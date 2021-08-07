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Автор Игорь Буккер

Почему кошки могут лечить людей

Наука

Геном кошек больше похож на геном человека, чем геномы мышей и собак, но ученые недоумевают, почему васьки и мурки недостаточно используются в генетических исследованиях свойственных человеку болезней.

Женщина с кошкой
 

Генетически кошка похожа на нас

У кошек есть геномы, которые во многом структурированы аналогично человеческим. На страницах научного журнала Trends in Genetics появилась на днях заметка, в которой утверждается, что это уникальное качество недостаточно используется генетиками. Последние чаще занимались мышами и собаками.

Однако и у собак, и у мышей имеются в наличии хромосомы, которые в процессе эволюции произвели соответствующие перестановки, что усложняет их использование в качестве генетических аналогов для вида homo sapiens.

"Не считая приматов, кошки более всего схожи с людьми, — пишет в The Atlantic автор исследования, ветеринар, специализирующаяся на генетике кошек из университета Миссури Лесли Лайонс (Leslie Lyons). И присовокупляет, что "зачастую кошки недооцениваются научным сообществом".

Сходство генома кошки и человека упрощает изучение болезней "человека разумного". Это также может помочь понять генетическую темную материю наших геномов, то есть некодирующие белковые последовательности ДНК, которые не дают инструкций по созданию белков, но все же составляют около 95 процентов генома человека.

"Работа с приматами обходится дорого, но доступность, а также послушный характер делают кошек одними из наиболее подходящих животных, с которыми можно работать, чтобы понять геном человека", — убеждена Лайонс.

Геномы дружат, как кошка с собакой

Группа единомышленников под руководством Лайонс опубликовала недавно самый подробный из когда-либо секвенированных геномов кошек. Примечательно, что этот новый геном даже более детализирован, чем самый исчерпывающий секвенированный геном собаки.

"Цель состоит в том, чтобы иметь полную энциклопедию кошачьей ДНК, чтобы мы могли полностью понять генетическую основу всех черт кошки", — утверждает генетик из Техасского университета A&M и постоянный сотрудник возглавляемого Лайонс коллектива Уильям Мерфи (William Murphy).

Улучшение генетического понимания кошек может привести к развитию прецизионной медицины генетических заболеваний кошек, которая когда-нибудь сможет превратиться в генную терапию для людей.

Овчарки и кот
 

Между прочим, Лайонс пишет, есть генетическое заболевание, распространенное у некоторых пород кошек, как поликистоз почек, и подобное кистозное перерождение паренхимы почек также встречается у людей. Следовательно, если будет найдено правильное генетическое лечение этой болезни у кошачьих, возможно, будет разработан эффективный способ лечения и для нашего вида.

Кошки вряд ли заменят мышей, которых дешевле разводить и содержать в качестве лабораторных подопытных животных. Однако выбор того, какие гены млекопитающих стоит изучать, не обязательно должен заключаться в строгом противопоставлении: либо одно, либо другое.

"В генетике имеет место быть такое противоречие: вы пытаетесь узнать как можно больше о небольшом количестве организмов или готовы удовольствоваться немногим о большем количестве видов", — подводят итог ученые.

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"Нераскрытые тайны": Кто такие кошки
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
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