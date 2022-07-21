Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Маргарита Кичерова

Эксперт: объятия необходимы людям для полноценной жизни

Наука » Экология » Человек

Как человек реагирует на прикосновения других людей, почему важно почаще обнимать не только детей, но и взрослых, а также к каким негативным последствиям приводит недостаток тактильных контактов, рассказал заведующий лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Государственного института русского языка им. Пушкина Антон Варламов.

Эксперт: объятия необходимы людям для полноценной жизни

— Антон, что такое объятия с научной точки зрения?

— Объятия — это телесное взаимодействие между людьми, которое мы воспринимаем тактильно. То есть, воспринимаем рецепторами в нашей коже, когда к нам прикасаются.

У нас есть специальные нейроны, которые наиболее активно реагируют, когда нас кто-то медленно и нежно гладит или обнимает. От этого мы получаем удовольствие как от приятного вкуса, запаха.

Эти рецепторы нам нужны, чтобы нам было приятно, когда нас трогают и гладят другие люди, чтобы укреплялись эмоциональные связи. У человека выделяется окситоцин — гормон привязанности, любви, и это стимулирует хорошее отношение к другим людям, альтруизм, социальное поведение. Это сигнал, что нам приятно, безопасно, что кто-то нас любит и о нас заботится.

Если нас кто-то погладит нежно и медленно, у нас возникнет ощущение комфорта, нежности и ответные чувства к этому человеку.

— Нуждается ли взрослый человек в тактильных контактах и почему?

— Да, взрослые очень нуждаются в прикосновениях других людей. Например, психологи проверяли, как люди в ресторане реагируют на то, что к ним прикасается официант. У людей от этого повышалось настроение, они оставляли больше чаевых.

Пожилым людям часто не хватает эмоционального и физического внимания. Хорошо, когда у них есть внуки — это возня, обнимашки, позитивные эмоции. А если уже и внуки выросли, то таких ощущений не хватает, поэтому подойдите, обнимите лишний раз своих:

  • бабушку,
  • дедушку,
  • маму,
  • папу.

Молодые люди это воспринимают намного острее, и если у человека отношения со сверстниками или с противоположным полом не складываются, то он их для себя обесценивает. То есть, нет у меня обнимашек, ну и не надо, у меня зато богатый внутренний мир. А потребность от этого никуда не девается. Это приводит к тому, что человек дальше обособляется, замыкается в себе. Телесное общение с другими людьми — это большой ресурс для поднятия настроения. И человек автоматически лишает себя этого ресурса.

Объятия — один из немногих способов просто и быстро поднять себе настроение, почувствовать себя любимым, важным, нужным кому-то.

С помощью прикосновений мы можем додать ласку, заботу, выправить эмоциональное состояние взрослых людей и детей с эмоциональными проблемами, помочь социализации детей с аутизмом, приёмных детей.

Если ребёнка не обнимать лет до 2-3, он вырастет тревожным.

Чем меньше мы обнимаем своего ребёнка, тем больше шансов, что он будет меньше любить других и уметь с другими людьми взаимодействовать, а будет более зацикленным на себе, эгоистичным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Владимир Губарев
Темы маргарита кичерова
Новости
Минимум две РСЗО HIMARS действуют в районе Херсона, остальные в Донбассе
За незаконную вырубку берёз жителю Тюменской области грозит до семи лет тюрьмы
Исследователи из США научились дистанционно управлять насекомыми
Редактор WT: Байден — ведомый простак, который не должен был стать президентом
Медведев: НАТО приближается к границам РФ и провоцирует мировой конфликт
Преподавателя из Екатеринбурга задержали за откровенный танец у "Ельцин-центра"
Боевики ВСУ минируют Харьковскую область "подлыми минами" из РСЗО
Кива: "На Украине идёт геноцид русскоговорящих людей!"
Медведев: Украина может исчезнуть с карты мира, утратив остатки суверенитета
Эксперты в ЕС и Киеве: Путин и Эрдоган "тайно" обсудили раздел Украины
Популярное
Силовые структуры
Сладков: отношение к пленным боевикам ВСУ давно поменялось, они все врут

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал про свое общение с пленным командиром танковых войск ВСУ.

Сладков: отношение к пленным боевикам ВСУ давно поменялось, они все врут
Кедми: в августе на Западную Украину войдут две бригады ВС Польши
Силовые структуры
Кедми: в августе на Западную Украину войдут две бригады ВС Польши
Силовые структуры
Баранец: большие потери заставят командование ВСУ капитулировать
Мир. Новости мира
Лавров: географические задачи российской спецоперации изменились
Игорь Латунский Экс-генерал КГБ: проблему национализма в СССР нельзя было решать силовым методом Игорь Латунский Сергей Лебедев Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь Сергей Лебедев Ярас Валюкенас СССР — единственная страна, нарушившая принцип "Разделяй и властвуй" Ярас Валюкенас
Силовые структуры
Танкисты из российской дивизии угнали украинский танк прямо с поля боя
Силовые структуры
Баранец: если РФ вырубит группировку спутников США, начнётся космическая война
США выбирают между капитуляцией перед ВС РФ и ядерной войной
Мир. Новости мира
США выбирают между капитуляцией перед ВС РФ и ядерной войной
Последние материалы
Боевики ВСУ минируют Харьковскую область "подлыми минами" из РСЗО
Кива: "На Украине идёт геноцид русскоговорящих людей!"
Медведев: Украина может исчезнуть с карты мира, утратив остатки суверенитета
Эксперты в ЕС и Киеве: Путин и Эрдоган "тайно" обсудили раздел Украины
В Челябинске эвакуировали восемь детских садов из-за угрозы взрыва
Подоляка: сокрушительный удар ВС РФ сорвал контрнаступление ВСУ на Херсон
Число погибших при обстрелах Белгородской области возросло до восьми человек
Великобритания запретила импорт золота, угля и нефти из России
Посол Украины в Молдавии заявил об угрозе Киеву со стороны Приднестровья
В Китае официально подтвердили первый случай заражения бубонной чумой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников