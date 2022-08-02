СССР значительно опережал США в экспериментах, связанных с реанимацией

Советский Союз и Соединённые Штаты Америки на протяжении многих десятилетий непрерывно соперничали друг с другом в самых различных областях, в том числе в науке. Так, советские учёные значительно опередили своих американских коллег в экспериментах, связанных с реанимацией.

Последователи профессора Доуэля

Помните научно-фантастическую повесть Александра Беляева "Голова профессора Доуэля", в которой жизнь в отрезанной человеческой голове поддерживается с помощью специального раствора? Впрочем, и к телам головы там тоже пришивают…

Ещё в 1902 году русский физиолог А. А. Кулябко провёл эксперимент с головой рыбы. К мозгу по кровеносным сосудам поступала специальная жидкость — кровезаменитель. В результате голова могла двигать глазами и плавниками, открывать и закрывать рот.

В 1928 году советские физиологи С. С. Брюхоненко и С. И. Чечулин подключили отрезанную голову собаки к аппарату искусственного кровообращения ("аутожектору") и также добились определённой активности. В частности, если на язык собаки клали смоченный кислотой тампон, голова делала попытку от него избавиться, если в рот помещали кусок колбасы — она облизывалась… Если в глаза собаки направляли струю воздуха, голова начинала моргать…

В 1950-х годах доктор биологических наук В. П. Демихов, которого считают одним из основоположников трансплантологии, выдвинул идею возможности сохранения жизни путём объединения двух животных общей системой кровообращения.

Рассказывают, что для этого исследователь разрезал пополам щенка и пришил верхнюю половину к шее живой взрослой собаки. И у него всё получилось: мёртвый щенок ожил! У обеих собак исправно действовали все органы чувств. Правда, прожила эта химера всего четыре дня, так как началось отторжение тканей.

Не только собаки…

Контролировались ли все эти исследования правительством, и интересовались ли обе великие державы, как идут дела в данной сфере у конкурентов? Скорее всего, да. И вряд ли Соединённые Штаты могли спокойно пережить успехи советских учёных.

В 1967 году в Отделе иностранных технологий на военной базе Райт-Паттерсон в Огайо была проведена серия экспериментов на собаках, которых пытались оживить при помощи системы искусственного кровообращения. Рекорд времени, которое прошло с момента смерти собаки до её оживления — 19 минут 30 секунд. Сообщалось, что ожившие собаки смогли вести нормальную жизнь и даже приносили потомство.

В 1970 году профессору Роберту Уайту из Кливленда удалось "пришить" голову одной обезьяны к телу другой. Правда, управлять новым телом голова так и не смогла. Однако, она обладала зрением, слухом, могла есть и как-то даже попыталась укусить подошедшего близко сотрудника… Прожил этот "Франкенштейн" целые сутки.

Реанимация или чудо?

Со временем подобные исследования перестали проводиться, так как научная общественность сочла их неэтичными. Хотя, в 2002 году похожие разработки шли в Центре исследований реанимации Сафар, расположенном в Питтсбурге (Пенсильвания).

Из подопытных собак полностью выкачивали кровь, а затем вводили им в вены ледяной физиологический раствор. Гипотермия приводила к клинической смерти, во время которой у животных не регистрировались ни сердцебиение, ни дыхание, ни активность мозга, но при этом ткани в состоянии анабиоза оставались сохранными.

В течение трех часов после этого медики приступали к реанимационным процедурам. Они вводили обратно кровь, давали собакам чистый кислород и, наконец, стимулировали им сердце электрическим током.

В итоге с одними животными всё было в порядке, а вот у других оказался повреждён мозг, что привело к проблемам в поведении.

В ответ на обвинения в неэтичности и издевательствах над животными сотрудники Центра Сафар сообщили, что ими движет, прежде всего, благородная цель — добиться длительного сохранения тканей и органов на случай, если процедуры реанимации окажутся недоступны сразу после наступления клинической смерти.

Кроме того, заявили исследователи, за всеми животными наблюдает ветеринарный персонал Питтсбургского университета, а во время процедур используются эффективные анестетики и обезболивающие.

Как вы могли заметить, ни в одном из случаев речь всё-таки не идёт об оживлении покойников в прямом смысле этого слова. Мы говорим лишь о реанимации, которая возможна в пределах весьма ограниченного времени после смерти, пока ещё не активизировались процессы разложения. Так что, никакого чуда в этом, по большому, счёту нет.