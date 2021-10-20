Почему тепловизоры Pulsar-NV пользуются популярностью? Разбираемся в особенностях девайсов

С каждым годом тепловизоры становятся все более и более популярными. Они уже являются неотъемлемой частью таких сфер деятельности, как медицина, строительство, армия, охрана и производство. А также тепловизионные приборы широко используют любители охоты, рыбалки и наблюдения за природой — именно на девайсах этой категории мы остановимся сегодня подробнее. В центре нашего внимания — оптические приборы от Pulsar.

О Pulsar

Pulsar — это производитель тепловизионной оптики, приборы которого предназначены для использования в гражданской сфере. Девайсы производителя отличаются высокой практичностью и простотой в использовании, поэтому идеально подойдут как для начинающих, так и для опытных специалистов.

Устройства Pulsar подходят для охоты и наблюдения за животными, особенно они будут полезны при отсутствии прямой видимости объекта и в сложных погодных условиях, включая снег, густой туман и дождь. Приборы на отлично справляются с ночной тепловизионной фото- и видеосъемками, а также будут очень полезны при поисковых и спасательных операциях.

Широкий модельный ряд и доступность устройств

Первый секрет успеха оптических и оптико-электронных приборов Pulsar — это широкий модельный ряд. Каждый пользователь сможет найти модель, подходящую для его конкретных целей и в рамках определенного бюджета. Итак, основные продукты Pulsar:

тепловизоры (бинокли и монокли) : Accolade 2 LRF, линейки Helion 2 и Axion;

: Accolade 2 LRF, линейки Helion 2 и Axion; приборы ночного видения, включая прицелы : линейка Digex;

: линейка Digex; аксессуары для девайсов : внешние и приставные ИК-осветители, зарядные устройства и источники питания;

: внешние и приставные ИК-осветители, зарядные устройства и источники питания; программное обеспечение и софт для интеграции со смартфонами: Stream Vision и Stream Vision 2.

Большие возможности: от дистанции наблюдения до интеграции со смартфоном

Конечно, главная особенность девайсов Pulsar — это функционал. Тепловизоры буквально расширяют возможности нашего зрения, позволяя видеть нам как при минимальном освещении ночью, так и при плохих погодных условиях в дневное время суток. Максимально точная прорисовка объектов наблюдения, стабильная работа при критических температурах и многое другое делают эти приборы незаменимыми. Но не будем образно говорить о функционале, ведь технические характеристики лучше разбирать на конкретных примерах, поэтому мы подробнее рассмотрим каждую особенность.

Температурная чувствительность

Устройства Pulsar оснащены высокочувствительным тепловизионным сенсором, который дает возможность корректно отображать объект наблюдения даже при резких перепадах температур. Так, вы сможете с легкостью отправиться на охоту ранним утром, после дождя или густого тумана и не переживать о том, что тепловизор не определит объект наблюдения на фоне охлажденной окружающей среды.

Дистанция обнаружения

Невероятная дистанция наблюдения до 1 800 м — это не сказка из будущего. Это настоящее. Это сейчас. Тепловизоры Pulsar выводят человеческое зрение на новый уровень, давая уникальную возможность видеть на расстоянии практически 2 км.

Повышенное качество идентификации объектов наблюдения

Pulsar — это не только о температурной чувствительности и дистанции обнаружении, это еще и о максимально точной прорисовке объекта наблюдения. Девайсы оснащены функцией Image Detail Boost, которая увеличивает резкость объектов, четко обозначает контуры, а также точно визуализирует мелкие объекты (такие как ветки и провода).

Встроенный фото- и видеорекордер

Сохранять воспоминания с девайсами Pulsar стало еще проще, ведь у приборов есть встроенный фото- и видеорекордер с 16 ГБ внутренней памяти. Теперь всего одним нажатием кнопки вы сможете запечатлеть лучшие моменты своей охоты или наблюдения за животными, чтобы потом поделиться ими с близкими и друзьями. Особенно эта функция подойдет вам, если уединение с природой — это лучший вариант отдыха в России для вас.

Wi-Fi модуль и интеграция со смартфонами

Встроенный Wi-Fi модуль увеличивает потенциал тепловизора. С его помощью можно интегрировать девайс с вашим смартфоном на базе iOS или Android при помощи программного приложения Pulsar — Stream Vision (или его обновленной версии Stream Vision 2). Что дает такая интеграция?

Во-первых, это беспроводное обновление ПО прибора.

Во-вторых, вы сможете передавать изображения на экран смартфона с тепловизора в режиме реального времени.

И, в-третьих, у вас будет возможность дистанционно управлять цифровыми функциями прибора.

Поддержка обновлений ПО

Регулярная поддержка программного обеспечения тепловизоров — это залог их длительной и максимально продуктивной работы. Разработчики Pulsar часто выпускают обновления не только на новые устройства, но и поддерживают прошлые модели девайсов, исправляя старые ошибки и добавляя новые возможности.

Напоследок

У вас еще есть сомнения, почему тепловизоры Pulsar так популярны? Тогда переходите на сайт производителя и ознакомьтесь самостоятельно с техническими характеристиками девайсов. А если вы уже определились с моделью и хотите поскорее опробовать тепловизор на деле, тогда проверьте обновления правил охоты в вашем регионе и отравляйтесь на охоту.