Как спасти сельское хозяйство в России: Дмитрий Давыдов предложил инновационное решение

На фоне пандемии коронавируса, которая спровоцировала спад в экономике, многим странам стал угрожать продовольственный кризис. И Россия — не исключение, пока нам не удаётся снабжать граждан свежей зеленью, фруктами и овощами круглый год, не прибегая к помощи зарубежных партнёров. Казалось бы, а что остаётся делать государству. Активист Дмитрий Давыдов, автор уникального проекта "20 идей по развитию России", уверен, что технологии будущего, которые взяли на вооружение уже многие зарубежные страны, помогут в обеспечении граждан свежей продукцией зимой и летом. Речь идёт о вертикальных фермах, которые позволят получить большое количество экологически чистого урожая с минимальным расходом ресурсов. Именно эти технологии будущего, по мнению автора "20 идей", — то, чего не хватает России сегодня.

Сама идея вертикальных ферм принадлежит известному профессору микробиологии из Колумбийского университета Диксону Деспомье, который в 1999 году подсчитал, сколько фруктов и овощей можно вырастить в теплицах, построенных на крышах небоскрёбов (в расчётах учитывалась общая площадь чуть более 50 тыс. кв. м.). Оказалось, прокормить удалось бы только 1000 человек. Профессор спроектировал ферму в 30 этажей, оборудованную всеми необходимыми для теплицы элементами в виде полива и подсветки. Едой, выращенной в таком сооружении, можно было бы накормить уже 50 тысяч человек. Многоэтажная ферма тогда осталась только на проектных бумагах, но идея вертикального земледелия в Лету не канула.

Прогресс не стоит на месте, на смену старым методам приходят новые, более технологичные, в век цифровых технологий идея вертикальных ферм обрела новую жизнь.

Многие страны Азии и Европы осознали преимущества вертикальных ферм и стали успешно развивать многоэтажные теплицы. Например, в Японии находится крупнейшая сити-ферма компании Mirai, для функционирования которой требуется очень мало воды, а продуктивность при этом — в 100 раз выше. В Сингапуре прекрасно функционируют не только вертикальные фермы, где выращивают капусту, черри, зелень и клубнику, но и сити-фермы, где разводят рыбу. Тем самым эта азиатская страна обеспечивает себе продовольственную безопасность. Ведь в Сингапуре из 724 кв. км земли только 1% выделен под сельское хозяйство. Из-за изменений климата и роста населения возможны проблемы с поставками продовольствия, поэтому местным фермерам настоятельно рекомендовано переходить на новые технологии, чтобы быстрее реализовать местный план импортозамещения. В США Aerofarms собирает урожай 26 раз в год.

Преимущества вертикальных ферм

Дмитрий Давыдов считает, что вертикальные фермы — идеальное решение для мегаполисов, где высокая плотность застройки и нет порой лишнего клочка земли для нужд сельского хозяйства. Многоэтажные фермы, где поддерживается идеальный климат для определённых культур, позволяют производить большое количество еды на небольшом пространстве. Но главное преимущество для потребителей, по мнению предпринимателя, — в улучшении качества продуктов питания.

Основные преимущества сити-ферм:

Не требуются большие площади земли для выращивания сельхозкультур.

На одном квадратном метре удастся разместить в десятки раз больше саженцев, чем в обычных теплицах.

Благодаря гидропонным технологиям и автоматизации такая ферма будет потреблять в десятки раз меньше воды.

Климат и свойства почвы больше не будут иметь значения, ведь на первый план выходят технологии.

Удастся экономить электроэнергию.

Регулярный сбор урожая (до 16 раз в год).

Экологичность (не используются пестициды, к тому же в открытой земле можно найти и мышьяк, и радиацию, чего априори не может быть в закрытых высокотехнологичных фермах).

Экономия на рабочей силе за счёт автоматизации процесса.

Продуманная логистика (фермы можно располагать в центре города, например, на крышах домов или бизнес-центров, тогда в течение часа можно доставлять свежие продукты на прилавки магазинов).

Вертикальные фермы — решение для России

В России идея вертикальных ферм пока не прижилась. Стартапы есть, но из-за дорогостоящего оборудования массового применения технологиям пока нет. Хотя вертикальные фермы для России — вопрос более чем актуальный:

климат сложный,

постоянная нехватка рабочей силы,

спад интереса у молодёжи к работе на сельхозугодиях,

непростая политическая обстановка (постоянные санкции со стороны Запада, продуктовое эмбарго),

нарушенные логистические цепочки из-за пандемии.

Дмитрий Давыдов аккумулировал опыт других стран и предложил идеальное решение для России. По мнению предпринимателя, необходимо установить налоговые льготы для фирм, которые разрабатывают проекты вертикального земледелия или производят соответствующее высокотехнологичное оборудование. Если дать возможность таким компаниям развиваться, то предприниматели будут активно внедрять новый метод, а также экспортировать услуги.

Многие скептики скажут, что Россия — большая страна, где много полей выделено под сельское хозяйство. С этим не поспоришь. Но Дмитрий Давыдов готов привести ряд аргументов.

Во-первых , вертикальные фермы позволяют контролируемо получать урожай, независимо от погоды.

, вертикальные фермы позволяют контролируемо получать урожай, независимо от погоды. Во-вторых , тогда можно будет отказаться от дешёвой рабочей силы, в том числе от мигрантов.

, тогда можно будет отказаться от дешёвой рабочей силы, в том числе от мигрантов. В-третьих, освободившиеся посевные площади можно приспособить для выращивания других сельхозкультур.

Как отмечает автор "20 идей", если в России получится совместить традиционное земледелие с вертикальным, то удастся выстроить наиболее эффективную систему ведения сельского хозяйства. Тогда в России решится многострадальный вопрос с импортозамещением, а также удастся создать спрос на новые технологии и привлечь частные инвестиции, что станет дополнительным плюсом для экономики страны.

Дмитрий Давыдов надеется, что его инициативы по развитию сельского хозяйства получат законодательную поддержку, ведь тогда жизнь страны сможет измениться в лучшую сторону.