VPN-сервисы известны тем, что позволяют пользователям обходить блокировки Роскомнадзора, нарушая таким образом закон. Но их можно использовать и легально, для защиты корпоративных данных. Как правильно выбрать VPN-сервис, рассказал Pravda.Ru основатель KIP Legal Tech, член комитета ТПП России по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков.
— Павел Александрович, что такое VPN и для чего это нужно?
— VPN — это virtual private network, то есть виртуальная частная сеть. Что за этим кроется? Когда орган исполнительной власти говорит, что заблокировал такой-то сайт, это не означает, что сайт прекратил работу, потому что он находится на серверах вне Российской Федерации и юрисдикция наших органов власти на них не распространяется. Просто доступ пользователей из России к этому сервису ограничен. Провайдер будет блокировать к этим сайтам доступ с российских IP-адресов. Если пользователи будут притворяться:
то эту блокировку уже нельзя будет реализовать. Пользователь VPN берёт IP-адрес из другой страны, и по этому IP-адресу его видит провайдер.
VPN-сервис в принципе предназначается не для обхода блокировок. Технология VPN используется в бизнесе для удалённого доступа к корпоративному серверу, для шифрования в целях кибербезопасности.
— На что стоит обратить внимание пользователю, выбирая приложения VPN для установки?
— Я не популяризатор VPN, чтобы давать такие советы. Допустим, вы применяете VPN в правомерных целях: например, корпоративный VPN для защиты данных. Компания при выборе поставщика должна обращать внимание:
Ещё раз хочу подчеркнуть, что я не пропагандирую VPN для обхода блокировок, а призываю исполнять информационное законодательство Российской Федерации.
Использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещённой информации и ресурсам, создаёт условия для незаконной деятельности, поясняет Роскомнадзор. Ведомство блокирует работу VPN-cервисов, нарушающих законодательство РФ.
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