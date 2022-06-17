Биолог: маркетинг учитывает достижения наук, чтобы привлечь внимание к товарам

Почему в магазине люди покупают не тот товар, который планировали, а его более дорогой аналог; как маркетологам удаётся привлечь внимание покупателей к определённым продуктам, и можно ли научиться управлять своим вниманием, рассказала Pravda.Ru кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института им. Пушкина Александра Пучкова.

— Александра, как маркетинг использует свойства нашего внимания?

— Маркетинг учитывает достижения нейронаук, психологии, чтобы привлечь именно к своему продукту. От ярких контрастных шрифтов, улыбающихся детей, женщин и молодых людей на упаковке до более тонких вещей, например, цветов, которые могут с чем-то ассоциироваться. При оформлении упаковки используют аппетитные картинки с едой или сияющее окно на упаковке чистящего средства. Наше непроизвольное внимание любит:

яркие контрастные вещи,

свет,

движение,

громкие звуки,

человеческие лица.

В магазине самое золотое место — это уровень наших глаз. Туда мы посмотрим в первую очередь. А что-то менее интересное поставят на самую нижнюю полку или задвинут на самый верх. Но если у нас перед глазами что-то серое, неинтересное, а, предположим, на уровне коленей будет что-то яркое, то мы ещё на подходе это заметим. Это помогает увеличить вероятность покупки.

— Можем ли мы использовать наше внимание себе во благо?

— Да, можем. Непроизвольное и произвольное внимание можно считать мышцей. С одной стороны, его можно тренировать (например, тренироваться сосредотачиваться на работе); с другой стороны, оно устаёт, поэтому полезно периодически переключаться. Также мы себе поможем, если не будем устраивать лишних отвлекающих факторов.

Не надо располагать что-то громкое или яркое и блестящее там, где нужно смотреть на свою работу, потому что оно нас будет отвлекать.

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