Страсти по Венере: Неужели землянам предстоит переселяться туда?!

Это — очень "женская" планета. Все названия (кроме одного!) на ней носят женские имена. Какого-то оправдания этой дискриминации мужчин нет — просто астрономы так "пошутили", пытаясь посоревноваться с физиками в юморе. Впрочем, всё это, на мой взгляд, в прошлом, так как на Венере нас ждут новые открытия, и вновь увиденным горам, холмам и равнинам потребуется искать и новые названия. Тут уж без мужских не обойтись. А пока там властвует один "Максвелл".

На фоне фантастических успехов по исследованию Марса — там работают как орбитальные аппараты, так и роверы, в наши дни Венера выглядит "Золушкой". А ведь совсем недавно именно она была в центре внимания земной науки. И связано это было, конечно же, с исследованиями советских ученых, которые по инициативе президента Академии наук СССР академика Мстислава Келдыша именно Венере уделяли особое внимание. Почему? А ответ на самом деле прост: не исключено, что именно с этой планетой связано будущее нашей цивилизации. Если это не так, то она погибнет. И это не сюжет триллера ужасов, а, пожалуй, реальность будущего.

Что же, попробуем разобраться…

Сначала надо отправиться на Марс. Почему к этой планете такой интерес не только у учёных, но и всей общественности?

Пожалуй, ситуацию точно обрисовал академик Михаил Маров в своей монографии "Космос", которую по дружбе он подарил мне. Академик, безусловно, один из признанных в мире специалистов по изучению Солнечной системы. Свои работы он начинал ещё под руководством академиков Келдыша и Королева, сотрудничал со всеми Главными конструкторами и принимал непосредственное участие в космических экспериментах на планетах.

По Марсу он свидетельствует: "Исторический интерес к проблеме обитаемости Марса, во многом подогревавшийся литературными произведениями, сменился за последние десятилетия попытками найти хоть какие-то признаки существования бактериальной жизни. В основе лежит стремление познать, возникла ли биота на соседней с Землёй планете в период благоприятных климатических условий, перед тем, как резко сменился путь её эволюции, могла ли она сохраниться в новой суровой при родной среде и есть ли вероятность обнаружить, по крайней мере, её вулканические остатки."

Мы пытаемся земным аршином измерить время, то есть каким-то образом проникнуть в прошлое Марса. Однако наш взгляд в прошлое способен пронзить лишь какие-то один-два миллиона лет, то есть то время, когда возникала наша цивилизация. Но ведь Солнечная система существует миллиарды лет! А что было за пределами "нашего миллиона"? Ясно, что никаких свидетельств на Марсе нет — вероятнее всего, время стерло их. И в этом случае возможны любые фантазии, в том числе и те, что двигают науку.

Поверхность Марса

Предположим, что миллиард лет назад (можно — и больше) были совсем иные условия на Марсе, и планета была столь же цветущей, как и Земля. Сначала по ней бегали динозавры, потом они вымерли, в мировом океане начала зарождаться иная жизнь, древние рыбы вылезли на берег, начали осваивать его, а потом в этом буйстве растительной и животной жизни появилось некое существо, обладающее разумом. За какие-нибудь сотню тысяч лет оно не только обуздало огонь, изобрело колесо, но и создало космические корабли. И тут к планете начал приближаться огромный астероид. Его удар лишил планету атмосферы, уничтожил магнитное поле, открыл поверхность для смертельной радиации. К счастью, живые существа (мы называем их "марсианами") успели перелететь на соседнюю планету, которую они называли "Землей". На ней было слишком много воды, в атмосфере избыток кислорода, а потому большинство "синих людей" погибло — выжили лишь немногие. Однако этого было вполне достаточно, чтобы начать создавать новую цивилизацию, которую нынче мы называем "человеческой".

Фантазии? Отнюдь! Как и любые гипотезы они имеют право на существование, потому что делают человечество бессмертным. Как и положено разумным существам.

И тогда мы обращаем свои взоры на Венеру.

Если Марс — прошлое человечества, то Венера — её будущее!

Академик Маров был участником полётов к Утренней звезде всех отечественных аппаратов. Он вспоминает:

"Первые надёжные данные о параметрах атмосферы Венеры были получены в результате прямых измерений температуры, давления и состава на спускаемом аппарате "Венера-4" в 1967 г. при его парашютном спуске. Этот аппарат, как и последовавшие за ним "Венера-5" и "Венера-6", не достигли поверхности, а были раздавлены чудовищным атмосферным давлением на высотах около 20 км над поверхностью. Они позволили установить, однако, что температура и давление на поверхности достигает, соответственно, 472 градуса и 92 атм. Первые посадки на поверхность Венеры совершили "Венера-7" и "Венера-8", выполнившие обширную. программу научных измерений, включая получение данных об освещённости поверхности и структуре облаков. Наиболее полные исследования были выполнены на космических аппаратах следующего поколения "Венера-9 — 14", включавших в себя посадочные аппараты и искусственные спутники Венеры и оснащённые многоцелевыми комплексами научных приборов. Посадочные аппараты были способны выжить на поверхности при высоких значениях температуры и давления в течение почти двух часов, что позволило выполнить уникальные научные измерения, в том числе передать цветные панорамы окружающего ландшафта, что явилось крупнейшим и до сих пор непревзойденным научно-техническим достижением".

К Венере отправлялись аппараты США, Европы, Японии, но они лишь дополняли те данные, что были получены нашими учёными.

И вот теперь в изучении Утренней звезды наступает новый этап: мировая космонавтика начинает создавать уникальные аппараты, которые позволят раскрыть многие тайны Венеры, и прежде всего, её происхождение и развитие тех процессов, что идут в атмосфере этой странной планеты. Планету укутана толстым слоем облаков, разрывов в них нет, но есть странные слои, состоящие из разнообразных частиц. В основном это серная кислота, но есть и частицы кристаллической серы. На планете нет воды, но пейзажи все-таки разнообразные — это плато, окруженные горными хребтами. А земля Афродиты и Земля Иштар по своим размерам почти как континенты Земли. Ясно, что и там, как и на Земле, шли вулканические процессы. Впрочем, не исключено, что и сейчас вулканы извергаются… Есть на Венере и кратеры, что свидетельствует о том, что даже очень плотная атмосфера не защищает планету от ударов крупных метеоритов и астероидов.

планета Венера

Да, благодаря космическим исследованиям о Венере стало известно очень многое, но, как это и бывает в настоящей науке, возникло и множество новых вопросов к этой по-прежнему очень загадочной планете. А потому в недалеком будущем к ней отправятся новые аппараты. Некоторые из них весьма экзотичны.

Предполагается, что к концу нынешнего десятилетия на Венере и вокруг неё будут работать спутники, которые помогут создать точную карту планеты. В атмосфере появятся специальные исследовательские платформы, в том числе и аэростаты. Ну а наши специалисты предлагают запустить к Венере не только орбитальные станции, но и создать венероходы, которые подобно марсианским и лунным и передвижным комплексам будут работать на поверхности планеты.

Несбыточные мечты? Фантазии?

Отнюдь! Наши учёные и конструктора давно уже доказали, что они способны даже самые фантастические проекты превращать в реальность. Но для этого им нужна творческая свобода, поддержка и вера в их талант и способности. Ну и, конечно же, соответствующая финансовая поддержка, с которой год от года становится всё проблематичной. Недавно пришла информация, что вновь на космические исследования финансирование сокращается. Думаю, что это прежде всего коснется как раз "дальнего космоса"… Фундаментальные исследования по воле чиновников отодвигаются на задний план, так как они предпочитают устраивать всевозможные околокосмические шоу.

Жаль, если о наших достижениях по исследованию Венеры мы будем говорить только в прошедшем времени…

Когда-то марсиане перебрались на Землю, покинув свою планету, ставшей непригодной для жизни. Не исключено, что землянам придётся перелетать на Венеру, чтобы обосноваться там. Ведь Земля может погибнуть из-за парникового эффекта, из-за падения огромного астероида, наступления нового ледникового периода или вселенского потопа (вариантов, к сожалению, много!). И тогда космические корабли землян устремятся к Утренней звезде. Однако среди американских, японских, европейских, арабских и прочих кораблей не окажется наших, российских. Потомки не простят нам, что мы были столь недальновидны…