Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв?

Читая о перипетиях модуля "Наука", невольно задумываешься: а стоило ли оно того? Стоило ли идти на риск, запуская к изрядно изношенной станции (пока договор по эксплуатации заканчивается в 2024 году) ещё более изношенный в наземных приключениях модуль с проблемным оборудованием? (Чего стоят одни предположительно резаные баки и "уставший" металл!) И это не упоминая, что срок службы "Науки" несколько раз продлевался после модернизаций.

В целесообразности запуска МЛМ-У к МКС усомнился космонавт Геннадий Падалка, заявив:

"Построены модули, особенно МЛМ, по технологиям 1980-х, которые использовались на станции "Мир". Они не отвечают уровню даже сегодняшнего дня, не говоря уж о завтрашнем".

Доверимся в решении этого вопроса специалистам, которые знают о космосе немного больше, чем мы.

Официальный ответ "Роскосмоса": игра стоит свеч!

В интервью радио "Комсомольская Правда" Дмитрий Рогозин на вопрос, не было ли ему страшно "потерять кресло" в случае провала миссии "Науки", ответил:

"Кресло потерять — это, наверное, да [можно]. Но, честно говоря, потерять 18 млрд рублей — это намного хуже. И здесь надо было рисковать. <…> Но тем не менее всё железо, как мы его называем, оно нас не подвело".

Отреагировал Дмитрий Олегович и на замечания к оборудованию, которое выглядит не так привлекательно, как западные аналоги:

"А у нас там что, должен быть парад мини-бикини или мы работать собираемся? <…> Они [американцы] <…> огромные деньги тратят на пиар… <…> Но нам не до этих бантиков. Хотите, <…> разрисуем бантиками — ради бога".

Поверим профессионалам. Риск был оправдан! Ведь не станут же руководители космической программы отправлять к МКС заведомо нефункциональный и устаревший модуль?!

Тем более что с функциональностью и современностью у "Науки" как раз всё на высшем уровне. Это, кстати, ещё одна веская причина, по которой модулю стоило продираться к звёздам.

Модуль "Наука" с технической точки зрения

Внешнее строение модуля "Наука"

Осмотрим "Науку" с технической точки зрения. Масса модуля — 20 350 килограммов, длина корпуса — 13,12 метра, диаметр — 4,25 метра. Внутренний объём — 70 кубических метров. Расчётный "срок годности" — 15 лет. Есть аккумуляторные и солнечные батареи. Хорошо знакомые нам двигатели подпитывает горючий гептил*, окисляемый амилом**.

"Наука" — первый российский научный модуль МКС. Ранее "свои" лаборатории были и у американцев, и у японцев, и у европейцев. А вот русским частенько приходилось экспериментировать буквально в тесном проходе. Это не позволяло проводить важные исследования.

Теперь, когда есть "Наука", по размеру сопоставимая с первыми крупными модулями МКС, проблем с "научным пространством" больше быть не должно. По словам Дмитрия Рогозина, благодаря новому модулю на МКС можно будет проводить в 2,5 раза больше экспериментов. Вместе с "Наукой" на станцию прилетело 200 килограммов научных приборов и 300 килограммов специальных креплений. Ещё 1,6 тонны лабораторного оборудования на МКС должны подбросить следующие корабли.

Заглянем внутрь: так устроена "Наука" изнутри

Свободное место нужно и в бытовых целях — без "Науки" жилое пространство русских космонавтов было мало по сравнению с американским: около 70 против примерно 700 кубических метров. В "Науке" есть каюта для третьего русского космонавта (до этого ему приходилось спать у американцев), защищённая от космической радиации алюминиевой плитой толщиной 10 миллиметров. В модуле есть туалет — четвёртый на МКС.

Кроме исследовательского оборудования, в "Науке" установлен туалет

На "Науке" установлены солнечные батареи, которые подарят российскому экипажу ценную энергию. До этого нашим космонавтам не хватало энергоисточников и приходилось заимствовать электричество американцев.

Также в модуле установлены системы регенерации кислорода на шесть человек и система получения воды из мочи.

Ещё "Наука" поможет космонавтам регулировать МКС по крену. Как это ни парадоксально, во время июльского инцидента модуль уже продемонстрировал свою мощь в данной области.

Теперь о главном. В "Науке" 14 рабочих мест, в том числе четыре с выдвижными полками (и перчаточным боксом) и место с большим иллюминатором (диаметр — 426 миллиметров) для наблюдений. До этого у нас было лишь шесть мест против суммарных сорока у коллег.

Уникальные условия космоса — тоже ценная "лаборатория". Поэтому ещё 16 мест созданы для работы снаружи модуля. Точнее, изначально их пять, но на каждое установлено по несколько адаптеров для аппаратуры. Всего на "Науку" можно "повесить" 400 килограммов оборудования.

