Развернул на 540 градусов: российский модуль "Наука" едва не навредил МКС

21 июля 2021 г. в 17:58 по московскому времени российский модуль "Наука" взмыл к МКС. Но самое сложное было впереди… Ведь путь к звёздам всегда тернист.

На орбиту модуль вывела ракета-носитель "Протон-М". После этого научный портал "N+1" сообщил, что у "Науки" не включились маршевые двигатели. Судя по техническим данным, в топливной системе из-за избыточного давления порвались сильфоны (тонкие стальные "гармошки", которые поддерживают давление в баках в невесомости). Топливо вытекало сквозь бреши и не поступало к двигателям. По другой версии, в системе засбоили клапаны. Напряжённая ситуация: куда лететь, если двигатели даже не включаются?!

"Науке" грозила гибель в океанских волнах. Или на улицах мегаполиса: она могла запросто "приземлиться" и на Вашингтон, и на Рим, и на Париж, и на города Китая.

"Роскосмос" ситуацию практически не прокомментировал. Нельзя не восхититься чутьём космического руководства, ведь оно не подвело: работа двигателей наладилась. По некоторым сообщениям, маршевые так и не включились — вместо них запустили стыковочные.

Суету навёл и "Курс" — система автоматической стыковки модуля. Не раскрылась антенна, система сближения не сразу прошла проверку. "Косячили" датчики. Об этом сообщили "N+1" и "Газета.ru". А "Роскосмос", вновь следуя исключительному чутью, не стал преждевременно поднимать тревогу и успешно преодолел трудности до подлёта к МКС.

29 июля в 16:30 торжественный момент настал: "Наука" начала стыковку с модулем "Звезда". "Курс" не подкачал. За 10 м до станции у "Науки" возник 7-градусный крен, грозивший переходом на ручное управление, но и его удалось исправить.

Наблюдавшие за полётом облегчённо выдохнули, а соцсети астронавтов, "насовцев" и "космических" предпринимателей (в том числе, Илона Маска) взорвались поздравлениями в адрес "Роскосмоса" с пополнением в составе МКС. Здесь бы и закончиться статье — в духе "хеппи-энда" в голливудском фильме…

Но в жизни всё куда сложнее.

После успешной стыковки экипаж МКС уже собирался открывать "Звезду" и "Науку" и подключал компьютерную систему "Науки" к "софту" МКС.

И, очевидно, на радостях "Наука" пустилась в пляс. Или, наоборот, решила, что среди звёзд не так уж весело и лучше вернуться на Землю.

Модуль сам включил двигатели и попытался отлететь от станции.

"Пробудились", к счастью, не основные двигатели "Науки" для коррекции курса и сближения (с тягой 4,09 килоньютона каждый), а менее мощные двигатели причаливания и стабилизации (с тягой 392 ньютона). Сколько двигателей из 24 активировалось, не уточняется.

Пытаясь оторваться от стыковочного узла, "Наука" потащила "в плясовую" Космическую станцию. Та начала вращаться. И это совсем не смешно: МКС рисковала потерять управление. А 400-тонный орбитальный корабль — это уже хуже, чем 20-тонный модуль.

В 19:34 системы МКС зафиксировали крен. Видимо, тогда и "восстали из небытия" двигатели причаливания. Но ни экипаж, ни земные операторы отклонения не заметили.

В нормальной ситуации ориентацию МКС поддерживают гиродины — особые гироскопы на американском сегменте. Они состоят из множества подвижных частей и, меняя положение, стабилизируют равновесие станции. Но и они не превозмогли "силушку богатырскую" российского модуля, упорно тянущего МКС в неизвестную даль.

В 19:42, когда отклонение уже нельзя было не замечать, сработал сигнал тревоги. МКС впервые объявили аварийной. Контроль над ситуацией взяла на себя Земля. По некоторым данным, выкрутасы, которые выделывала МКС в обнимку с "Наукой", первыми заметили в NASA — и сообщили о неприятностях в наш ЦУП. Но российские специалисты не могли сразу взяться за дело: станция была вне зоны действия наших антенн. Сеанс связи с МКС был возможен лишь через 70 минут. Американцы дружески пришли на помощь и развернули антенны в Хьюстоне.

Для противодействия "Науке" активировали двигатели "Звезды". Пока модули МКС яростно боролись по принципу "тянитолкая", наш ЦУП 45 минут пытался отключить двигатели "Науки". На МКС свернули солнечные батареи, чтобы те не сломались под воздействием центробежной силы.

