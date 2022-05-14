Хакеры ЕС заподозрили ЕК в нарушении конфиденциальности

Крупнейшая в Европе ассоциация хакеров CCC (The Chaos Computer Club) полагает, что законопроект Европейской комиссии о контроле над чатами подразумевает проверку контента с помощью искусственного интеллекта. Сканирование на устройстве пользователя фактически является атакой на любую конфиденциальную информацию.

Согласно проекту, весь контент будет проверяться непосредственно на устройствах пользователей (client-side scanning), а в случае подозрений направляться в полицию или другие контролирующие органы. Это обусловлено борьбой против жестокого обращения с детьми. Выражаясь простым языком, европейские бюрократы ставят под тотальный контроль цифровую конфиденциальность информации.

"Несомненно, жертвы жестокого обращения с детьми нуждаются в гораздо большей и лучшей поддержке, но контроль чата — это чрезмерный подход, который легко обойти, и он сосредоточен не на том месте. При нулевых шансах на успех с точки зрения фактической цели будет внедрён беспрецедентный инструмент мониторинга", — уверены в ССС.

Пользователи теряют контроль над тем, какими данными они делятся и с кем. Таким образом, контроль над чатом приостанавливает действие по крайней мере двух основных прав, а именно:

принятого конгрессом США в 1986 году Закона о защите конфиденциальности электронной связи (Electronic Communications Privacy Act)

и соответствующего Основного закона в ФРГ (Grundrecht auf digitale Intimsphäre).

Бесполезная мера против педофилов

Злоумышленники используют общедоступные хостинги, а не мессенджеры, на которые нацелилась Европейская комиссия. Это обусловлено тем, что мессенджеры совершенно не подходят для обмена большими коллекциями файлов. Перед загрузкой на общедоступные хостинги материал обычно шифруется, что делает автоматическое сканирование бесполезным.

В качестве примера говорится о платформе педофилов Boystown, которую немецкие власти закрыли в апреле 2021 года, тем не менее многочисленные изображения по-прежнему доступны в интернете.

"Искусственный интеллект", сканирующий непристойный контент, "ложно помечает контент как незаконный". Даже самый незначительный уровень ошибок приведёт к огромному количеству неправильно "распознанных" и удалённых сообщений. К примеру, в 2015 году в одной только Германии ежедневно отправлялось около 40 миллионов текстовых сообщений и примерно 667 миллионов сообщений через мессенджер WhatsApp.

Закамуфлированная цель глобалистов

В этом видится задача так называемой "глубинной власти" поставить под свой тотальный контроль сначала население Евросоюза, а затем и остального "свободного" мира. Санкции против России уже сказались на безудержном росте цен

на продукты питания,

коммунальные услуги,

топливо,

прочие товары и услуги.

В результате такой недальновидной политики могут произойти не только бунты или акции гражданского неповиновения, но и к власти способны прорваться националисты (пример Марин Ле Пен), для которых интересы своих народов превалируют над пресловутой евроатлантической солидарностью.

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