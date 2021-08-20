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Автор Константин Кузнецов

Олимпиада-2080: люди к соревнованиям не допускаются

Наука

В Японии продемонстрировали спортивный талант робота-баскетболиста. Изящная черная машина, вполне похожа на человека внешне, эффектно забрасывает мячи в корзину, ставя рекорды. Сами создатели ловкой машины признают, что пока еще она уступает лучшим спортсменам — людям, но надеются в ближайшее время улучшить его характеристики.

Робот

Уже сейчас человекоподобные роботы способны бегать, прыгать, совершать акробатические трюки и могут стать достойными соперниками для людей в некоторых видах спорта. Заглядывая в будущее, можно легко представить себе такие машины, побеждающие человека во всех спортивных дисциплинах. Но если соперничество с роботом кажется глупым и нелепым курьезом, как игра гроссмейстера с компьютером, то некоторые другие прогнозы выглядят намного более опасными.

Если сегодня вызывает множество разговоров появление на Олимпийских играх спортсменов-трансгендеров, то каким станет спорт, когда на планете появятся первые "генетически модифицированные" люди. В том, что рано или поздно их время настанет, не приходится сомневаться. Слишком велика выгода от их появления. Возможно, будет создана отдельная Олимпиада для таких людей. Их достижения станут восхищать и поражать в сравнении с прежними смехотворными рекордами. Соревнование между государствами может перейти в таком случае на уровень лабораторий и технологий, превратиться в соперничество достижений науки, а не человеческой воли и упорства. В таких обстоятельствах спорт окажется для человека занятием малопривлекательным, унизительным и бессмысленным. В действительности он является таковым и в наши дни.

В любом деле, которое изобретает для себя человек, тем или иным образом возникает вопрос достижения.

  • В науке — это некое открытие.
  • В искусстве — произведение, демонстрирующее новаторский подход, получившее признание.

Когда наука становится прикладной, ее достижения обретают практический характер и физическую форму в виде поднимающегося на орбиту космического аппарата или лежащего в руке смартфона. Идеи из художественных книг и философских трудов способны менять общество к лучшему. Достижения спорта еще более очевидны. Спринтер пробежал на сотую долю секунды быстрее соперника. Тяжелоатлет поднял штангу весом на два грамма больше. Прыгун с шестом увеличил мировой рекорд на несколько миллиметров. Но значимость всех этих достижений для человечества равна нулю.

Одежда для спорта

Все спортивные достижения имеют значение только для самих спортсменов, для чиновников, которым выгодны победы на различных соревнованиях, поскольку позволят им пополнить их личные счета, и для компаний, создавших и вынужденно поддерживающих индустрию спортивных товаров. От того, что некий спортсмен одолеет другого на ринге, на борцовском ковре, на беговой дорожке, не произойдет никаких значимых изменений. Ни одно спортивное достижение не способно оказать какого-либо эффекта на что-либо происходящее в мире. Зачастую никто, кроме так называемых специалистов по спорту да самих спортсменов, не может вспомнить чемпионов прошлого.

Тогда как имена ученых, философов, художников и писателей, добившихся достижений в собственных сферах, как правило, известны и любителям спорта. Вряд ли найдется в России спортсмен, который не слышал бы об Эйнштейне или Достоевском. Но для большинства людей будет затруднительно назвать чемпионов Олимпийских игр пятидесятилетней давности.

Наиболее веским контраргументом против таких мыслей обычно становится упоминание древнегреческих философов, некоторые из которых были чемпионами Олимпийских игр по борьбе.

Философ, способный одержать победу в соревнованиях по борьбе, обладал редким и почти забытым ныне умением "заботы о себе". Человек, как существо мыслящее, обязан пребывать в каждодневной практике созидания себя, не имеющей ничего общего с популярным "самосовершенствованием". Ставшая привычкой дисциплина творческого владения собственными разумом и телом требует значительного времени, проведенного как за физическими упражнениями, так и изучением философских трудов и литературных произведений. К понятию "заботы о себе" можно отнести словосочетание "в здоровом теле — здоровый дух". Но оно забывает о другой составляющей человека, а именно — о разуме.

Гимнастика для мозга

Состояние тела оказывает несомненное влияние на состояние разума. Человек сильный и ловкий, знающий о возможностях своего тела, ощущает себя более уверенно в окружающей его действительности, меньше отвлекается на телесные неудобства и способен мыслить более ясно. Тело в данном случае должно быть начальной точкой, стартовой площадкой для мысли, которой также надлежит обрести силу и ловкость. В наши дни борцы и боксеры не пишут философских трактатов. Спорт как бесконечная и бессмысленная трата ресурсов должен уступить место возрождению физической культуры.

Спорт как бесконечное соревнование незначительных достижений не имеет никакого смысла и является только пустой тратой ресурсов. Сколько бы спортсмены ни получили золотых медалей, это никак не поможет в появлении новых дорог и домов, заводов, космических аппаратов и медицинских технологий, не поможет человечеству в движении по пути прогресса. Человек разумный должен заниматься, прежде всего, совершенствованием собственного разума, поддерживая тело в необходимом для того состоянии. А спорт и прочие бессмысленные развлечения следует оставить роботам и транслюдям.

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Какие профессии "убьют" роботы
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Темы спорт олимпийцы роботизация
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