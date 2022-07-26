Модуль "Наука": начало большого пути грандиозного проекта Роскосмоса

С первого взгляда все передряги, в которые успела попасть многострадальная "Наука" за недолгие пару недель, кажутся странными.

Но при взгляде в прошлое оказывается: "русский пляс" в конце июля 2021 г. — только вершина айсберга. Чем глубже погружаешься в историю модуля, тем больше возникает ниточек, ведущих от разрушенных заводов к инциденту со сбоями на борту научного модуля. Что ж, начнём наш — прошу прощения, что не очень краткий — экскурс в историю!

Жизнь "Науки" берёт своё начало в 1995 г. в Центре им. Хруничева. Тогда на случай непредвиденного сбоя первого модуля МКС "Заря" создали его "дублёр" — ещё без гордого имени, с кодовым названием ФГБ-2 (функциональный грузовой блок). Когда "Заря" успешно взлетела, готовый на 80% модуль не стали завершать.

И пылиться бы ФГБ-2 где-нибудь в ангаре, но в 2004 г. решили не бросать космическую железяку на произвол судьбы, а изготовить из неё многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ). Уже тогда утвердили: "подключат" научный блок к модулю "Звезда".

В 2006 г. было с гордостью объявлено, что на базе ФГБ-2 создадут новый модуль МКС для "развития научно-исследовательских, прикладных и функциональных возможностей российского сегмента станции".

По другим данным, которые сообщил в эфире "Говорит Москва" космонавт Максим Сураев, модуль русским финансово помогли создать американцы — в качестве копии "Зари" для наземных предполётных экспериментов. Но предприимчивые русские, всё же, решили запустить экспериментальный "макет" к звёздам.

Хозяйственно: что бесплатное сырьё будет без дела валяться?

Чтобы превратить "грузовик" в научную лабораторию, из ФГБ-2 выбросили "начинку", сохранив только корпус и служебные системы. Освободившееся место решили переоборудовать под рабочие места и исследовательские приборы. Объявили срок запуска — 2009 год. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается…

…Словом, в августе 2011 года МЛМ только планировали "вскоре" отправить для испытаний в корпорацию "Энергия" — с последующим запуском в декабре 2012 года. Пресловутое "вскоре" состоялось ровно в этом самом декабре 2012-го.

Но "звёздные тернии" не дремали.

В ходе испытаний в Королёве в модуле нашли брак. В трубопроводах топливной системы обнаружилась… металлическая стружка размером 100 микронов.

Мелкая? Да. Но способная причинить массу неприятностей. Почему? Посторонние частицы из баков могут попасть в двигатели. Те заглохнут. Модуль застрянет на орбите и упадёт на Землю, так и не долетев до МКС.

Уже знакомая картина, да?

Откуда стружка в системе? По одному источнику, она возникла из-за частого трения деталей. Модуль испытывали не раз и не два, как это происходит обычно, а многократно в ходе разных проектных программ. По другому предположению, стружку занесли ещё в 90-е, когда ФГБ-2 переделывали в самостоятельный лётный модуль и спиливали с него лишние баки (пилить, кстати, в космической отрасли очень любят — в этом мы ещё убедимся). Третья версия — металл посыпался от старости.

Рассматривая первую версию, "N+1" подробно объясняет: стружка появилась от трения сильфонов топливной системы во время работы о другие части механизма. Кстати, что там у нас в июле, судя по полётным показателям, лопнуло?…

Откуда бы "мелкая пакость" ни взялась, её нужно было удалять. Дату запуска перенесли на 2014 год. И только собравшийся взглянуть на звёзды МЛМ отправился вместо Космоса обратно в Центр Хруничева — для очистки трубопроводов. Правда, прибыл он туда лишь в конце 2014-го.

Отвечая на вопрос, когда же научный модуль взлетит к МКС, тогдашний глава Роскосмоса Олег Остапенко заявил: "Посмотрим. В нашем веке точно полетит". И не прогадал!…

Главное — помнить: терпение и труд — всё перетрут.

Был и плюс: теперь модуль получил гордое имя МЛМ-У. "У" — значит, усовершенствованный. Правда, по некоторым данным, на модуле особенно ничего не совершенствовали: просто его основное строительство было уже полностью оплачено и удаление стружки пришлось оформлять как модернизацию.

"Совершенствовали" МЛМ-У ещё 3 года. Но в апреле 2017 года та же металлическая стружка самым наглым образом объявилась ещё и в топливных баках модуля. Плюс все резиновые детали МЛМ-У безнадёжно устарели. Снова заговорили о переносе запуска ещё на пару лет, а то и об отмене миссии. Но… русские не сдаются!

Трубопроводы на МЛМ заменили. А вот с баками дела обстояли сложнее. И здесь версии происходившего за стенами космических заводов снова разнятся.

Самое простое решение — замена баков — оказалось невозможным. В запасных ёмкостях обнаружилась та же треклятая стружка, а новые изготовить было нельзя — их производитель, завод "Серп и молот", был закрыт и наполовину снесён (другие заводы, которые могли бы сделать металлические листы нужной толщины, не нашлись). Подменить бракованные баки запчастями с других кораблей тоже было сложно: они не влезали в корпус модуля.

В 2019 году "чужие" баки на замену вроде бы нашли (от разгонного блока "Фрегат"). В марте 2019-го Дмитрий Рогозин подтвердил, что старые баки необходимо сменить, так как

в них появились микротрещины;

металл изношен;

на баки утеряна документация.

Почему же от замены отказались?

По словам руководителя Центра Хруничева (в интервью "КП"), исходные баки на МЛМ-У всё же оказались исправными: "…разобрали, придирчиво проверили, испытали — никаких микротрещин и грязи не обнаружили".

Но "N+1" приводит иные данные, согласно которым возвращение к "родным" бакам было не таким простым. Топливные ёмкости в срочном порядке решили отмыть. Наскоро разрезали баки, промывали отдельно по частям. Причём, через некоторое время после чистки загрязнение объявлялось снова.

Параллельно в марте 2019 г. проект по созданию модуля покинул его главный разработчик — Сергей Савельев. А ведь всего пара лет оставалась до триумфа его детища…

Далее "параллельные реальности" сходятся — в сентябре 2019 года руководство объявило итоговое решение: модуль полетит, причём на родных баках (заново сваренных)! С одним условием: из-за браков многоразовая топливная система в полёте сработает лишь раз: для выхода на орбиту и стыковки. Такую нагрузку, как посчитали специалисты, баки со всеми огрехами выдержат.

И ведь не ошиблись — баки выдержали! Пусть с некоторыми сложностями.

Финальная подготовка к полёту прошла в нормальном режиме, не считая очередных переносов запуска. Правда, 1 июня уже полностью собранный и отправленный на заправку модуль снова ненадолго вернули в "Энергию". По официальному сообщению "Роскосмоса" — "для устранения замечания". По данным портала "Russian Space Web", замечание заключалось в том, что при сборке специалисты забыли закрыть часть оборудования модуля экранно-вакуумной теплоизоляцией. Другие источники предполагают, что к старту не подготовили часть документов или заправочное оборудование.

Но вот — всё готово к старту. В этой точке наземные приключения модуля "Наука" заканчиваются, и 21 июля 2021 г. в 17:58 по московскому времени он отправляется в Большое Космическое Путешествие, подробности которого мы уже знаем.