Из-за вращения станции связь с Землёй два раза пропадала: на 4 и 7 минут. Положение становилось крайне опасным.

Но в 20:29 двигатели "Науки", видимо, подустали бунтовать и замолкли. Облегчённо выдохнув, ЦУП отдал приказ включить двигатели "Прогресса МС-17" — грузового корабля, пристыкованного к МКС с противоположной стороны от "Науки", и вернул станцию "с головы на ноги".

…Обо всём этом мы узнаём из речи представителя NASA Джоэла Монталбано, который выступил после инцидента на пресс-конференции. "Роскосмос" по-прежнему тактично молчал.

Интересно, что экипаж МКС, которая в отдельные моменты вращалась с угловой скоростью 0,5 градуса в секунду, ничего не заметил. О случившемся астронавты, как и мы, узнали от NASA.

Что в итоге? По первым сообщениям NASA, "Наука" накренила МКС на 45°. По данным "Роскосмоса", станция развернулась аж на 160°. А это "аж" немного меркнет после сообщения руководителя полётов NASA Зебулона Сковилла в "Twitter", что МКС "кувыркнулась" на 540°: на 1,5 оборота в одну сторону и на пол-оборота — в другую.

Что привело к неоднозначному инциденту? "Роскосмос" сообщил, что "дикую пляску" спровоцировала ошибка в программном обеспечении. Модуль "забыл", что уже пристыковался, и попытался то ли отлететь от МКС, то ли скорректировать положение. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин допустил, что негативную роль мог сыграть человеческий фактор: слишком радуясь успешной пристыковке, российские операторы не заметили активации двигателей. Но зато потом сработали слаженно и оперативно.

"Если мы и совершили небольшую ошибку, наши операторы, то немедленно это ошибка была компенсирована", — сообщил Дмитрий Олегович.

По данным "N+1", двигатели так и не отключили — в них просто закончилось топливо. Откуда в баках осталось "лишнее" горючее? Его могли залить на случай неудачной стыковки — чтобы было на чём отводить "Науку" от станции.

Насколько произошедшее опасно для МКС? По мнению астронома из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатана Макдауэлла, поворот не представлял серьёзной угрозы для станции — она может вращаться на 180°. Правда, учёный опирался на первоначальную версию с поворотом на 45°. А если там действительно были 540°?…

Астрофизика обеспокоил другой факт: станции могло повредить противоборство двигателей.

"Проблема заключается не в самом повороте, а в скорости, с которой вы поворачиваетесь. Когда вы пытаетесь скомпенсировать двигатели на одной стороне станции, прикладывая силу с другой стороны, вы подвергаете соединения воздействию изгибающих сил. Это не было безобидным событием", — сообщил Макдауэлл.

30 июля на МКС по инициативе NASA объявили ЧС и проверили системы. Всё-таки станция не рассчитана на космические пируэты с развёрнутыми солнечными батареями и радиаторами терморегулирования. Эти хрупкие приспособления могли пострадать, и тогда экипаж лишился бы электричества, питающего системы жизнеобеспечения. К счастью, проведённые проверки неполадок не обнаружили.

Но, по мнению директора по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергея Крикалёва, последствия произошедшего могут "всплыть" через некоторое время. А в NASA после инцидента задумались о сокращении срока службы станционных солнечных батарей.

Топливные трубы "Науки" продули гелием — чтобы строптивым двигателям уж точно было нечем "кормиться".

Вечером, убедившись в безопасности систем, космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров открыли покорённый модуль. Осмотрели отсеки, взяли пробы воздуха, установили аэро-очиститель, не забыв порадовать "фанатов" видеоэкскурсией.

Как отреагировали на произошедшее руководители космических программ? Обе стороны призвали обеспокоенных судьбой МКС сохранять спокойствие. В NASA подчеркнули: в течение всего инцидента экипаж МКС был в безопасности и со станцией всё в порядке.

"На МКС порядок. Экипаж отдыхает. И вам советую", — так прокомментировал инцидент Д. Рогозин.

Взбунтовавшийся модуль — дело нешуточное. NASA решило провести международное расследование происшествия, ключевую роль в котором сыграют представители "Роскосмоса". Но, спустя несколько часов, "Роскосмос" ответил, что не будет проводить расследование, так как ситуация, произошедшая на борту МКС, "штатная".

Действительно, по сравнению с 1997 г., когда корабль "Прогресс" врезался в станцию "Мир" и разгерметизировал её, здесь всё ещё вполне остаётся в рамках "штатности".

Главное, что никто не пострадал и экипаж МКС в безопасности.