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Автор Ирина Гусакова

Курорт "Роза Хутор" инициировал разработку "Зеленого кода" для туризма

Наука » Экология

"Роза Хутор" выступил с инициативой внедрения корпоративного "Зеленого кода" в рамках создания на территориях Сочинского национального парка и Сочинского государственного заказника необходимой инфраструктуры для природной рекреации и активного туризма.

Курорт "Роза Хутор" инициировал разработку "Зеленого кода" для туризма

Курорт развивает сеть горных туристских лагерей, соединенных непродолжительными маршрутами. Этот проект направлен на формирование условий для доступного, безопасного и комфортного пешего туризма, включая стандартные услуги горного приюта: отдых, ночлег, питание, логистическую доступность для доврачебной помощи в случае травмы или эвакуации пострадавшего и др.

"Все больше людей в России, как и во всем мире, стремятся к путешествиям в дикой природе. По мере удаления от цивилизации их ждет риск, а также жизненно важная потребность в восстановлении сил, удовлетворении голода и элементарной гигиене. За селфи в соцсетях на фоне покоренных грандиозных ландшафтов неискушенная публика часто не видит ни риска, ни все еще повсеместного в России отсутствия нужной инфраструктуры. Результат — неумолимая статистика несчастных случаев среди туристов и печальные для природы последствия стихийного туризма. Позитивные изменения здесь нужны остро, но это сложная проблема, требующая комплексного подхода. Необходимо заниматься информированием туристов, профессиональной подготовкой гидов, а в деле сохранения природы делать упор на совершенствование инфраструктуры", — заявляет российский альпинист-высотник и первовосходитель, обладатель звания "Снежный Барс" Виталий Лазо.

Потребители туристских продуктов, выбирающие природную рекреацию и активный туризм, в равной степени демонстрируют ожидания как в отношении сервиса, комфорта и безопасности, так и качества окружающей среды и доступности природных красот.

"Создание и управление туристской инфраструктурой в удаленных местах — серьезный вызов для нашей команды. Мы должны при этом не только учитывать интересы наших гостей, но и соответствовать принципам ресурсосбережения и сохранения природной среды. Именно поэтому мы приняли решение внедрять "Зеленый код", корпоративный стандарт, определяющий требования к качеству возводимых объектов", — комментирует Дмитрий Колосов, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Курорта "Роза Хутор".

Инициатива по разработке и внедрению зеленых стандартов нуждается в публичной верификации.

"Мы солидарны с профессиональным сообществом в том, что система оценки деятельности курорта в этом направлении должна быть абсолютно прозрачной. Гринвошинг — точно не наш метод, поэтому для совершенствования нашей разработки считаем важным ее обсуждение в экспертной среде", — подчеркивает Колосов.

Природный туризм
Природный туризм

Он также отмечает высокий интерес к этой инициативе со стороны профессионалов в области "зеленого" строительства. Это объясняется тем, что в рекреационном сегменте российского рынка девелопмента, в отличие от, например, офисного и жилого, практика применения зеленых стандартов пока не получила распространения.

"Роза Хутор" и Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве заключили партнерство, направленное на разработку отраслевого зеленого стандарта для природно-рекреационной индустрии. Заготовкой для нового отраслевого стандарта послужит разработанный на курорте корпоративный "Зеленый Код".

"Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве — опорный институт профессионального сообщества на рынке зеленого строительства в России. Мы представляем отечественную инженерную школу и обладаем сильной экспертизой, апробированной многолетним практическим опытом. Встав в 2014 г. на путь развития независимой системы сертификации объектов недвижимости на соответствие целям устойчивого развития, к настоящему времени мы выпустили 20 практических руководств по проектированию и строительству объектов различного назначения, сформировали сообщество из более чем 300 специалистов и сертифицировали более 150 объектов, оказав девелоперам помощь в выборе решений, способствующих экологической эффективности, ресурсосбережению и заботе о благополучии людей. Мы рады найти на стороне "Роза Хутор" инициативу отраслевого лидера и видим хорошие шансы на успех нашего совместного предприятия, рассчитывая на то, что курорт послужит лабораторией для апробации нового стандарта", — сообщает Вера Бурцева, директор НИИУРС.

"Роза Хутор" и НИИУРС планируют ряд совместных шагов, направленных на вовлечение экспертов в дискуссию о содержании и особенностях применения нового отраслевого стандарта и в ближайшее время приступят к рассылке приглашений и информационных материалов широкому кругу интересантов. Ожидаемый результат совместной работы — общедоступный для всех участников рынка стандарт проектирования и строительства инфраструктуры для природного туризма, опирающийся на принципы экологической эффективности, ресурсосбережения и благополучия конечных потребителей.

Формирование нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" со значительным объемом государственных инвестиций в отрасль, выбор туризма в числе основных направлений экономического развития в целом ряде регионов на фоне заметной активизации этого рынка — очевидные сигналы, указывающие на долгосрочную положительную тенденцию.

В этой связи стороны партнерства уверены в том, что новый зеленый стандарт проектирования и строительства туристской инфраструктуры будет весьма востребован на растущем рынке природной рекреации в России.

Куратор: Владимир Губарев
Темы сочи туризм экология роза хутор краснодарский край
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