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Автор Ирина Гусакова

Ленинградская область на грани мусорной катастрофы

Наука » Экология

Активисты проекта "Экорейд" не ожидали, что Ленинградская область находится на грани настоящей мусорной катастрофы. Обилие свалок, повсеместных вопиющих экологических нарушений и всё это под прикрытием местных царьков-решал, которые уверенны в своей безнаказанности.

Ленинградская область на грани мусорной катастрофы

О массовых нарушениях активисты рассказали на Youtube.

Ленинградская область на грани мусорной катастрофы

Ранее участники проекта "Экорейд" выезжали в Кузьмоловское городское поселение Ленинградской области, где были проверены жалобы жителей на загрязнение санитарной зоны, прилегающей к ГИПХ. В ходе проверок выяснилось, что на территории региона многие свалки заслуживают внимания экоактивистов, пишет издание "Версия".

Участники проекта "Экорейд" выявили огромное количество несанкционированных свалок, количество которых в прямом смысле этого слова растёт с каждым днем. Прямо на глазах активистов, спецтехника привозит на свалки не только ТБО, но и отходы 4-го и 5-то классов опасности. По мнению экоактивистов, всё это — результат строительного бума, который переживает Ленинградская область и Санкт-Петербург, и наплевательского отношения к экологии и законам Российской Федерации.

Примечательно, что на многих свалках мусор сверху засыпают землёй, а затем участки разравнивают техникой. Таким образом, невозможно определить, как много мусора уже "похоронили", делая вид, что всё в порядке. А со временем такие участки тоже могут стать территорией для застройки, несмотря на их очевидную опасность. Плюс ко всему вредные отходы уходят в глубину почвы и попадают в воду, что несёт разрушительный вред не только живым организмам, но и человеку.

Огромную свалку нашли экоактивисты и, как они сообщают, в жилом районе "Парнас". О её существовании не знать невозможно, но ни власти, ни местные экоактивисты с ней ничего не делают. Кто позволяет предпринимателям так нагло нарушать экологическое законодательство и загрязнять окружающую среду, предстоит выяснить участникам проекта "Экорейд".

Экоактивисты шокированы увиденным. Они решили остаться в Санкт-Петербурге, чтобы разобраться в происходящем и остановить мусорный коллапс в регионе.

Куратор: Владимир Губарев
Темы экология санкт-петербург
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