Почему не дают открыть могилу матери Александра Македонского

Когда один археолог уверен, что идентифицировал давно потерянную гробницу Олимпиады, матери Александра Великого или Македонского, то другие кривятся в скептических ухмылках.

Гробница Олимпиады

Впервые гробницу супруги македонского царя Филиппа II и матери Александра обнаружили в 1850 году недалеко от греческого археологического памятника Архея-Пидна — в 39 километрах к юго-западу от Салоник. С тех пор захоронение время от времени изучали.

"По Фукидиду, Пидна уже очень рано подчинилась македонянам. Филипп Македонский укрепил ее, расширил и украсил. В 168 г. до Рождества Христова при Пидне македонский царь Персей был здесь разбит наголову римлянами", — сообщается в Энциклопедии Брокгауза и Эфрона.

В декабре 2019 года почетный профессор сербского университета Ниша Афанасиос Бинтас вновь обследовал упомянутую гробницу и убедился, что она использовалась для захоронения царицы Эпира и Македонии. 22-метровую каменную гробницу с несколькими камерами датируют концом четвертого — началом третьего века до нашей эры. Поскольку гробницу разграбили еще в далеком прошлом, внутри не было найдено ни останков, ни погребального инвентаря.

Полководец Александра Македонского Кассандр запретил хоронить Олимпиаду с подобающими ей церемониями, но Бинтас с этим не согласен:

"Мертвая царица не представляла больше опасности для Кассандра".

Вероятно, гробница была более скромной во время захоронения в 316 году до н. э., но спустя 28 лет племянник Олимпиады Пирр, ставший царем Македонии, увеличил размеры захоронения.

По словам Бинтаса, большой размер усыпальницы, ее возраст и близость к Пидне, где Олимпиада потерпела поражение, подтверждают, что это ее гробница. В найденных недалеко от мавзолея надписях имеется упоминание склепа Олимпиады. Эти письмена описал в журнале Hesperia, вышедшем в 1949 году, ученый Чарльз Эдсон (Charles Edson), и в настоящее время они утеряны. Бинтас еще не опубликовал свои аргументы в академическом журнале.

Сговор историков

Пятеро не связанных с исследованием историков либо скептически отнеслись к заявлению, либо хотели получить дополнительную информацию об исследовании Бинтаса, прежде чем высказывать свое мнение.

Профессор античной истории и археологии университета Маккуори (Сидней) Айян Уортингтон (Ian Worthington) сомневается в том, что это могила Олимпиады, поскольку древние источники ясно указывают на то, что:

Кассандр не разрешал надлежащего погребения;

Кассандр боялся восстаний и не позволил бы устраивать ​​гробницу, которую можно было бы использовать для сплочения его противников.

К тому времени, когда Кассандр умер в 297 г. до н. э., со дня смерти Олимпиады прошло почти 20 лет. Как выразился Уортингтон, вряд ли к этому моменту кто-то взял на себя труд возвести пышный мавзолей.

По его мнению, большие размеры отнюдь не означают, что в ней похоронен представитель аристократии. На самом деле, сказал он, большая усыпальница могла принадлежать любому состоятельному человеку. Кроме того, Олимпиада была родом из Эпира. Уортингтон считает, если бы кто-то захотел похоронить ее должным образом, они бы скорее увезли труп на родину, а не похоронили бы рядом с местом убийства.

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