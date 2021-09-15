Академик Михаил Маров: "Все мы — марсиане!"

Однажды мы с моим другом академиком Михаилом Маровым поспорили о том, когда именно земляне полетят на Марс.

Он убеждал, что экспедиция начнется еще в ХХ столетии, я же настаивал на 2010 годе скорее не из-за сомнений в справедливости слов ученого, а из-за привычки никогда не соглашаться с доводами собеседника — в этом случае он вынужден искать новые, чтобы подтвердить свою точку зрения.

К общему мнению мы не пришли, хотя именно в этот день — 2 декабря 1971 года — впервые в истории наш аппарат совершил посадку на очень далекой в то время планете.

Что же изменилось за минувшее время?

Во-первых, Марс стал намного ближе и понятней.

Во-вторых, сегодня мы знаем об этой планете во много раз больше, чем полвека назад.

И как ни странно, но можно уже утверждать, что на Красную планету люди отправляются довольно регулярно, чтобы последовательно — одна за другой — раскрывать ее тайны. Их "глазами" и "ушами" стали многочисленные автоматы, которые кружат вокруг планеты и работают на ее поверхности. И каждый из нас может уже совершить воображаемое путешествие как по загадочным каналам Марса, так и по гигантским воронкам, которые всего лишь несколько десятков миллионов (или миллиардов? — еще предстоит это уточнить) лет служили морями и озерами. Но потом отдали свою воду космосу… Не намек ли это нам, мол, подобное и на Земле случиться может!?

Комментарий академика М. Марова: "Постепенно накапливаются данные в поддержку идеи о том, что в Нойско-Гесперианскую эпоху природные условия на Марсе сильно отличались от современных. Очевидно, определяющую роль в этом играла вода. Сейчас, при крайне низком атмосферном давлении, жидкая вода не может сохраняться на поверхности, в то время как древняя атмосфера, сопоставимая, как предполагают, по плотности с земной, могла обеспечивать достаточно высокую температуру поверхности и не только удерживать воду, но и обеспечивать ее циркуляцию между поверхностью и атмосферой… Действительно, многие характерные черты поверхностных ландшафтов указывают на то, что потоки воды и, возможно, ледники бороздили поверхность Марса в течение миллионов лет его истории, причем наиболее активный период приходится, вероятно, на время приблизительно от 3,8 до 3,6 млрд лет…"

Любопытно, не правда ли? Ведь именно в это время начала формироваться биосфера Земли! А потом появился и человек. Уж, не марсианин ли?

Марс — скучная планета… Пустыня, песок, мрачные пейзажи, бури, никаких признаков жизни, которые у нас даже в пустыне можно увидеть…

Печальная планета…

Надо ли туда лететь? Зачем? Что мы там можем найти?

Слетать и вернуться, чтобы за дружеским застольем похвастаться: "и я там был, воду с медом пил, по усам текло и в рот…" Стоп! Даже по усам не потечет, потому что из скафандра не вылезешь, свежим воздухом не подышишь, так как его там нет.

Поверхность Марса

Повторяю: там ничего нет кроме песка, камней, однообразных пейзажей…

Нет ничего, кроме, возможно, прошлого…

И тут же начинает работать воображение!

А вдруг?

Что?

А вдруг там жили наши далекие предки?

Марсиане?

Они самые… Жили, работали, веселились, пели по вечерам, и в дружеских застольях рассказывали о своих полетах на соседнюю планету, где жить невозможно, потому что много воды и кислород в атмосфере сжигает легкие. Та и какие-то странные существа бегают по тверди, у них длинные шеи, огромные зубы и мощные тела. И кричат громко, будто их кто-то бьет… Дикость! Нет, эта голубая планета ("не красная — как у нас!") не пригодна для нормальной марсианской жизни.

Не знали марсиане, что им предстоит скоро изменить свою негативную точку зрения о соседней планете, потому придется перебираться туда. Ничего не поделаешь — Солнце вынудило это сделать!

Из научного доклада: "Марс нужен человечеству как запасной дом. И если мы не потеряем интерес к этому проекту, если на развитие космической отрасли не жалеть средств, то к концу века первые обитаемые станции на Марсе могут стать реальностью. В конце концов прогресс неумолим — в 1921 году никто не мог бы себе представить, как изменится мир к концу XX века".

Программа исследования Марса в минувшем году была сформулирована четко: оценить пригодность Марса для жизни, попытаться найти микробы там (в том числе и те, что жили в прошлом), собрать пробы почвы для доставки в будущем на Землю и подготовить места для высадки экспедии с Земли.

Персеверанс марсоход ("Настойчивость")

Амбициозная программа, не правда ли?

Но главное — она успешно выполняется именно в эти дни! Марсоход в полном объеме оправдывает свое имя — "Настойчивость".

