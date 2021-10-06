Сбоем в работе Facebook агитируют за IT-замещение

Серьёзный сбой в работе Facebook 4 октября 2021 года оживил дискуссию о создании российских аналогов популярных соцсетей.

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Песня об IT-замещении

Проблемы Facebook, которые коснулись ещё и пользователей Instagram с WhatsApp, были решены специалистами в течение 6 часов. Американский технологический гигант справился с непростой задачей, но дал повод для громких заявлений, в том числе и представителей правящей политической элиты России.

Одним из экспертов выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая сообщила, что отключение большинства ключевых социальных сетей и мессенджеров вынуждает Россию развивать собственный сегмент инфокоммуникационных технологий:

"Мы должны понимать, что подобный локдаун может случиться в любую секунду, исходя из тех процессов, которые сейчас набирают обороты в США. Эта история — о той самой сфере информационной безопасности, о которой мы столько говорим и выходим с предложениями о сотрудничестве".

Создать аналоги Facebook и Instagram никто не мешает. Более того, в Рунете уже есть несколько социальных сетей. Правда, до статуса международных они никак не дотягивают. Видимо, они не больно интересны пользователям.

Горизонтальное мышление тут по определению не работает. Можно, конечно, закупить дорогостоящее оборудование, которое потом вдруг окажется совсем дорогостоящим. Можно даже позаимствовать схемы организации работы у американцев. Вот только неминуемо возникнет проблема креатива, который не рождается по команде из высших эшелонов власти.

Правда, у TikTok получилось изящно стартовать и завоевать свою аудиторию. Отечественные же соцсети преследует демон российского автопрома — как ни старайся, "Мерседес" всё никак не получается. Тем не менее, представители власти продолжают исполнять песню акына об импортозамещении.

Видимо, в расчёт не берётся, что те же Facebook и Instagram — трансграничны и отвечают самым передовым трендам в сфере социальных сетей, которые сами же ещё и задают. Или просто есть установка "наверху" плавно подводить граждан, что иностранные соцсети прикроют, а оставят лишь отечественные, которые без труда можно заставить выполнять любые требования властей.

Иными словами, Захарова, по идее, предлагает, что если Париж закрыл свои аэропорты, то надо возвести где-нибудь в Подмосковье российский аналог Парижа и не заморачиваться со всякими Луврами с Нотр-Дамами.

Дорогое удовольствие

Назвав многочасовой сбой в работе Facebook и других приложений под зонтичным брендом детища Марка Цукерберга судьбоносным событием для многих пользователей соцсетей и мессенджеров, Мария Захарова заметила:

"Мы говорим не просто про неудовольствие котиков, чьи хозяева не опубликовали их фантастические фотографии. Это вопрос бизнеса, и не только бизнеса крупных компаний, а бизнеса людей, которые торгуют через эти соцсети, принимают там заказы и предоставляют услуги. И это не тысячи и даже не сотни тысяч, а миллионы людей и компаний малого и среднего бизнеса по всему миру".

Анна Михайлова, менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara, специализирующейся на информационной безопасности, оценила последствия сбоя работы Facebook. По её словам, отечественной экономике этот IT-косяк обошёлся порядка 70 млн рублей в час. Удовольствие не из дешёвых. Михайлова уточнила, что сбой косвенно отразился и на всей инфраструктуре интернета:

"Даже операторы связи в России почувствовали практически спонтанную DDoS-атаку от пользователей, пытающихся понять, что происходит".

Было бы полезно этот простой факт осознать и отечественным политикам, которые с пеной у рта ратуют за блокировку популярных американских соцсетей. Сыры, как итальянцы, пока не научились делать, но пускать на санкционную продукцию бульдозер — запросто.

Жупелы агитпропа

Алексей Пушков

Член Совета Федерации Алексей Пушков будто бы и не слышит специалистов и всё сетует на зависимость граждан России от западных соцсетей и мессенджеров, хотя сам ими активно пользуется:

"Сбой показал уязвимость глобальных сетевых компаний и нашу уязвимость, потому что мы пока не создали альтернатив тому же Facebook или YouTube. Мне кажется, эта ситуация должна нас подвигнуть на более активное развитие наших собственных интернет-платформ, чтобы быть менее зависимыми от неизбежных сбоев, которые ещё не раз будут происходить у глобальных интернет-компаний. Нам нужна своя автономная система, которая могла бы компенсировать эти сбои в случае необходимости".

Правильно, и не надо только лишь ограничиваться изоляцией от остального мира введением в действие матрицы так называемого суверенного интернета. Ещё и компенсировать возможное исчезновение иностранных смартфонов отечественными, которыми политики хвастались, но дальше образцов, видимо, дело не пошло. Создать аналоги Pepsi и Adidas. Это же так просто, когда приобщаешься к мнению таких компетентных экспертов.

Сбой, разумеется, дал повод потрясти набившим оскомину популярным жупелом. Алексей Пушков наконец-то растолковал "сирым и убогим", которые ну ничего не смыслят в IT-кухне:

"Любые социальные сети уязвимы для вторжения хакеров и ненадлежащего использования данных самими компаниями. Создать какую-то надёжную систему защиты тут практически невозможно, поскольку, как только вы начинаете использовать соцсети, то сразу подвергаетесь определённой угрозе. Тут следует понимать, что это определённая плата за получение доступа к ресурсам".

Это как с автомобилями. Они тоже уязвимы, если на дороге попадается идиот, который купил права, а "ездить не купил", или сам хозяин средства повышенной опасности не блещет интеллектом и опытом вождения. Тут тоже окружающие подвергаются "определённой угрозе".

Да и в собственном подъезде дома и даже в своей квартире человек может подвергаться угрозам. Что, запретить импортную бытовую технику, обои и средства гигиены только оттого, что отечественный политический бомонд продолжает эксплуатировать тему "противостояния двух систем", как это было в ХХ веке?

Особенно изящно выглядят подобные агитки, когда какой-нибудь политик, позиционирующий себя патриотом, сидит при этом в недешёвом заграничном пиджачке, пользуется плодами иностранной инженерной мысли, да и вдобавок поселил детей далеко по ту сторону развитого импортозамещения.

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