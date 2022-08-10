Учёные спорят, заразно ли пищевое поведение

Поговорка "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты", оказывается, работает и в области диетологии. Специалисты пришли к выводу, что у человека больше шансов набрать лишний вес, если полнотой страдают его друзья или близкие.

Привычки или гены?

Так, профессор Гарвардской медицинской школы Николас Кристакис, который занимался изучением социальных связей и человеческого поведения, выяснил, что если вы постоянно общаетесь с человеком, обладающим лишним весом, то очень высока вероятность того, что вы начнёте полнеть сами.

"Вы меняете своё представление о приемлемом типе телосложения, глядя на окружающих вас людей", — считает эксперт.

При этом статистика такова: если у вас есть полные друзья, вы начнёте набирать вес с вероятностью 57%, говорит профессор. Если же толстяки есть среди членов семьи, эта цифра повышается ещё в несколько раз.

Кристакис объясняет этот феномен тем, что люди из близкого окружения влияют на нас, в том числе и в том, что связано с образом питания. Так, мы можем за компанию с друзьями или родственниками поглощать фастфуд или кондитерские изделия.

Поэтому, если у вас проблемы с весом, лучше стараться общаться со стройными людьми и ориентироваться на их пищевые привычки, советует Кристакис.

Правда коллеги профессора раскритиковали его за такой подход. Они уверены, что роль играет и генетическая предрасположенность. Ведь нередко, если у родителей ожирение, то и дети им страдают.

Принципы социальности

Российский диетолог Руслан Алиев, впрочем, согласен с американским учёным. Он утверждает, что ожирение заразно. Не в прямом смысле, конечно, а в психологическом.

"Человек — существо социальное, — говорит он. — Не удивительно, что нам свойственно копировать пищевое поведение окружающих. Старайтесь ненавязчиво прививать своим друзьям принципы здорового питания. Личный пример работает лучше всего".

Кто кого копирует?

Самое интересное, что все изложенные теории имеют свои доказательства. Так, ранее учёные действительно обнаружили некий "ген ожирения", вернее, особенности структуры гена, ответственные за склонность к перееданию. Предположительно они могут передаваться по наследству.

С другой стороны, если в семье постоянно подают на стол пищу, богатую жирами и углеводами, то домочадцы непременно начнут набирать вес.

Возьмём также ситуацию с друзьями. А почему люди должны копировать именно образ питания толстяков? Разве вы не встречали дружеские пары, в которых один из друзей любит поесть, а второй постоянно сидит на диетах? Почему бы и толстякам не копировать худых?

Кто-то полный, потому что это передалось ему от родителей,

кто-то — потому что живёт в доме, где готовят соответствующую пищу,

кто-то — потому что ходит вместе с друзьями в заведения фастфуда.

А кто-то — просто потому, что любит поесть и не любит заниматься спортом.

Причины могут быть разными.

В общем, вопросов тут больше, чем ответов. Возможно, на наши пищевые привычки воздействуют самые разные факторы, и какой из них "перевесит" остальные, предсказать не так легко.

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