Социопатов будут вычислять по ДНК?

Многочисленные эпизоды, связанные со "школьными стрелками" и в целом агрессией в подростково-молодёжной среде, подводят к мысли, что надо бы проводить "профилактику" антисоциального поведения ещё в детстве.

Так, российские учёные считают, что на развитие социопатии могут влиять некие генетические особенности, "вычислив" которые, можно снизить риск девиантного поведения в будущем.

В поисках отклонений

В начале этого года в школах Новосибирска начался необычный эксперимент в рамках программы "Психогенетика девиантного поведения подростков в условиях образовательных организаций". В проекте приняли участие городской центр образования и здоровья "Магистр", частная компания "ВедаГенетика", Новосибирский государственный медицинский университет и Институт цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН. Цель исследований — понять, можно ли скорректировать поведение или развитие ребёнка, зная о тех или иных его врождённых особенностях.

У учеников пятых-одиннадцатых классов взяли тесты на ДНК. Далее учёные занялись поиском генных мутаций, ответственных

за интеллект,

творческие способности

и уровень агрессии.

Чтобы определить корреляцию между генами и характеристиками личности, детям предложили пройти психологическое тестирование.

На сегодняшний день, по словам начальника отдела кризисной психологии центра "Магистр" Марии Гладких, уже получены предварительные результаты, но они не подлежат широкой огласке. Однако из отдельных опубликованных статей следует, что носители одного из вариантов гена дофаминового рецептора D4 склонны к поиску новизны и в то же время к асоциальному поведению. Также у них хорошие спортивные данные, и они нередко выбирают профессии, связанные с риском, — военный, сотрудник МЧС.

Однако, по мнению заведующей лабораторией молекулярно-генетической диагностики № 1 Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова Ольги Щагиной, социопатия может вообще никак не проявиться в течение жизни человека с соответствующим геном.

Поэтому нет смысла пытаться что-то корректировать, пока в поведении не проявились конкретные девиации, считает исследовательница.

Реакция на раздражители

Аналогичными исследованиями занимаются и зарубежные специалисты. Так, ещё в 2013 году учёные из Мичиганского университета (США) разработали серию тестов, предназначенных для детей старше трёх лет. Цель тестирования — определить тех, кто потенциально склонен к антисоциальному поведению, например, воровству, агрессии или вандализму. Об этом даже в раннем возрасте могут свидетельствовать

вспышки ярости,

жестокость по отношению к животным,

а также эгоистическое поведение

и склонность ко лжи.

Как полагают авторы исследования, все эти черты связаны с работой миндалевидного тела мозга, отвечающего за эмоции. Данная зона у социопатов обладает повышенной чувствительностью к внешним раздражителям, что может вызывать у них в определённых условиях слишком бурную эмоциональную реакцию или, напротив, подавленность. Если некомфортные для них ситуации происходят слишком часто, то социопатия "разворачивается" по полной программе.

Эксперимент длиною в жизнь

Международная команда психологов из Великобритании, США и Новой Зеландии, в свою очередь, обнаружила, что у людей с криминальными и антисоциальными наклонностями кора головного мозга тоньше и её площадь меньше, чем у тех, кто таких наклонностей не проявляет. Об этом свидетельствуют результаты долгосрочного исследования, проводившегося с начала 70-х годов прошлого века. В нём участвовали более тысячи новозеландцев, за которыми велось наблюдение с трёхлетнего возраста и до 45 лет.

Соответствующие мозговые особенности при МРТ были выявлены только у тех, кто демонстрировал антисоциальное поведение, уже став взрослым. Причём они наблюдались именно в областях, ответственных за контроль исполнительных функций, обработку эмоций и мотивацию. У тех, кто "плохо" себя вёл только в детском и подростковом возрасте или вообще не нарушал общепринятых норм, ничего подобного не обнаружилось.

Нужен комплект!

В августе этого года международным коллективом учёных было описано почти 600 генов, которые ассоциируются с проявлениями антисоциального поведения. Их удалось выявить в результате секвенирования геномов более полутора миллионов жителей Европы и США. Все эти люди прошли анкетирование, в ходе которого была определена их склонность к таким формам антиобщественного поведения, как

синдром дефицита внимания,

курение,

алкоголизм,

наркомания,

а также к неоправданному риску,

раннему началу половой жизни

и сексуальной неразборчивости.

Среди генов, которые исследователи определили как ответственные за социопатию, оказались как CADM2, GABRA2 и TMEM161B, которые связаны с алкогольной зависимостью, так и ALMS1 и ERAP2, отвечающие, как считалось ранее, за работу почек и иммунитета. Причём, если в вашем организме присутствует только один такой ген, то беспокоиться не о чем, говорят учёные. Но вот если их несколько, то вероятность девиаций резко возрастает. И вот тогда уже можно говорить о "коррекции" и "профилактике".

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