Президент РАН заявил о приостановке сотрудничества с учёными из Китая

Китайские партнёры Российской академии наук прекратили сотрудничество с РАН. Об этом сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Если говорим о южном или восточном направлениях, к сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьёзные обсуждения несмотря на то, что у нас было прекрасно построено сотрудничество с регулярным общением", — сказал Сергеев в ходе Международной научно-практической конференции "Цифровые международные отношения — 2022", которая проходит в МГИМО.

Президент РАН подчеркнул, что возвращаться к нормальному сотрудничеству, в том числе в области науки, всё равно придётся.

"Поэтому очень правильно вести себя таким образом, чтобы самим не поддаваться на провокации, не рвать отношения, всё-таки пытаться сохранить то, что у нас есть там, где можно сохранить", — отметил президент РАН.

По словам Александра Сергеева, сотрудничество с Российской академией наук прекратили большинство западных академий. По его словам, руководители этих научных учреждений ссылаются на политический запрет. При этом сотрудничество российских учёных с их коллегами на Западе сохраняется. Разумеется, с теми, кто этого хочет.

Среди тех академий, отношения с которыми заморожены, Сергеев назвал

германскую,

французскую,

американскую.

"Ряд из них сделал заявления, которые иначе как агрессивными мы не можем характеризовать", — сказал президент РАН.

При этом Александр Сергеев отметил, что позитивным примером сотрудничества является Индия. По его словам, сейчас планируется обсуждать возможность сотрудничества

в фармацевтике,

космосе,

цифровых технологиях.

Между тем первый зампред комитета Думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, комментируя заявление Александра Сергеева о приостановке сотрудничества с китайскими учёными, отметил, что "на уровне университетов нет никаких сигналов о том, что сотрудничество остановлено".

По мнению депутата, приостановка сотрудничества между Российской академией наук и Китаем "носит, скорее всего, временный характер". Депутат напомнил, что сотрудничеству российских и китайских учёных не один десяток лет и оно выгодно обеим сторонам.

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