Кстати, название придумал школьник из Вирджинии. Он выиграл конкурс, в котором приняло участие два десятка тысяч амеркианцев, предложивших 28 тысяч вариантов названия ровера. Семью школьника и его самого пригласили на запуск к Марсу — это была одна из премий, учрежденных НАСА.

А вдруг именно этот семиклассник войдет в состав первой экспедиции на Марс, которая планируется уже в обозримое время!?

Впрочем, еще предстоит ответить на вопрос: была ли жизнь на Марсе?

Комментирует академик М. Маров: "К сожалению, пока мы не можем дать ответ на поставленный вопрос о жизни на Марсе. Эксперименты, как ранее проведенные на "Викингах", так и значительно более поздние, проведенные на марсоходе "Кьюрносити", принесли отрицательные результаты. Конечно, сейчас мы лучше осознаем, что даже при наличии воды, существование которой доказано на Марсе, но в условиях жесткой солнечной радиации, высокой степени окисленности пород и распространенности токсинов жизнь на поверхности вряд ли возможна. Это не исключает, однако, возможность отыскать ее на более глубоких горизонтах и обнаружить на Марсе глубинную бактериальную атмосферу, подобную той, что существует на Земле".

Итак, определенный этап исследования Марса завершен.

С одной стороны, ясно, что весь ХХ век ученые (а следом за ними и все человечество) заблуждались: марсиан не существует нынче. То есть соседей у нас в Солнечной системе нет. Печальное открытие, но тем не менее весьма значительное, так как требует более внимательно и бережно относиться к той планете, на которой нам посчастливилось жить.

А с другой стороны, как и положено в науке, при раскрытии нескольких тайн их число многократно возрастает. Так происходит и с познанием Марса. А потому нужны новые, более тщательные исследования планеты. И сразу же возникает несколько оригинальных проектов.

Комментирует академик М. Маров: "Можно выбрать несколько наиболее интересных участков на поверхности Марса и развернуть там своего рода форпосты для проведения систематических исследований с широким участием любителей астрономии и космоса, прежде всего студентов, привлекаемых в качестве полноправных участников научных исследований и ассистентов технических специалистов. Подобные стационарные станции могли бы служить опорными пунктами для сети марсоходов, запуска аэростатов, геолого-химических исследований, мориторинга атмосферной динамики и погоды, отработки систем использования местных ресурсов и средств жизнеобеспечения. Сегодня создание комплекса таких стационарных и мобильных систем с виртуальным присутствием человека на Марсе может показаться фантастическим, но осуществление этой идеи возможно уже с современными технологиями при относительно небольших затратах".

Оказывается, уже каждый из нас может "слетать на Марс"!?

Впрочем, совсем недавно мы наблюдали всю ночь, как шла посадка на Марс аппарата, доставившего туда марсоход "Настойчивость". Пожалуй, ничего более фантастического трудно придумать! Но все это случилось не в увлекательном романе о марсианах, а в реальности… Еще один сюжет для телепередачи "Реальная фантастика", которую я вел несколько лет назад. Но тогда трудно было представить, что подобное случится в действительности…

Колонизация Марса

А раз так, то я обращаюсь к современным писателя-фантастам. Рэй Бредбери и Алексей Толстой в своих "Марсианских хрониках" и "Аэлите" подробно описали, как выглядят марсиане. Но наши современники представляют их уже иначе. К примеру, тот же Эдмунд Купер в романе "Первый марсианин":

"Он, инопланетянин, наблюдал за этими странными обитателями Земли и никак не мог понять, слепые они или нет. Но нет, они все-таки были не слепыми. Они были пьяные, счастливые, печальные, трезвые, голодные и влюбленные. Они были влюблены в случай, и в память, и во время. В приближающейся, незабываемой полуночи, когда год 1999 от рождества Христова умрет, превратившись в год 2000, они праздновали одновременно и прошлое и будущее. Он плыл по течению в потоке торопящихся по делам людей, и чувствовал себя совершенно одиноким. Его звали Давид Вульф, уроженец Марса и, по земному летоисчислению, девятнадцати лет от роду. Он был первым настоящим инопланетянином. Двадцать часов тому назад космический корабль "Марсианская Заря” мягко приземлился в пятой чаше космодрома Линкольна. Смолкли двигатели, наступила тишина. И Давид понял, что прибыл к великим зеленым полям Земли — планеты чудес, где текли реки, где бурлили океаны, и облака драгоценного водяного пара висели в небе, словно острова. За миг до того, как он шагнул в корабельный шлюз, Давид почувствовал жгучую ностальгию по Марсу. Перед его взором поплыли сухие марсианские пустыни, усеянные голубыми кактусами. Пустыни, простирающиеся за каналами, словно беззвучное, мертвое море…"

А не марсиане ли все мы?! Ведь подобные чувства мы испытываем каждодневно…