и "Циклотрак" массой 10 тонн, способный перевозить 4 тонны груза.

Циклолёты уже привлекли внимание государственных и коммерческих организаций — и неудивительно: эти аппараты обладают преимуществами, которые делают их удобными как для лавирования между высотками "каменных джунглей", так и для манёвров над полем боя.

В дополнение к обещанным малым габаритам (и, как следствие, уже упомянутой способности "приткнуться" куда угодно — от отвесной стены до автомобильной парковки) циклолёты — машины достаточно тихие. В отличие от привычного рёва самолётов и вертолётов шум циклокара, по заверениям разработчиков, не будет отличаться от урчания проезжающей машины.

Также циклолёты более безопасны, так как их пропеллеры несложно оснастить защитой: заключить в специальные цилиндры или покрыть сеткой. Это позволит избежать травм пассажиров и попадания между лопастей посторонних предметов и птиц.

Готовый циклокар учёные РАН, ведущие работу совместно с Фондом перспективных исследований, обещают представить общественности в 2025 году.

Как подчёркивает директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович, параллельно с этим придётся провести изменения в отечественном законодательстве — ведь сейчас в России официально разрешены полёты дронов массой до 30 кг, даже лётные испытания 60-килограммовых дронов допускаются только на отдельных полигонах. Что уж здесь говорить о двухтонной летающей машине!

Учитывая, что Россия на данный момент — лидер в сфере разработки циклолётов, смысл подредактировать суровую букву закона определённо есть.

Проект циклокара, несмотря на кажущуюся фантастичность, уже практически реален: тому подтверждение — успешно взмывший к небесам на испытаниях маленький (да удаленький!) циклодрон. Хотя разработчики подчёркивают, что полностью привычные для нас вертолёты и самолёты циклолёты не заменят, эти летающие новинки могут скоро стать полноценной частью нашей жизни.

Кто знает — возможно, пройдёт всего пара десятилетий, и мечтатели нашего века дождутся волшебной эпохи, когда над головами будут курсировать летающие автомобили, а "Яндекс.Такси" можно будет вызвать прямо к родному подоконнику?