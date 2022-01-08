Новые электромобили: эра автомобилей заканчивается

Многие, наверняка помнят 14-й шпионский кинофильм 1985 года про Джеймса Бонда "Взгляд на убийство", в котором противником Бонда является Макс Зорин, который хочет уничтожить Силиконовую долину Калифорнии, чтобы овладеть рынком микрочипов. И это не удивительно, потому что Силиконовая долина действительно то самое место, где сегодня создаётся будущее. Здесь много уникальных компаний, которые как раз этим и занимаются, но мы сегодня расскажем вам только об этой — венчурной компании Udelv, представившей недавно свой первый полностью автономный электрический автомобиль без кабины для водителя, который должен служить для доставки грузов.

Называется он просто — "Транспортёр", а работает он на основе беспилотного привода Mobileye Drive. О нём мы вам сегодня и расскажем…

Автомобиль-робот: одна видеокамера и соответствующая программа

А было так, что компания Mobileye, с которой всё это началось, была создана в 1999 году профессором Амноном Шашуа, который занимался тем, что проводил исследования монокулярной системы зрения, которая должна была использоваться для обнаружения транспортных средств при помощи одной только камеры и соответствующего программного обеспечения на процессоре. В 2017 года Mobileye купила корпорация Intel, и разработки компании вышли на новый уровень.

Когда возможности компании были ограничены приоритетной программой была программа помощи водителю (ADAS). Став мировым лидером в области компьютерного зрения для ADAS, примерно в 2013 году компания Mobileye пришла к пониманию, что разрабатываемая ею технология позволяет создать и полностью автономный автомобиль, и начала серьёзно этим заниматься.

Больше сотрудников — выше прибыль!

Переход от ADAS к AV ("автономному транспортному средству") потребовал не только дополнительных датчиков и более продвинутых алгоритмов систем управления, но и нового подхода к созданию полностью роботизированных машин.

О том, насколько это перспективное направление, говорит расширение компании: с момента приобретения Intel компания Mobileye значительно выросла. В марте 2017 года в Mobileye работало более 750 сотрудников, тогда как сегодня на полную ставку в ней трудится более 2500 сотрудников. Выручка также выросла с чуть более 350 миллионов долларов в конце 2016 года до почти одного миллиарда долларов в конце 2020 года, а в течение первых девяти месяцев 2021 года, закончившихся в сентябре, рост доходов в годовом исчислении составил 62%.

Совершенство с 11 видеокамерами!

В итоге, получив все возможности Intel специалисты Mobileye создали совершенно автономный автомобиль на электрической тяге, который может управляться только одними видеокамерами.

На нём находится система, состоящая из 11 камер, создающих сплошное поле наблюдения. Новая система "вождения без помощи рук" Mobileye SuperVision.

Электромобиль для доставки грузов

Но начали они с разработки транспортного средства для полностью автоматизированной доставки товаров. Дело в том, что логистика в центре крупных городов очень дорогая. Поэтому складские помещения в магазинах сведены к минимуму. Но это предполагает быструю доставку товаров по первому запросу. То есть машины с товарами от разных поставщиков подходят к дебаркадерам магазинов один за другим, тут же разгружаются и уезжают. Вот поэтому и был создан автомобиль-транспортёр грузов относительно небольшого объёма.

Груз весом в тонну и скорость больше 100 километров в час

Причём первый вариант этого транспортёра появился ещё в 2018 году и стал первым в истории Калифорнии полностью автономным автомобилем для доставки. Размеры его специально подобраны такими, чтобы ему было удобно передвигаться в дорожной сутолоке большого города и парковаться в узкостях. Скорость 112 километров в час и запас хода зависят от заряда батареи, однако конструкторам удалось "втиснуть" в машину достаточно ёмкие аккумуляторы. Так что её максимальный запас хода составляет 482 километров, а грузоподъёмность равна одной тонне. И заряжается он быстро, непосредственно на месте разгрузки 80% ёмкости аккумулятора можно пополнить за 45 минут.

Первые машины-роботы Transporter выйдут на трассы уже в 2023 году, а к 2028 году на дорогах США, по мнению его создателей, будет работать не менее 50 тысяч таких "автомобилей"!

Автомобили-роботы самого ближайшего будущего

Однако это ведь только начало. Главное в данной машине не столько электромеханическая часть, хотя и она сама по себе очень интересна, поскольку все колеса на ней ведущие и управляемые, сколько электронная система управления. Ведь оснастить ей можно не только автомобиль-грузовоз городского типа, но и рейсовый дальнобойный трейлер, передвигающийся с высокой скоростью по дорогам-хайвеям.

Профессиональное мастерство водителей таких транспортёров должно быть очень велико, и, скорее всего, следующим этапом развития роботизированных перевозок станет оснащение такой системой автономного управления именно этих машин. Ведь, собственно говоря, и разработка Transporter стала своеобразной реакцией на нехватку водителей для машин это класса. Но водителей-дальнобойщиков высокого класса тоже постоянно не хватает. К тому же им надо пить-есть, спать, то есть круглосуточно они работать не могут. Автомобиль-робот полностью лишен человеческих недостатков.

В солнечных странах панели солнечных батарей можно с лёгкостью разместить не крыше грузового контейнера и он таким образом сможет подзаряжаться в движении.

Рейсовый автобус с машинным интеллектом

А междугородние рейсовые автобусы? Они также могут быть,

во-первых, переведены на электротягу, с подзарядкой на каждой остановке, а во-вторых, превращены в точно такие же роботизированные авто.

Водитель автобуса может заснуть за рулём (и такие случаи с трагическим исходом бывали), может устать, неверно оценить ситуацию. Система управления с помощью 11 видеокамер и совершенной компьютерной программы

не устаёт,

не засыпает

и обладает реакцией, не сравнимой с реакцией человека.

Это позволит повысить скорость движения и, соответственно, уменьшить время нахождения в пути, а меньше время — больше рейсов, что, разумеется, очень выгодно в коммерческом отношении.

Электромобиль в городе

Кстати, всё это же самое касается и обычных городских автобусов. Почему бы не оснастить и их подобной системой управления?

Так что то, что сегодня делает компания Mobileye, — это прямая дорога в будущее, причём будущее не "прекрасного далёка", а буквально нашего завтрашнего дня.

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