Участники хакатона Российского общества "Знание" разработают новые просветительские продукты

27-28 апреля Российское общество "Знание" проведет Просветительский хакатон для разработки прототипа нового просветительского продукта, который может войти в линейку Российского общества "Знание". Лучшую идею продукта, которую предложат участники, "Знание" возьмет на доработку и дальнейшую реализацию.

Участвовать в хакатоне могут специалисты из IT, маркетинговой и продуктовой сфер в возрасте от 18 лет. Участие в хакатоне бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие можно до 26 апреля на сайте. Принять участие в хакатоне можно онлайн или офлайн — формат участия выбирается при регистрации. Количество мест для очного участия ограничено — на площадке в Москве смогут работать одновременно только 200 человек, остальные участники присоединятся к хакатону удаленно.

"Хакатон стал уже привычным форматом для современной молодежи, которая хочет раскрывать свои таланты в том числе путем продуктовой реализации интересных и перспективных идей. Просветительская программа Российского общества "Знание" направлена на поиск именно таких продуктов, благодаря которым мы сможем донести новые знания до как можно большего числа людей по всей стране", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

В чат-боте хакатона зарегистрированные участники объединятся в команды по пять человек. Здесь же будет публиковаться вся подробная информация по проведению хакатона и программе мероприятия. Во время хакатона, на протяжении двух дней, перед участниками выступят эксперты в области разработки продуктов, маркетинга, стратегии. В числе спикеров хакатона:

директор edtech-кластера Фонда Сколково Наталья Царевская-Дякова ,

, директор по маркетингу онлайн-школы Фоксфорд Диана Змиенко ,

, эксперт по разработке и внедрению стратегий, управлению изменениями и цифровой трансформации организаций Артём Мовсесян

и другие.

Знания, полученные на лекциях, можно будет сразу же применить в деле.

В ходе хакатона команды должны будут провести анализ рынка для нового продукта, продумать и описать его механику и техническую реализацию, найти и проанализировать конкурентов, оценить охват аудитории, провести SWOT-анализ предлагаемого решения и предоставить количественные показатели по каждому пункту.

Оценивать идеи участников в течение двух недель будет авторитетное жюри, в состав которого войдут представители Российского общества "Знание" и признанные эксперты в области маркетинга, IT и продуктовой сфер. Среди ключевых критериев оценки — уникальность продукта и степень его новаторства, глубина проработки решения, простота реализации, потенциальный охват продукта и другие.

Команда-победитель получит поездку в самые красивые места России в рамках проекта "Больше, чем путешествие", гаджеты, доступ к обучающим курсам платформы МегаКампус. Но самое главное — прототип продукта будет взят на доработку и дальнейшую реализацию Российским обществом "Знание".

Справка

Хакатон — форум разработчиков, во время которого программисты, дизайнеры, менеджеры и другие специалисты сообща работают над решением какой-либо проблемы или созданием продукта.

Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как "Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний" (с 1963 года — Всесоюзное общество "Знание", с 1991 года — Общество "Знание России"). В 2016 году Общество было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года в ходе Послания Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.

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