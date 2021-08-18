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Автор Игорь Буккер

"Болтливая" биометрия: почему платить картой безопасней

Наука » Технологии » Интернет

Тихой сапой биометрическая идентификация проникает в нашу повседневную жизнь: мы используем отпечатки пальцев или распознавание лиц для доступа к смартфонам, авторизации платежей или при пересечении границ.

Отпечаток пальца
Отпечаток пальца

Использование биометрических данных, иначе говоря, части своего тела, вместо кредитной карты удобно для совершения покупок.

Преимущества

Проблематично выкрасть биометрические данные. Современные системы отпечатков пальцев обычно включают проверку на "живость", чтобы у злоумышленников не возникло соблазна отрубить палец или сделать копии из латекса. Отпадает необходимость запоминать множество паролей для доступа к различным системам и службам.

Недостатки

Многие системы распознавания лиц были "заточены" для белокожих европеоидов и не всегда способны считывать лица представителей другой расы:

  • монголоидной;
  • негроидной.

Системы дактилоскопии пасуют при идентификации пожилых людей с более тонким эпидермисом и менее выраженным рисунком, а также у людей с определёнными физическими недостатками. Так, при артрите может быть затруднено получение отпечатка ладони.

Таким образом, биометрические данные не только подтверждают вашу личность, но дополнительно сообщают об:

  • этнической принадлежности;
  • возрасте;
  • возможной инвалидности;
  • и даже настроении (например, голосовые данные).

Юридическая казуистика

Наверное, разумнее всего было бы использовать биометрию в целях безопасности, а не просто для удобства проведения ежедневных транзакций. Именно с этой целью в Европейском Союзе 25 мая 2018 года вступил в силу "Общий регламент о защите данных" (General Data Protection Regulation).

Право на неприкосновенность частной жизни восходит к идее, выдвинутой председателем Верховного суда штата Мичиган Томасом Кули (Thomas Cooley) в его получившей широкую известность статье "A Treatise on the Law of Torts", опубликованной в конце XIX столетия.

В 1967 году на Западе была высказана мысль, что право на неприкосновенность приватной жизни нужно рассматривать как защиту права человека на одиночество, в то время как права личности включают интересы человека представлять себя в публичном пространстве.

Биометрический анализ может проводиться без согласия индивида, если это законодательно разрешено. Китай лидирует в использовании распознавания лиц для идентификации людей в толпе, даже если они носят маски.

Парадокс неприкосновенности личной жизни

Согласно опросам, в эпоху расцвета онлайн-сообществ и соцсетей люди заботятся о конфиденциальности, защите своих данных и цифровой безопасности. Однако исследования показывают, что это не всегда соответствует действительности.

Индивид склонен недооценивать риски, связанные с тем, что ему нравится, и переоценивать риски, связанные с тем, что не нравится. Такие игры нашего подсознания получили название "эвристического аффекта".

Как следствие, люди склонны делиться большим количеством личных данных, чем следовало бы, и количество таких данных растёт в геометрической прогрессии. Люди говорят, что биометрические данные должны храниться только в надёжных организациях, но затем будут продолжать делиться ими даже за незначительные стимулы. Как сервис Amazon One, который предлагает своим клиентам льготы при использовании для оплаты отпечатка ладони, а не привычные способы.

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https://www.youtube.com/watch?v=7t4BaDC5mJU
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Темы биометрия защита данных идентификация биометрические данные
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