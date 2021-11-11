Чем посыпают дороги зимой от гололёда и снега в России

С первым холодным дождем и резким похолоданием наступает период, который в народе прозвали "днём жестянщика". Коммунальные службы не всегда оперативно приступают к расчистке снежных заносов и борьбе с обледенением дорог.

В 2020 году законодательно ужесточили сроки, в которые соответствующим службам необходимо очищать дороги от наледи и заносов — на это отводится от 4 до 6 часов. Какие же средства применяют в России для борьбы с гололёдом, и почему города отказываются от традиционных методов зимнего содержания дорог?

Чем и зачем посыпают дороги зимой

Уже полтора века дороги в России посыпают солью и песком. Московские газеты еще в 1868 году писали: "Едкая жижа на мостовой разъедает копыта лошадей". В позапрошлом веке так и не нашлось эффективной замены хлориду натрия.

Состав технической соли не отличается от пищевой, разница лишь в степени очистки от примесей. Такую неочищенную соль и заготавливали в городах на холодный сезон.

Сейчас, спустя полтора века, ситуация только начинает меняться. На вооружении коммунальных служб появились современные многокомпонентные противогололедные средства, эффективные даже при экстремально низких температурах.

Несмотря на это, во многих регионах до сих пор продолжают применять соль и песок, считая такой метод самым экономичным. Механически удалить снег после даже небольшого снегопада намного сложнее, чем разбросать соль, хотя она и перестает "работать", когда температура опускается ниже — 15°C.

Считается, что расчищать дороги с помощью техники нерентабельно, ведь для уборки большой массы снега нужны бульдозеры, самосвалы, экскаваторы. Экономисты рапортовали, что применение песчано-соляных смесей существенно экономит топливо, трудовые ресурсы и бюджетные средства.

Как применение традиционных реагентов оказалось неэффективным и опасным

Дорожно-эксплуатационные службы в регионах не спешат отказываться от песка и соли, хотя опыт крупных городов показал эффективность многокомпонентных противогололедных материалов.

Специалисты шведского национального НИИ транспорта и содержания дорог изучали вопрос правильного обслуживания дорог в зимний период в течение 5 лет. Они рассматривали варианты применения реагентов, поддержания наката и обработки поверхностей песком. Шведские специалисты пришли к выводу, что химическое решение будет наиболее эффективным в долгосрочной перспективе.

"Иногда новые технологии кажутся очень дорогими. Но впечатление меняется, если рассчитать все расходы на более доступные альтернативы", — прокомментировала порталу Пронедра.ру особенности борьбы с гололедом Анна Климентова, руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог.

Песок до сих пор остается популярным способом поддержания сцепления колес со скользкой поверхностью. Он, прежде всего, привлекает своей дешевизной. Но если оценить все расходы, то обработка песком уже не выглядит такой привлекательной.

Причины:

Материал необходимо где-то хранить.

Наносить песок на дорогу нужно намного чаще, чем химические реагенты. Каждый раз требуются дополнительные затраты на людей и технику.

Обилие песка пагубно сказывается на придорожных территориях.

Во время дождей он забивает стоки, а в сухую погоду — увеличивает концентрацию пыли с потенциально опасными веществами (ртутью, кадмием, свинцом).

На круглом столе, посвящённом вопросам содержания дорог зимой, состоявшемся 20 октября в Уфе, выступила с докладом заведующая кафедрой общей и военной гигиены Северо-Западного медицинского университета им. И. И. Мечникова Лилия Аликбаева. Она рассказала о масштабных исследованиях, подтвердивших опасность дорожного смёта.

"Песок на дорогах под воздействием колес становится аморфным, мелким и накапливает тяжёлые металлы 1-го и 2-го класса опасности с превышением уровня ПДК в десятки раз. Весной дорожный смёт образует пылевую взвесь 2-го класса опасности, которая может вызвать иммунные заболевания и болезни органов дыхания, онкологические патологии", — отметила Аликбаева.

На неактуальность обработки дорог песком указывали и представители Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Применение реагентов согласно инструкции приносит дополнительную пользу благодаря снижению нагрузки от транспорта на окружающую среду.

Автомобили, вынужденные двигаться на меньшей скорости по плохо очищенной дороге, выбрасывают больше выхлопных газов. В среднем, из-за гололёда они замедляются на 20 км/ч. Такие задержки также могут стать роковыми, если происходят у медиков, спасателей, пожарных или при доставке социально значимых грузов.

Хлорид натрия показывает низкую эффективность при минусовых температурах, он разъедает резиновые покрышки, многократно ускоряет коррозию металлических частей автомобилей, наносит вред животным и обуви. Во многих европейских странах использование соли запрещено законом.

Равнение на Москву

В осенне-зимний период московские дороги обрабатывают различными видами реагентов. Выбор коммунальных служб зависит от типа трассы и погодных условий.

На улицах для профилактики гололёда используются растворы хлоридов кальция или натрия. Смесь упрощает уборку снега, не давая ему прилипнуть к поверхности дороги. Время обработки выбирают в соответствии с прогнозами метеорологов.

Московским коммунальным службам также доступно и несколько типов твёрдых реагентов. Их наносят на уже выпавший снег и наледь, обязательно в сочетании с жидкостью. Для обычных дорог выбирают смесь хлористого натрия и кальция. Она позволяет бороться с наледью при температуре до — 15°C. Скоростные трассы, вроде ТТК и МКАД, обрабатывают специализированными многокомпонентными материалами. Состав позволяет очищать поверхность при морозах до — 35°C.

Для трасс, окружённых зелёными насаждениями, предназначены специальные реагенты. В них увеличена доля удобрений (хлорида калия).

Но и такой "зелёный" состав не всегда полезен. Перепады температур в период использования реагентов могут привести к их попаданию в почву. Для очистки территории от лишних хлоридов рекомендовано использовать биофильные добавки.

На первый взгляд может показаться, что натуральные способы борьбы с гололёдом (точнее, посыпка дорог песком) дешевле и экологичнее, чем использование реагентов. Но мифы об угрозе современных ПГМ постепенно развенчиваются благодаря развитию соответствующих технологий. Также теряют популярность устаревшие или опасные методы борьбы с наледью, а в этот зимний сезон многокомпонентные материалы уже планируют использовать в более чем 60 российских городах.