EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Президент РАН заявил о приостановке сотрудничества с учёными из Китая

Наука

Китайские партнёры Российской академии наук прекратили сотрудничество с РАН. Об этом сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Президент РАН заявил о приостановке сотрудничества с учёными из Китая

"Если говорим о южном или восточном направлениях, к сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьёзные  обсуждения несмотря на то, что у нас было прекрасно построено сотрудничество с регулярным общением", — сказал Сергеев в ходе Международной научно-практической конференции "Цифровые международные отношения — 2022", которая проходит в МГИМО.

Президент РАН подчеркнул, что возвращаться к нормальному сотрудничеству, в том числе в области науки, всё равно придётся.

"Поэтому очень правильно вести себя таким образом, чтобы самим не поддаваться на провокации, не рвать отношения, всё-таки пытаться сохранить то, что у нас есть там, где можно сохранить", — отметил президент РАН.

По словам Александра Сергеева, сотрудничество с Российской академией наук прекратили большинство западных академий. По его словам, руководители этих научных учреждений ссылаются на политический запрет. При этом сотрудничество российских учёных с их коллегами на Западе сохраняется. Разумеется, с теми, кто этого хочет.

Среди тех академий, отношения с которыми заморожены, Сергеев назвал

  • германскую,
  • французскую,
  • американскую.

"Ряд из них сделал заявления, которые иначе как агрессивными мы не можем характеризовать", — сказал президент РАН.

При этом Александр Сергеев отметил, что позитивным примером сотрудничества является Индия. По его словам, сейчас планируется обсуждать возможность сотрудничества

  • в фармацевтике,
  • космосе,
  • цифровых технологиях.

Между тем первый зампред комитета Думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, комментируя заявление Александра Сергеева о приостановке сотрудничества с китайскими учёными, отметил, что "на уровне университетов нет никаких сигналов о том, что сотрудничество остановлено".

По мнению депутата, приостановка сотрудничества между Российской академией наук и Китаем "носит, скорее всего, временный характер". Депутат напомнил, что сотрудничеству российских и китайских учёных не один десяток лет и оно выгодно обеим сторонам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Владимир Губарев: «Академия наук на перепутье»
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Темы китай
Sberbank
Новости
Кириллов: на Украине работали над средством доставки оружия массового поражения
Суд арестовал редактора газеты "Листок" за распространение фейков о ВС РФ
Штаты допустили отмену антироссийских санкций в случае договора Москвы и Киева
В СПЧ раскритиковали доклад ОБСЕ по Донбассу
Валерий Меладзе, публично поддержавший Киев, вернулся в Москву.
Экс-премьер Украины Азаров: Медведчука пытают, но не будут убивать
ОАЭ предоставит гуманитарную помощь украинским беженцам в Польше
Белорусские пограничники сбили беспилотник на границе с Литвой
В Мариуполе из-за наглого поведения схвачена снайперша "Азова"*
Эксперт предложил защитить приграничные районы РФ от обстрелов буферными зонами
Популярное
Мир. Новости мира
Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США

В Конгрессе США наметился разлад в вопросе оборонного бюджета

Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Военные новости
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Мир. Новости мира
В репортаже CNN случайно показали морпехов ВМС США на Украине
Мир. Новости мира
Стрелков заявил о невозможности заключения мирного договора России с Украиной
Ирина Шлионская "Вампиршу из Барселоны" разоблачили почти случайно Ирина Шлионская Любовь Степушова Нехаммер уверен, что выпросил у Путина газ для Австрии в евро Любовь Степушова Игорь Буккер National Interest: почему кибервоины России не парализовали Украину Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
Офицер НАТО из Мариуполя просит о пощаде через маму
Силовые структуры
Минобороны: российский военный корабль серьёзно повреждён
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Мир. Новости мира
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Последние материалы
ОАЭ предоставит гуманитарную помощь украинским беженцам в Польше
Белорусские пограничники сбили беспилотник на границе с Литвой
В Мариуполе из-за наглого поведения схвачена снайперша "Азова"*
Нехаммер уверен, что выпросил у Путина газ для Австрии в евро
Эксперт предложил защитить приграничные районы РФ от обстрелов буферными зонами
Мастер-кукольник: куклы спасли нас от человеческих жертвоприношений
Генерал США провёл телефонный разговор с главнокомандующим ВСУ
Глава МИД Украины: Германия должна прекратить "умиротворять" Россию
Два вертолёта ВСУ вторглись в воздушное пространство РФ
Louis Vuitton, Dior и Céline запретили продажу товаров русским покупателям
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников