Пандемия COVID-19 способствует технологическому прорыву

Казалось бы, эпидемии могут идти только во вред человечеству, ограничивая его возможности и замедляя развитие. Однако на самом деле дело обстоит несколько наоборот. По крайней мере, в отношении нынешней пандемии COVID-19.

Так, исследователи из НИУ ВШЭ и МГУ Леонид Гринин, Антон Гринин и Андрей Коротаев считают, что вызовы, с которыми столкнулась мировая общественность, привели к мощному технологическому рывку. Хотя выглядит всё это довольно неоднозначно.

Даёшь "МАНБРИК"!

По мнению учёных, опубликовавших на ресурсе ScienceDirect статью под названием "Пандемия COVID-19 как триггер ускорения кибернетической революции, переход от электронного правительства к электронному государству и изменение социальных отношений", пандемия послужила стимулом для развития целого ряда направлений, включая не только медицину, но и аддитивные, нано- и биотехнологии, робототехнику, информационные и когнитивные технологии. Авторы статьи называют их по первым буквам — "МАНБРИК".

Медицина и электронная изоляция

Разумеется, в первую очередь следует говорить о медицине.

Разработка вакцин способствовала инновационным прорывам в сфере биотехнологий и генной инженерии.

А необходимость обеспечить социальную изоляцию и дистанцирование на период карантина спровоцировала внедрение онлайн-технологий, в том числе и в таких областях, как медицина и образование.

Появилось множество новых или обновленных сервисов, исключающих личные контакты людей друг с другом.

Путь к "электронному государству"

Вместе с тем ситуация привела к росту социальной напряжённости в связи с необходимостью контролировать общество с целью снижения распространения заболеваемости. Так, были введены программы социального мониторинга, системы электронной регистрации и т. д.

Таким образом в случае введения ограничений человек не мог выйти из дому, отправиться куда ему хочется.

С одной стороны, мера правильная, так как это действительно препятствовало заражению. С другой стороны, не всегда она касалась именно больных людей и субъективно нередко воспринималась как нарушение прав. Особенно когда сертификат о вакцинации требовали для допуска к работе, входа в культурное учреждение или поездки в отпуск.

Исследователи называют это движением к "электронному государству". Они полагают, что в дальнейшем будет развиваться тенденция делегировать социотехническим системам всё больше и больше задач, что может отрицательно влиять на людей. Разумеется, человек будет чувствовать себя дискомфортно, если каждый его шаг "ловят" камеры, каждое социальное действие фиксируется смартфоном, а вся конфиденциальная информация — различными сервисами.

"Необходимо разработать новые законы, которые бы оптимизировали социально-технологическое вмешательство в жизнь людей, особенно вторжение в их частную жизнь, — пишет ведущий научный сотрудник факультета социальных наук ВШЭ Андрей Коротаев. — Нужно пройти трудный путь проб и ошибок, чтобы продвинуться вперёд на пути к гармонизации технологического процесса и социальной жизни".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен