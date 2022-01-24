Как шумовое загрязнение влияет на здоровье

Один из основоположников микробиологи, всемирно известный учёный Роберт Кох на рубеже 19-20 веков изрёк: "Когда-нибудь человечество будет вынужденно расправляться с шумом столь же решительно, как оно расправляется с холерой и чумой". И только теперь, спустя более чем 100 лет, нам, жителям крупных мегаполисов в полной мере становится ясно, что имел в виду великий провидец.

Несмотря на то, что более 80% информации об окружающем мире человек получает посредством зрения, достаточно всего лишь закрыть глаза, чтобы перестать видеть. Но природа не предусмотрела способов лёгкого "отключения" органов слуха, поэтому пока мы бодрствуем, мозг непрерывно обрабатывает все звуковые сигналы вокруг.

Но вся проблема в том, что ненужных и откровенно вредных шумов в современном городе с каждым десятилетием становится все больше и больше! О том, как шумовое загрязнение влияет на жителей городов, рассказал читателям Pravda.Ru эксперт по звукоизоляции и акустике помещений компании "Акустик Групп", к. т. н. Александр Боганик.

Шум настолько опасен?

Главный источник шума на улице — это конечно транспорт. Причём не только автомобильный, но и рельсовый, и даже водный, если на улице лето и река позволяет использовать себя как транспортную артерию.

"Интересные исследования, выполненные коллегами, показали, что, двигаясь по географии нашей большой страны с севера на юг, спектр шума от автомагистралей в крупных городах меняется: на юге основной вклад в уровень шума вносят не столько звуки моторов и трения шин об асфальт, сколько автомобильные клаксоны. Иными словам, жители южной части страны чаще выражают свои эмоции нажатием на звуковой сигнал. Удивительно, но это касается даже сотрудников специальных служб: полиции,

пожарных,

скорой помощи. В южных регионах, как правило, их движение сопровождается максимально-возможным шумом", — делится опытом эксперт.

Тем не менее, независимо от региона, на главных проспектах крупных городов уровень звукового давления около проезжей части может доходить до 85 дБА, что превышает даже допустимые значения шума в производственных помещениях. Если долго находиться в таком месте без средств защиты — организму будет причинен необратимый вред. Получается, что длительные прогулки по оживлённым проспектам вредны для здоровья ещё и по этому критерию.

Как можно спастись от шумового загрязнения

Один из путей, в перспективе позволяющий снизить уровень транспортного шума в городе, — массовый переход на электромобили и рельсовый транспорт на виброизолированных путях. Такие распространённые решения, как шумозащитные экраны, в условиях плотной городской застройки, большого количества перекрёстков, проездов и проходов, оказываются малоэффективным средством. Более-менее приемлемый эффект они обеспечивают для защиты от шума городских электричек, так как составы идут по достаточно обособленным железнодорожным путям и вдоль них можно выстроить высокие и что самое главное — длинные линейные заграждения.

Ещё один из достаточно раздражающих уличных шумов — строительные работы. Одно дело, когда на дороге меняют асфальт. Пара дней — и дело закончено. А вот если рядом с жилым домом строится крупный жилой комплекс или торговый центр? Это стабильный источник шума минимум на полгода-год. Здесь все в значительной степени зависит от городских властей. Например, в Москве, вопросам шумности стройплощадок уделяется достаточно большое внимание. Строителей обязуют работать по графику, площадки, расположенные рядом с жилыми домами, огораживают шумозащитными экранами, и что самое главное — есть телефон инспекции, куда реально можно обратиться.

А вот с шумом от промышленных предприятий по сравнению с концом прошлого века стало гораздо лучше: многие прилично шумевшие гиганты просто не пережили коллапс 90-х, и теперь на их месте — лофты, арт-пространства и новое жилье. Кроме того, тренд на вывод серьёзных производств за городскую черту по-прежнему актуален. Поэтому проблема повышенного уличного шума от работы завода или фабрики, пожалуй, остаётся только в моногородах, построенных для и вокруг этого градообразующего предприятия.

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