Эксперт разъяснил, как использовать VPN, не нарушая закон

VPN-сервисы известны тем, что позволяют пользователям обходить блокировки Роскомнадзора, нарушая таким образом закон. Но их можно использовать и легально, для защиты корпоративных данных. Как правильно выбрать VPN-сервис, рассказал Pravda.Ru основатель KIP Legal Tech, член комитета ТПП России по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков.

Не только нарушение закона

— Павел Александрович, что такое VPN и для чего это нужно?

— VPN — это virtual private network, то есть виртуальная частная сеть. Что за этим кроется? Когда орган исполнительной власти говорит, что заблокировал такой-то сайт, это не означает, что сайт прекратил работу, потому что он находится на серверах вне Российской Федерации и юрисдикция наших органов власти на них не распространяется. Просто доступ пользователей из России к этому сервису ограничен. Провайдер будет блокировать к этим сайтам доступ с российских IP-адресов. Если пользователи будут притворяться:

голландцами,

американцами и т. д.,

то эту блокировку уже нельзя будет реализовать. Пользователь VPN берёт IP-адрес из другой страны, и по этому IP-адресу его видит провайдер.

VPN-сервис в принципе предназначается не для обхода блокировок. Технология VPN используется в бизнесе для удалённого доступа к корпоративному серверу, для шифрования в целях кибербезопасности.

Как избежать риска

— На что стоит обратить внимание пользователю, выбирая приложения VPN для установки?

— Я не популяризатор VPN, чтобы давать такие советы. Допустим, вы применяете VPN в правомерных целях: например, корпоративный VPN для защиты данных. Компания при выборе поставщика должна обращать внимание:

Во-первых, на его репутацию: что это за VPN-сервис, откуда он взялся, потому что вы ему раскрываете все свои данные, а он ещё занимается их шифрованием. Во-вторых, что они вообще технологически делают. Потому что когда пользователь качает VPN, то даёт ему доступы к данным, соглашается с офертой, и всё. А в случае с бизнесом надо знать, как VPN интегрируется технологически. Эти особенности имеют значение с точки зрения объёма доступа к данным и объёма этих данных, который будет предоставлен VPN-сервису. В-третьих, играет ли выбранный VPN в запрещённые игры или нет. Потому что если вы сегодня оплатили ему годовую подписку, а его через месяц заблокировали, — это плохо. Или компания выбрала VPN для бизнеса, вовлекла его во все свои действия, заплатила, а он раз — и закрылся. То есть если VPN-сервис ради денег таскает каштаны из огня, то, скорее всего, долгосрочная работа у вас с ним не получится.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что я не пропагандирую VPN для обхода блокировок, а призываю исполнять информационное законодательство Российской Федерации.

Использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещённой информации и ресурсам, создаёт условия для незаконной деятельности, поясняет Роскомнадзор. Ведомство блокирует работу VPN-cервисов, нарушающих законодательство РФ.