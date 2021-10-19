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Автор Игорь Буккер

Таинственный радиосигнал из центра галактики: учёные ломают головы

Наука » Экология » Космос

В начале прошлого года астрономы США обнаружили необычный радиосигнал, исходящий откуда-то из центра нашей галактики. Сигнал пульсировал, становясь то в сто раз ярче, то угасая.

Млечный Путь
Млечный Путь

Более того, его радиоволны имели необычную круговую, или циркулярную поляризацию. По факту это означает: электрическое поле в радиоволнах вращается по спирали, когда волны распространяются в пространстве.

Сначала сигнал обнаружили с помощью телескопа ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder — Австралийский следопыт квадратно-километровой решётки). Несмотря на все предпринятые астрофизиками усилия, до сих пор не удалось точно выяснить, что произвело эти загадочные радиоволны.

Таинственный сигнал из сердца Млечного Пути

Как правило, всё увиденное в космическом пространстве относительно стабильно и не меняется на протяжении жизни одного поколения наблюдателей. Хотя бы уже по этой причине объекты, которые изменяются, а также появляются или исчезают, представляют собой известный интерес.

Переходные процессы обычно связаны с некоторыми из вселенских катастроф, такими как гибель массивных звезд. За последнее десятилетие были обнаружены тысячи переходных процессов в оптическом и рентгеновском диапазонах волн, но радиоволны в значительной степени не были задействованы.

В центре нашей галактики (Млечный Путь) обнаружен источник, отмеченный как ASKAP J173608.2-321635. Его уникальность состоит в том, что сначала он был невидим, затем стал ярким, потом исчез, а затем снова засветился. Такое поведение астрофизики сочли необычным.

Сигнал не только изменялся во времени, но и имел круговую поляризацию. Человек не может различать поляризованный и неполяризованный свет, но на это способен "глаз" телескопа ASKAP.

Поляризованные радиоисточники чрезвычайно редко встречаются. Известно менее десяти источников с круговой поляризацией из тысяч. Почти все они являются источниками, которые хорошо изучены, например, пульсары или мощное магнитное поле красных карликов.

Всё ещё загадка

  • Звезда? Такое предположение кажется маловероятным, потому что звёзды (как и ближайшая к нам звезда по имени Солнце) также излучают большую часть своего света в оптическом и инфракрасном диапазоне, но длина этих волн ничего не говорит об этом.
  • Пульсар? Как и описываемый выше сигнал, пульсары излучают поляризованные радиоволны и могут сильно различаться по яркости, но характерной чертой пульсаров являются быстрые импульсы длительностью от миллисекунд до секунд, и астрофизики не обнаружили их с помощью ни Parkes, ни MeerKAT.
Млечный путь
Млечный путь

Является ли ключом к разгадке близость источника к центру нашей галактики? За последние 15 лет рядом с центром галактики был обнаружен ряд интересных радиоисточников. Толком непонятное, что это такое, оно получило наименование транзиентного радиосигнала в центре галактики (GCRT). GCRT J1745-3009 — это всплеск низкочастотного радиоисточника, который расположен в направлении центра галактики.

Связаны ли они с ASKAP J173608.2-321635? При некотором сходстве есть некоторые различия. И даже известные GCRT демонстрируют разнообразие и могут не иметь общего происхождения. До сих пор сигнал остаётся загадкой.

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Странный и непостоянный сигнал идет из центра нашей Галактики
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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