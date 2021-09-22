Реакция Вассермана защитит Рогозина от Илона Маска

Выигравший выборы Анатолий Вассерман сделал первые заявления, которые обещают обогатить законодательный креатив Госдумы.

Выбрали авторитетных

Президент России Владимир Путин в своём обращении к гражданам накануне выборов в Государственную Думу с сердечностью в голосе рассказал о своих надеждах:

"Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России".

Ведь так и получилось. Нижнюю палату российского парламента украсят народный артист России Дмитрий Певцов и заслуженный артист страны Денис Майданов. Креативные и деятельные граждане. Возможно, и законопроекты теперь станут сочинять двустопным ямбом и упаковывать в форму цыганского романса.

К большому сожалению, не смог одолеть своих конкурентов художественный руководитель Большого Московского цирка народный артист России Аскольд Запашный, который наверняка бы сумел добавить зрелищности суровым будням законотворчества. Не досчиталась необходимых для победы "галочек" в бюллетенях и певица Виктория Дайнеко.

Настоящим подарком для экзальтированных граждан стала победа на выборах в Преображенском округе Москвы известного шоумена, самовыдвиженца Анатолия Вассермана. Нет сомнений, что благодаря его знаменитой жилетке, в карманах которой, вероятно, можно отыскать и портативный атомный реактор, наконец-то гармонизируются два фундаментальных понятия — "Депутат" и "Держи карман шире!".

Реакция Вассермана

Анатолий Вассерман

В то время как ЦИК России распределял между партиями места в Государственной думе восьмого созыва, а Бритни Спирс восстанавливала свою страницу в Instagram, обеспокоив своих фанатов странным танцем, Анатолий Вассерман весьма нестандартно отреагировал на трагедию в стенах Пермского госуниверситета.

Новоиспечённый депутат, видимо реализуя наказы своих избирателей, будет авторитетно продвигать в нижней палате российского парламента тему легализации гражданского оружия в России. Убийство шестерых людей и 28 раненых не изменили его отношения к проблематике легализации оружия:

"Наоборот, это лишь ярче показывает, что в корне этой проблемы лежат воспитание и улучшение качества медицинского контроля, а отнюдь не увеличение объёма этого контроля".

Вассерман уверен, что надо приучать детей к обращению с оружием со школьной скамьи, чтобы, по его мнению, они с младых ногтей начали осознавать, насколько оно опасно. Возможно, последует и предложение устраивать факультативы по групповым изнасилованиям, чтобы выработать подобное же отношение к этому отвратительному явлению в человеческом общежитии. Тем не менее, Вассерман считает, что приобщение к оружию не должно травмировать психику ребёнка:

"На протяжении большей части истории человечества оружием овладевали с детства. И насколько я могу судить, сумасшедших в прошлые времена было не больше, чем сейчас".

В этом с Вассерманом не поспоришь. Правда, не всем удаётся вместо справки из профильной клиники получить парламентский мандат. Для этого требуется нетривиальный интеллект и мгновенная реакция, которыми, безусловно, обладает Анатолий Вассерман.

Африканские страсти

Дмитрий Рогозин

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, признавшись в уважении к руководителю SpaceX Илону Маску как изобретателю и организатору космической отрасли, пригласил было деятельного американца на чашку чая, изящно подчеркнув своё знание инновационного способа кипячения воды:

"Я уже поставил чайник на огонь!"

Дмитрий Рогозин поделился своей тоской-кручиной, что Илон Маск сумел реализовать идеи, которые так и остались мечтой для "Роскосмоса". Всему виной оказался распад Советского Союза, который случился 30 лет тому назад. Может быть, и набеги печенегов с половцами, и ордынские ханы сыграли свою деструктивную роль в судьбе отечественной космической отрасли, но это пока так и осталось тайной.

В сентябре 2021 года Дмитрий Рогозин рассказал общественности, что российская сверхтяжёлая ракета будет создаваться на новых технологиях, а не на старых. Знает ли этот лайфхак Илон Маск, пока неизвестно, но, возможно, догадывается. Рогозин дал неожиданное сравнение российской ракете:

"Трудолюбивая ракета напоминает красивую африканскую женщину, способную на своей миниатюрной головке и изящной шее носить такие тяжёлые, но нужные вещи".

Видимо, погрузившись в африканские страсти, Дмитрий Рогозин внезапно забыл про своё приглашение Илона Маска на чай и посетовал, что SpaceX выдавливает "Роскосмос" с международного рынка. Вдобавок глава космической отрасли России обвинил компанию Илона Маска в демпинге:

"Вряд ли возможно какое-то сотрудничество со SpaceX у наших организаций, потому что они наши прямые конкуренты".

На фоне успехов компании Илона Маска становится всё труднее уловить, в чём же, собственно, эта самая конкуренция. Но вот тут-то нестандартное мышление депутата Вассермана могло бы в корне изменить ситуацию. Наверняка известный эрудит смог бы более развёрнуто и креативно объяснить, почему съёмки кино на МКС важнее:

баз на Луне;

современных ракет;

создания спутниковой группировки для планетарного доступа в интернет.

В синергии же с депутатами Яровой и Милоновым Вассерману удалось бы создать юридический антидепрессант для Рогозина, продвинув законопроект о наказании за отрицание успехов "Роскосмоса". Ну и попутно принять колоритный закон о возвращении Луны в родную гавань и признать космическую деятельность зарубежных стран вмешательством во внутренние дела России. Разумеется, при этом сострить на уровне шутки про батут как средства доставки на МКС и ехидно поинтересоваться:

"Как тебе такое, Илон Маск?"

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