Эксперт: объятия необходимы людям для полноценной жизни

Как человек реагирует на прикосновения других людей, почему важно почаще обнимать не только детей, но и взрослых, а также к каким негативным последствиям приводит недостаток тактильных контактов, рассказал заведующий лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Государственного института русского языка им. Пушкина Антон Варламов.

— Антон, что такое объятия с научной точки зрения?

— Объятия — это телесное взаимодействие между людьми, которое мы воспринимаем тактильно. То есть, воспринимаем рецепторами в нашей коже, когда к нам прикасаются.

У нас есть специальные нейроны, которые наиболее активно реагируют, когда нас кто-то медленно и нежно гладит или обнимает. От этого мы получаем удовольствие как от приятного вкуса, запаха.

Эти рецепторы нам нужны, чтобы нам было приятно, когда нас трогают и гладят другие люди, чтобы укреплялись эмоциональные связи. У человека выделяется окситоцин — гормон привязанности, любви, и это стимулирует хорошее отношение к другим людям, альтруизм, социальное поведение. Это сигнал, что нам приятно, безопасно, что кто-то нас любит и о нас заботится.

Если нас кто-то погладит нежно и медленно, у нас возникнет ощущение комфорта, нежности и ответные чувства к этому человеку.

— Нуждается ли взрослый человек в тактильных контактах и почему?

— Да, взрослые очень нуждаются в прикосновениях других людей. Например, психологи проверяли, как люди в ресторане реагируют на то, что к ним прикасается официант. У людей от этого повышалось настроение, они оставляли больше чаевых.

Пожилым людям часто не хватает эмоционального и физического внимания. Хорошо, когда у них есть внуки — это возня, обнимашки, позитивные эмоции. А если уже и внуки выросли, то таких ощущений не хватает, поэтому подойдите, обнимите лишний раз своих:

бабушку,

дедушку,

маму,

папу.

Молодые люди это воспринимают намного острее, и если у человека отношения со сверстниками или с противоположным полом не складываются, то он их для себя обесценивает. То есть, нет у меня обнимашек, ну и не надо, у меня зато богатый внутренний мир. А потребность от этого никуда не девается. Это приводит к тому, что человек дальше обособляется, замыкается в себе. Телесное общение с другими людьми — это большой ресурс для поднятия настроения. И человек автоматически лишает себя этого ресурса.

Объятия — один из немногих способов просто и быстро поднять себе настроение, почувствовать себя любимым, важным, нужным кому-то.

С помощью прикосновений мы можем додать ласку, заботу, выправить эмоциональное состояние взрослых людей и детей с эмоциональными проблемами, помочь социализации детей с аутизмом, приёмных детей.

Если ребёнка не обнимать лет до 2-3, он вырастет тревожным.

Чем меньше мы обнимаем своего ребёнка, тем больше шансов, что он будет меньше любить других и уметь с другими людьми взаимодействовать, а будет более зацикленным на себе, эгоистичным.