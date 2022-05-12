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Автор Ирина Гусакова

Астрофизик Ферьял Озель о снимке черной дыры в нашей галактике: "Она похожа на пончик"

Наука

Черные дыры всегда были самыми таинственными и загадочными объектами в нашей Вселенной, они будоражат фантазию и привлекают внимание писателей и сценаристов. Эти погасшие звезды обладают настолько высокой плотностью и мощной гравитацией, что даже свет не может вырваться за их пределы. Теперь же ученые подарили нам возможность увидеть одну из таких таинственных красавиц. Многие годы ученые изучали сверхмассивную черную дыру в центре галактики Млечный Путь. И вот, наконец-то, ее удалось запечатлеть на фото.

черная дыра
 

Уникальный снимок черной дыры в нашей галактике 

"Наконец-то, мы впервые смогли взглянуть на нашу черную дыру Млечного Пути — Стрелец A", — объявила в четверг международная группа астрофизиков и исследователей из команды Event Horizon Telescope.

"Это рассвет новой эры в физике черных дыр", — говорится в сообщении.

Черную дыру часто называют Sgr A. По данным Массачусетского технологического института, ее масса примерно в 4 миллиона раз превышает массу Солнца, а расстояние до Земли составляет около 27 000 световых лет. Ферьял Озель, профессор астрономии и физики Аризонского университета, назвала ее самим "нежным гигантом". Оценивая размер черной дыры, команда ученых отметила, что увидеть ее с поверхности нашей планеты было бы равносильно тому, что пытаться обнаружить пончик на Луне.

Более 300 исследователей объединили усилия для получения изображения, собирая информацию из радиообсерваторий по всему миру. Для этого ученые использовали данные за апрель 2017 года с восьми обсерваторий, наблюдавших за черной дырой.

"Хотя мы не можем видеть саму черную дыру, потому что она совершенно темная, светящийся газ вокруг нее дает характерный признак: темную центральную область (называемую "тенью"), окруженную яркой кольцеобразной структурой", — заявила команда EHT.

"Мы были ошеломлены тем, насколько размер кольца согласуется с общей теорией относительности Эйнштейна", — сказал ученый проекта Джеффри Бауэр из Института астрономии и астрофизики Академии Синика в Тайбэе.

Галактика
 

Черные дыры похожи на пончики

Открытие произошло спустя три года после того, как Event Horizon Telescope Collaboration опубликовала первое в истории изображение черной дыры в центре галактики Мессье 87, находящейся в десятках миллионов световых лет от Земли в Сверхскоплении Девы.

Комментируя сходство двух изображений, Озель отметила: "Кажется, что черные дыры похожи на пончики".

Тем не менее, по ее словам, две черные дыры сильно отличаются друг от друга — во-первых, черная дыра Млечного Пути не такая прожорливая.

"M87 накапливает материю значительно быстрее, чем Sgr A", — сказала она.

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