11-метровая "рука" ERA поможет космонавтам в научных изысканиях

Для многих "внешних" экспериментов космонавтам не придётся выходить за пределы МКС благодаря роботу-манипулятору European Robotic Arm (ERA), созданному компаниями Airbus Defence и Space Netherlands из углеродного волокна и алюминия. Это длинная (11,3 метра) и тяжёлая (600 килограммов) механическая "рука", управляемая дистанционно. "Дотягивается" ERA до предметов на расстоянии 9,7 метра. Это не предел: робот умеет "ползать" по поверхности станции. ERA сможет не только перетаскивать научные приборы (например, для дистанционного зондирования Земли), но и "катать" астронавтов: грузоподъёмность робота — 8 тонн. Максимальная скорость работы — 10 сантиметров в секунду, точность позиционирования — пять миллиметров.

Манипулятор ERA сможет не только транспортировать грузы, но и "катать" космонавтов

Часть экспериментов можно проводить в шлюзовой камере "Науки" размерами 1200x500x500 метров. Она автоматизирована, на пике работы потребляет 1,5 кВт энергии. Через неё также можно транспортировать приборы и грузы.

Чем будут заниматься космонавты в модуле "Наука"?

Например, российский экипаж собирается выращивать японских перепелов из яиц в инкубаторе — причём и в невесомости, и при искусственной гравитации (созданной вращением центрифуги). Исследование развития эмбрионов в космосе — важный аспект подготовки к будущей колонизации безвоздушного пространства землянами.

Ещё космонавты изучат, как меняется геном микробов под воздействием космической радиации. Мы, конечно, не бациллы, но механизм воздействия один.

А как защититься от пресловутой радиации, космонавты попытаются узнать в ходе эксперимента "БТН-Нейтрон-2". Заодно можно будет проверить устойчивость к космическим жёстким условиям новой технической смазки.

Кормить космических путешественников тоже чем-то надо. Поэтому на "Науке" планируют провести эксперимент "Витацикл-Т" по компактному выращиванию салата. Важен не столько сам факт "садоводства" (на МКС и так уже достаточно долго растят вполне съедобную зелень), сколько способ культивирования — в конвейерной оранжерее.

А вот эксперимент "Вампир", несмотря на название, связан совсем не с изучением гемоглобина, а с физикой. Имя произошло от аббревиатуры, получившейся из словосочетания "ВрАщающееся Магнитное Поле". Космонавты попробуют вырастить полупроводниковые кристаллы для инфракрасных датчиков в невесомости во вращающемся магнитном поле. Для этого на "Науке" есть мощная электровакуумная печь, где смешиваются цинк, кадмий и теллур. Зачем растить полупроводники в космосе? Да просто на Земле нельзя создать условия, при которых выращиваемые кристаллы будут достаточно чистыми. А с помощью созданных датчиков можно дистанционно изучать Землю.

Ещё одно планируемое исследование посвящено фуллерену — необычной разновидности углерода с уникальными физическими свойствами. Его молекулы — это замкнутые многогранники из 60-70 атомов.

Всего с помощью нового модуля планируют провести 13 экспериментов (число-то какое хорошее!).

Затрагиваемые сферы —

квантовая физика,

материаловедение,

биоинженерия,

космология,

сельское хозяйство.

Хранит "Наука" и приятный бонус: по словам Дмитрия Рогозина, на борту модуля для наших ребят припрятаны сюрпризы. Первый "сюрприз", правда, оказался специфическим: когда космонавты в первый раз открыли люк "Науки", им навстречу грациозно вылетел двухсантиметровый болт.

Перспективность пристыковавшегося к МКС модуля "Наука" нельзя недооценивать.

Ранее многие эксперименты представлялось невозможным выполнить — теперь же космонавтам вдоволь хватит и места, и ресурсов для всевозможных изысканий в самых современных и актуальных областях естествознания.

Кто знает, может быть, благодаря "Науке" кто-нибудь из российских космонавтов будет удостоен Нобелевской премии!

А значит, "Науке" действительно стоило продираться к звёздам через все наземные и космические тернии, в числе которых

и сбои оборудования,

и человеческий фактор,

и недостаток финансирования ("Роскосмос" с трудом выдаёт специалистам зарплату и лишается части дохода из-за перехода NASA от "Союзов" к "Драгонам").

Ведь кто не рискует — тот не пьёт шампанское! И экспериментирует в проходе.

* Гептил — химическое вещество, компонент высококипящего ракетного топлива.

** Амил — летучая ядовитая жидкость, применяется в ракетной технике в качестве высококипящего окислителя ракетного топлива.

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