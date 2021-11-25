Самолёты будущего: какие перемены ждут авиационную отрасль

Границы после долгих антиковидных ограничений открылись, приглашая туристов к новым путешествиям. Самолёты в сверкающей металлической оболочке возвращаются на просторы голубого неба, скользя по облакам на пути к южному солнцу. Еда в самолетах еще никогда не была такой вкусной после долгого домашнего заточения. И все же горький привкус остаётся, особенно у защитников окружающей среды.

"Стыд полёта"

Авиация генерирует 2,8% мировых выбросов углекислого газа, что стало поводом для появления общественного движения "Стыд полета", которое направлено на снижение воздействия авиации на окружающую среду.

Вслед за соглашением 200 стран по климату о сокращении выбросов парниковых газов к 2030 году авиационная отрасль готовится к кризису, поскольку все больше и больше людей выражают озабоченность из-за последствий авиаперелетов для экологии. Многие авиакомпании уже пообещали предложить путешествия с углеродной нейтральностью и рассмотреть альтернативные виды топлива. Внедрение в эксплуатацию электросамолетов также вселяет надежды на экологически безопасные перелеты, пишет CNN.

Углеродная нейтральность к 2050 году

Полет без чувства вины — определенно приоритет для отрасли. На ежегодном собрании в октябре Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) подписала резолюцию в поддержку достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Ожидается, что к 2050 году ежегодно будут летать 10 миллиардов человек, IATA рассчитывает, что объемы выбросов будут снижены за счет внедрения более чистых источников энергии и улучшенной конструкции самолетов.

"Возможный сценарий состоит в том, что 65% [углекислого газа] будет сокращено за счет использования экологически безопасного авиационного топлива", — сказал Уилли Уолш, бывший руководитель British Airways, а ныне генеральный директор IATA.

Топливо, полученное из

отходов деревообрабатывающей промышленности,

табака,

сахарного тростника,

уже может использоваться во многих современных реактивных двигателях без каких-либо модификаций.

British Airways планирует обеспечить 10% своих рейсов экологически чистым авиационным топливом (SAF) к 2030 году, а также в течение следующих 20 лет инвестирует 400 миллионов долларов в разработку биотоплива. Базирующаяся в Абу-Даби компания Etihad Airways работала с местным университетом, компанией Boeing и производителем реактивных двигателей SAFRAN над производством экологически чистого биотоплива из галофитов, солеустойчивых растений, которые можно выращивать в морской воде.

В июне 2021 года лондонский Хитроу стал первым крупным аэропортом Великобритании, успешно интегрировавшим SAF в свою систему распределения топлива. Экологически чистое авиационное топливо снижает до 80% выбросы парниковых газов. Казалось бы, так в чем же дело, если все так гладко и прекрасно!? Но тут ключевым тормозящим фактором выступает цена. Такое биотопливо стоит примерно в три раза дороже, чем его природный аналог. Ожидается, что из-за пандемии коронавируса авиаперелеты станут дороже из-за неопределенного спроса. Перелеты в экоформате, вероятно, будут еще более дорогостоящими, поэтому о массовом внедрении биотоплива пока говорить рано.

Альтернативные технологии

Airbus, крупнейший производитель самолетов в Европе, делает ставку на водород, например, в прошлом году компания переключилась на разработку небольших электрических самолетов, предложив три концепции авиалайнеров с водородным двигателем и с нулевым уровнем выбросов под названием ZEROе, которые могут быть введены в эксплуатацию к 2035 году.

На пути к широкому распространению водорода по-прежнему существует множество препятствий. И одно из них заключается в том, что у аэропортов нет соответствующей инфраструктуры.

Ampaire Inc, еще один игрок из Лос-Анджелеса, разрабатывает гибридные электрические системы для пригородных самолетов, рассчитанных на небольшое количество пассажиров. По оценке Union Bank of Switzerland, стоимость таких самолетов-гибридов может составить 178 миллиардов долларов к 2040 году. Electric EEL работает от батареи и обычного двигателя внутреннего сгорания, что снижает выбросы и эксплуатационные расходы на целых 25%.

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