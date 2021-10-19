Таинственный радиосигнал из центра галактики: учёные ломают головы

В начале прошлого года астрономы США обнаружили необычный радиосигнал, исходящий откуда-то из центра нашей галактики. Сигнал пульсировал, становясь то в сто раз ярче, то угасая.

Млечный Путь

Более того, его радиоволны имели необычную круговую, или циркулярную поляризацию. По факту это означает: электрическое поле в радиоволнах вращается по спирали, когда волны распространяются в пространстве.

Сначала сигнал обнаружили с помощью телескопа ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder — Австралийский следопыт квадратно-километровой решётки). Несмотря на все предпринятые астрофизиками усилия, до сих пор не удалось точно выяснить, что произвело эти загадочные радиоволны.

Таинственный сигнал из сердца Млечного Пути

Как правило, всё увиденное в космическом пространстве относительно стабильно и не меняется на протяжении жизни одного поколения наблюдателей. Хотя бы уже по этой причине объекты, которые изменяются, а также появляются или исчезают, представляют собой известный интерес.

Переходные процессы обычно связаны с некоторыми из вселенских катастроф, такими как гибель массивных звезд. За последнее десятилетие были обнаружены тысячи переходных процессов в оптическом и рентгеновском диапазонах волн, но радиоволны в значительной степени не были задействованы.

В центре нашей галактики (Млечный Путь) обнаружен источник, отмеченный как ASKAP J173608.2-321635. Его уникальность состоит в том, что сначала он был невидим, затем стал ярким, потом исчез, а затем снова засветился. Такое поведение астрофизики сочли необычным.

Сигнал не только изменялся во времени, но и имел круговую поляризацию. Человек не может различать поляризованный и неполяризованный свет, но на это способен "глаз" телескопа ASKAP.

Поляризованные радиоисточники чрезвычайно редко встречаются. Известно менее десяти источников с круговой поляризацией из тысяч. Почти все они являются источниками, которые хорошо изучены, например, пульсары или мощное магнитное поле красных карликов.

Всё ещё загадка

Звезда? Такое предположение кажется маловероятным, потому что звёзды (как и ближайшая к нам звезда по имени Солнце) также излучают большую часть своего света в оптическом и инфракрасном диапазоне, но длина этих волн ничего не говорит об этом.

Пульсар? Как и описываемый выше сигнал, пульсары излучают поляризованные радиоволны и могут сильно различаться по яркости, но характерной чертой пульсаров являются быстрые импульсы длительностью от миллисекунд до секунд, и астрофизики не обнаружили их с помощью ни Parkes, ни MeerKAT.

Млечный путь

Является ли ключом к разгадке близость источника к центру нашей галактики? За последние 15 лет рядом с центром галактики был обнаружен ряд интересных радиоисточников. Толком непонятное, что это такое, оно получило наименование транзиентного радиосигнала в центре галактики (GCRT). GCRT J1745-3009 — это всплеск низкочастотного радиоисточника, который расположен в направлении центра галактики.

Связаны ли они с ASKAP J173608.2-321635? При некотором сходстве есть некоторые различия. И даже известные GCRT демонстрируют разнообразие и могут не иметь общего происхождения. До сих пор сигнал остаётся загадкой.

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