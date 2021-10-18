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Автор Игорь Буккер

Смерть в космосе: что будет с телом

Наука » Полезно знать

Прежде чем осваивать космос, сначала нужно подумать, каково там жить, а потом — что произойдёт, если кто-то там умрёт.

Мертвый космонавт
Мёртвый космонавт

Memento mori

С годами растёт доля космических путешествий в развлекательных целях. Врач-космонавт Валерий Владимирович Поляков первый раз провёл в космосе 240 суток, а в свой второй полёт поставил пока никем не превзойдённый рекорд — 438 суток. Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin уже начала отправлять платных клиентов в суборбитальные полёты. Детище Илона Маска SpaceX планирует открыть базу на Марсе. Может, мы доживём до времени, когда будем отправляться на другие планеты в отпуск или для того, чтобы там поселиться.

По мнению декана здравоохранения и науки о жизни, профессора прикладной биологической антропологии Тиссайдского университета Тима Томпсона (Tim Thompson), вполне вероятно, что человеческие останки в космосе не будут выглядеть так же, как на Земле. Человечеству необходимо отыскать новую форму погребальной практики, которая не связана с высокими энергетическими потребностями кремации или рытья могил в суровых, непригодных для обитания условиях.

Сравним условия разложения трупов. На процесс разложения тела оказывают влияние как внутренние факторы:

  • пищеварительные ферменты, способствующие размножению бактерий;
  • ферменты, ускоряющие химические реакции;

так и внешние:

  • температура;
  • активность насекомых;
  • способы захоронения;
  • холод или жара;
  • влажность.

Мумификация происходит при высушивании, которая может наступить как при холоде, так и в условиях жары.

Во влажной среде без доступа кислорода образуется трупный воск (адипоцир). Путем анаэробного бактериального гидролиза кожа, мышцы и мозг омыливаются, превращаясь в жировое вещество. Такое напоминающее воск покрытие поверх кожи сохраняет её.

Однако в большинстве случаев мягкие ткани в конечном итоге исчезают, обнажая скелет. Эти твёрдые ткани намного более эластичны и могут существовать тысячи лет.

Различная гравитация на других планетах, безусловно, повлияет на этапы появления трупных пятен, а отсутствие гравитации в безвоздушном пространстве приведёт к тому, что кровь не разольётся лужей.

Трупное окоченение внутри скафандра возникнет при любом раскладе из-за прекращения функций организма. Бактерии в кишечнике, как и на Земле, будут пожирать мягкие ткани. Поскольку бактериям необходим кислород, его нехватка значительно замедлит этот процесс. Любая планетная среда, которая подавляет действие микробов, например, чрезмерная засуха, увеличивает шансы на сохранение мягких тканей.

Как может выглядеть покойник

Разложение в условиях, столь отличных от окружающей среды на нашей планете, означает, что внешние факторы окажутся более сложными. В частности, по отношению к скелету. У живого организма кости состоят как из органических материалов, таких как кровеносные сосуды и коллаген, так и из неорганических материалов в кристаллической структуре. Обычно органический компонент разлагается, поэтому скелеты, которые попадают в руки археологов, в основном представляют собой неорганические остатки. Но в очень кислых почвах, которые отыщут на других планетах, может произойти обратное, и неорганический компонент может исчезнуть, оставив только мягкие ткани.

Разложение человеческих останков на Земле является частью сбалансированной экосистемы, в которой питательные вещества перерабатываются живыми организмами:

  • микробами,
  • насекомыми,
  • растениями.
Колонизация Марса
Колонизация Марса

На других планетах Солнечной системы отсутствуют насекомые и животные-падальщики.

В похожих на пустыню марсианских условиях мягкие ткани высохнут, и, возможно, скелет будет выглядеть так, как на нашей голубой планете.

На Луне температура колеблется от +120 °C до -170 °C. Таким образом, тела покойников приобретут все признаки изменений, вызванных совместным воздействием тепла и замораживания.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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