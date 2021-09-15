Учёные из США собираются воскресить мамонтов

Воскрешение вымерших видов — центральная идея фильмов саги "Парк Юрского периода". Теперь же голливудская сказка может обернуться реальностью.

Американские учёные задумались вернуть шерстистых мамонтов через тысячи лет после того, как гиганты исчезли из Арктики. Получив 15 миллионов долларов на реализацию проекта, профессор генетики Гарвардского университета Джордж Черч, известный своей новаторской работой в области секвенирования генома и сращивания генов, надеется, что не за горами эра, когда мамонты "снова будут гулять по арктической тундре".

Исследователи надеются, что мамонты смогут помочь в борьбе с изменением климата.

"Мы работаем над возвращением видов, которые оставили брешь в экосистеме, когда вымерли", — заявила компания Colossal, которая активно занимается сохранением вымирающих видов.

По сути, учёные собираются создать новый вид — это будет гибрид, созданный с использованием инструмента редактирования генов CRISPR-Cas9. Будут использованы фрагменты ДНК мамонта, извлечённые из заморозки, и ДНК азиатского слона, ближайшего родственника мамонта.

Как мамонты помогут решить проблемы с экологией

Когда-то мамонты соскребали при ходьбе значительные слои снега, в результате холодный воздух, проникающий в почву, мог поддерживать вечную мерзлоту. После того как они исчезли, скопившийся снег, выступающий как естественная изоляция, привёл к тому, что вечная мерзлота начала таять, выделяя парниковые газы, утверждает Черч. Предположительно возвращение мамонтов может обратить эту тенденцию вспять.

Но даже если исследователи из Colossal смогут вернуть мамонтов, возникает очевидный вопрос: должны ли они это делать? Ведь этические моменты никто не отменял.

Джозеф Фредериксон, палеонтолог и директор Музея науки о Земле Вейса в Менаше, в детстве был вдохновлён оригинальным фильмом "Парк Юрского периода". Но даже он считает, что важнее предотвратить вымирание современных видов, а не воскрешать динозавров.

"Если вы можете создать мамонта или слона, который выглядит как хорошая копия мамонта, то вы могли бы сделать немало для белого носорога или гигантской панды", — отмечает он.

Ещё в 2015 году Бет Шапиро, палеогенетик из Калифорнийского университета и автор книги "Как клонировать мамонта: наука об исчезновении", заявила: "Я не хочу, чтобы мамонты вернулись".

Противники воскрешения приводят ещё аргумент: экосистема адаптировалась к их отсутствию, и не факт, что мамонты смогут приспособиться к новым условиям.

Фредериксон считает, что тема воскрешения мамонтов подпитывается поп-культурой и реальными достижениями науки.

"Я думаю, что мы, люди, чувствуем вину, зная, что почти наверняка внесли свой вклад в вымирание многих видов. Их воскрешение может быть способом снять это бремя с себя", — говорит он.

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